Nová verze Dacie Duster chce otřást světem aut jiným vzhledem a cenou jen 230 tisíc. Říká si příznačně: Tekton
Petr ProkopecMnoho krásy nepobrala, to si řekněme otevřeně, ale bude to při ceně auta někomu vadit? I špičkové provedení vstupuje do prodeje za cenu nižší, než za jakou koupíte základní Duster u nás. A logo Nissanu bude proti srsti málokomu.
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Nová verze Dacie Duster chce otřást světem aut jiným vzhledem a cenou jen 230 tisíc. Říká si příznačně: Tekton
včera | Petr Prokopec
Mnoho krásy nepobrala, to si řekněme otevřeně, ale bude to při ceně auta někomu vadit? I špičkové provedení vstupuje do prodeje za cenu nižší, než za jakou koupíte základní Duster u nás. A logo Nissanu bude proti srsti málokomu.
Současný Duster si v u českých prodejců Dacie můžete pořídit od 441 900 Kč. Není to už tak nízká suma, s jakou byly spojené předchozí generace, oproti nim ale došlo k nárůstu rozměrů i navýšení základní výbavy. Stejně tak se zvedla kvalita, o vzhledu ani nemluvě. I proto je Duster po Sanderu druhým nejprodávanějším modelem značky, přičemž na některých trzích se prodává jako Renault. A verze s francouzským logem i několika dalšími dílčími změnami působí ještě lákavěji než originál.
Nyní se Duster představil v další verzi, tentokrát jako Nissan. Říká si Tekton a podle automobilky má jméno řecké kořeny, přičemž přeložit si jej prý máme jako „řemeslník” či „stavitel”. Budiž, bez znalosti řečtiny si ale označení vozu spojíme spíš s tektonikou, což je obor geologie zabývající se mj. pohyby zemské kůry. A právě těch by mohl být Tekton schopen, neboť nabízí tolik za tak málo, až to může otřást světem aut.
Vzhledu za to nevděčí, neboť tentokrát se atraktivnější alternativou Dacie nestalo. Oproti Dusteru má hlavně jinou příď, která měla být inspirována modelem Patrol Armada, stejně jako v ní vidíme i další vozy značky z počátku tohoto milénia. Palec nahoru ale tentokrát dát nelze, neboť kombinace jiných světel, masky a nárazníku navozuje dojem, jako by se část přídě odlomila.
Je to samozřejmě jen úhel pohledu, ovšem vedle verzí od Dacie a Renaultu, kterým lze přiřadit krásu, eleganci a moderní vzezření, působí Tekton už teď poněkud zastaralestaře. Oproti Dusteru pak navíc nebude k dispozici s pohonem všech kol, klientela vždy dostane pouze předokolku. Vybírat tedy bude moci jen mezi motory a převodovkami, kdy základní litrový tříválec se 101 koňmi dostal do vínku pouze šestistupňový manuál, zatímco u jedna-trojky se 163 kobylami je vedle něj k mání také automat.
Kde ovšem Tekton bude zcela jistě bodovat, to je cena. Vyrábět se totiž bude v Indii, zpočátku pro místní klientelu, která si na základ musí připravit jen 1 049 000 rupií, tedy asi jen 230 tisíc korun. To je na 4 348 milimetrů dlouhé SUV s rozvorem 2 657 mm, světlou výškou 212 mm a 518litrovým zavazadelníkem neskutečná láce. Zvláště když uvnitř lze počítat s 10,25palcovým digitálním přístrojovým štítem a 10,1palcovým displejem multimédií, tedy prvky, s nimiž je Duster citelně dražší.
Pokud si přitom zákazníci připlatí, mohou zvenčí počítat třeba s litými 18palcovými koly, zatímco uvnitř nechybí třeba klimatizovaná sedadla, bezdrátové dobíjení mobilů či panoramatická střecha. Dále tu máme i asistenční systémy úrovně SAE2, šest airbagů ale nabízí i základní provedení. Na elektrifikaci pak zákazníci čekat nemají, oproti Renaultu tak nedorazí ani mild-hybrid. Důvodem je snaha o co nejnižší ceny, i plně nabušený tak Tekton stojí jen 1 859 000 INR. To je cca 410 tisíc korun, tedy pořád míň než základní Duster u nás.
Japonci počítají s tím, že po Indii zamíří na dalších 50 světových trhů, Evropa či Spojené státy ale mezi ně bohužel patřit nebudou. Místo toho se počítá hlavně s Afrikou, Středním východem a Jižní Amerikou. Je to škoda, neboť navzdory podivné přídi by Tekton u nás při své ceně byl hit, pod 300 tisíc korun totiž v Česku již nikdo nová auta nenabízí. Co do bezpečnosti a ekologičnosti je přitom novinka Nissanu lepší než původní Duster, kterých tu stále jezdí velmi mnoho. I proto by export dával několikanásobný smysl, ale co dnes znamená nějaký zdravým rozum v dnešním automobilovém světě...
Nissan Tekton není po vizuální stránce tím nejlepším, co vzešlo ze současné Dacie Duster. Při své ceně si ale poněkud rozporuplné čelní partie může dovolit. Foto: Nissan
Zdroj: Nissan
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