Nová verze Lady Niva vypadá na první pohled jako veterán z roku 1977, je to ale úplně nové auto

Když se na záběry tohoto auta podíváte poprvé, nutně vás napadne cosi o hezkých historických fotkách. Ale ouha, tohle je horká novinka, která díky některým detailům vypadá mnohem víc jako verze z počátku existence ruské automobilové legendy.

Na počátku dubna 1977 zahájila Lada výrobu modelu Niva. Na jeho vývoji Rusové pracovali šest let, během kterých vyslali řadu prototypů do pohoří Ural a na Sibiř, stejně jako do pouští Kazachstánu. Off-road všude exceloval díky stálému pohonu všech kol, který byl zkombinován nejen s redukční převodovkou a uzamykatelným středovým diferenciálem, ale rovněž s krátkým rozvorem a malými rozměry, nezávislým předním zavěšením a nízkou hmotností.

Niva se za těch osmačtyřicet let prakticky nezměnila, jakkoli původní 1,6litrový motor pod kapotou byl nahrazen modernější 1,7litrovou jednotkou a do interiéru se nastěhovalo třeba rádio či dokonce klimatizace. Pokud totiž dnes umytý a vyleštěný exemplář z roku 1977 postavíte vedle lehce zaprášeného současného kousku, okamžitě budete ten novější považovat za starý. A až důkladnější prohlídka detailů, jako jsou třeba mlhovky, vás vyvede z omylu.

Nedá se říci, že by v důsledku toho Niva pomaleji zastarávala, neboť kultovní off-road byl v některých ohledech zastaralý v podstatě už ve chvíli, kdy se objevil na trhu. Jenže nízká cena a schopnost vydržet pomalu vše, i když mnohdy ve zkorodovaném stavu, spolu s levnou údržbou, z tohoto modelu udělaly stálici v nabídce AvtoVAZu. Přičemž momentálně ruská automobilka naznačuje, že původní Nivu bude vyrábět nejméně do konce této dekády.

Překvapit by nás proto nemělo, že legendární off-road bude ještě nějaký ten pátek živit i řadu lidí mimo továrnu. Díky svým terénním schopnostem, které jsou adekvátní odpovědí na často neexistující dopravní infrastrukturu Ruska, totiž Niva slouží i jako základ mnoha přestaveb. Populární je i jako sanitka, neboť lékaři se mohou dostat i do odlehlých končin. Dosud pak mohli volit hlavně z nabídek společností Promtech a Shvabe-SpetsAvto.

Nově se ovšem se svou trochou do mlýna přidává firma InvestAvto, která v prvé řadě natáhla rozvor z 2 700 na 3 150 milimetrů. Samotný lékařský modul pak má základ ve svařeném trubkovém rámu, který byl napevno uchycen k podvozku a kabině a následně obestavěn panely z kompozitu. Protože jsou spuštěny níže k zemi a vzadu je třeba počítat se stupátkem, poklesla světlá výška z 220 na 205 mm. Stále je to ovšem mnohem více, než nabízí třeba taková Škoda Kodiaq.

Ve všech dalších ohledech ambulance přebírá sériovou techniku, což platí jak o podvozku, tak již zmiňovaném 1,7litrovém motoru. Ten je propojen jak s pětistupňovým manuálem, tak s palivovou nádrží o objemu 42 litrů, která asi bude jedinou slabinou novinky. Spolehlivý, ovšem přece jen již poněkud archaický agregát je totiž poměrně žíznivý, načež akční rádius zdravotníků ve finále nebude tak velký. Tušíme ale, že zrovna tento aspekt bude zvlášť dnes u spalovacího auta trápit málokoho.

Lada Niva se dočkala nové přestavby na sanitku, přičemž úpravce poměrně výrazně natáhl její rozvor, aby maximalizoval vnitřní prostor lékařského modulu. Foto: InvestAvto, tiskové materiály

