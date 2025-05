Nová verze nejlevnějšího MG srazila jeho cenu v zahraničí o desítky tisíc níž. Pokud dorazí k nám, bude to jedno z nejlevnějších aut na trhu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Už dnes je to mimořádně dostupné, třebaže ve své nejlevnější verzi v nabídce poněkud upozaďované auto. A může být ještě levnější. Nová verze MG3 se zatím prodává jen mimo Česko, na nic jiného než co nejlepší poměr hodnoty a ceny ale neaspiruje.

Za Kiu Picanto u nás dnes dáte přinejmenším 319 980 Kč. Korejský prcek tak patří mezi nejlevnější nová auta na trhu, což jen dokládá, jak moc se věci oproti minulosti změnily. Ještě před šesti lety, kdy už byla v prodeji stávající třetí generace tohoto modelu, vám stačilo o 100 tisíc korun míň. A vlastně jste dostávali víc, neboť litrový motor pod kapotou produkoval 67 koní, zatímco nyní je o čtyři kobyly slabší.

Ještě razantnější změny proběhly u vrcholné výbavy GT-Line, která je nyní k dispozici od 454 980 Kč, s nimiž je spojeno 79 koní. Před pěti lety však totéž provedení bylo možné osadit přeplňovanou jednotkou naladěnou na 100 koní. Za ty jste pak platili jen 334 980 Kč, tedy pouze o chlup víc než nyní u základu. S jedna-dvojkou a 84 kobylami pak Picanto GT Line bylo dokonce levnější, na pořízení vám stačilo 299 980 Kč.

Tak to ale je a nic s tím nenaděláme, navzdory zmíněnému Picanto dál platí za jedno z nejlevnějších aut na trhu. Konkurovat by mu mohlo MG se svým MG3, zkraje ale nemělo šanci - prodávalo se jen s kombinací jedna-pětky a elektromotoru, která je sice se svými 195 koňmi velmi silné, u nás ale stojí 489 900 Kč. Poněkud mimo pozornost (i na webu MG ji najdete v ceníku, ale v přehledu modelů vůbec) se auto v mezičase dočkalo i čistě spalovací verze se 115koňovým motorem 1,5, která stojí od 429 900 Kč. To už je lepší, k Picantu je ale pořád daleko. A i Škoda Fabia v úplném zákalu stojí míň, třebaže míň také nabízí.

Jak ale informují kolegové z Car Sales, v Austrálii MG přitopilo pod kotlem a přišlo s novou verzí MG3 Vibe. V jejím případě se atmosféricky plněný čtyřválec 1,5 musí spokojit se 110 koňmi, pořád má ale standardně automatickou převodovku, za kterou se jinde připlácí. Ubylo také trochu výbavy, cena ale klesla o další desítky tisíc dolů, takže v Austrálii vůz vyjde na 21 990 AUD (cca 311 tisíc korun).

Samozřejmě, tamní poměry jsou trochu jiné, MG3 je ale rázem jen o 650 dolarů (9 200 Kč) dražší než zmíněná Kia Picanto, která je nejlevnějším vozem kontinentu. A to je třeba dodat podstatné - Picanto je zásadně menší auto, MG3 je o 40 cm delší. Také je silnější (Picanto disponuje v základu 83 koňmi), spousta lidí ale u menších vozů kouká jen na cenu, proto MG přistoupilo k tomuto kroku.

To je jediné, v čem mají Korejci navrch, je spotřeba, rozdíly ale nejsou velké - 5,4litrová je u Kie, zatímco MG3 má na kontě 6litrový průměr. Jinak za delší kus provazu tahá vždy MG - třeba i v případě záruky, která je v Austrálii desetiletá, zatímco Kia je stejně jako u nás i v Austrálii spojena se sedmiletou garancí. Nebude tedy překvapením, když MG3 vezme tamní trh ztečí.

V minulosti jsme psali i o oné čistě spalovací verzi, jejíž příchod do Česka byl zpochybňován. A dnes je tady. Vyhlížet tedy můžeme i variantu Vibe, která by cenu nedostala tak nízko jako v Austrálii, ale pod 400 tisíc by se dostala bezpečně. A to by mohl být pro mnohé pádný argument pro koupi, vedle základní Fabie za skoro rovných 400 tisíc by to bylo terno.

MG3 se v Austrálii začalo prodávat v nové levné verzi Vibe s čistě benzinovým motorem. To produkuje 110 koní, za které tamní klientela zaplatí jen 311 tisíc korun. U nás je zatím k mání jen výše posazené provedení se 115 koňmi a vyšší výbavou 429 900 Kč, Vibe by cenu auta jistě dostal pod 400 tisíc a udělal z něj jednu z nejlevnějších nabídek vůbec, nejen svého druhu. Poděkovat za to lze Bruselu. Foto: MG Motor

Zdroj: Car Sales

