Nová vrcholná Dacia se rýsuje, dorazit na trh má nakonec už příští rok

Svého času byla smetena ze stolu, situace se ale od té doby změnila. Nové informace obvykle dobře informovaného zdroje tvrdí, že pod kódovým označením RJI už se chystá nová Dacia Grand Duster.

Před příchodem druhé generace Dacie Duster se houfně spekulovalo o tom, že by Rumuni mohli nabídnout i druhou verzi. Stejně jako u předchůdce by tedy zůstalo zachováno pětimístné provedení, kromě něj však měla dorazit také verze Grand, která by pobrala sedm pasažérů. Ještě před příchodem novinky ale automobilka tyto zvěsti popřela a vysvětlila, proč žádné druhé provedení neplánuje.

Vypadalo to jako uzavřená záležitost, francouzský magazín L'Argus mající obvykle velmi přesné informace o dalších záměrech mateřského Renaultu ale říká, že situace se změnila. SUV jsou stále vice na koni, MPV Lodgy skončí, zájem o standardní Duster pohasíná a nová generace tohoto modelu bude muset nabídnout víc. A protože přijde dříve, než by kdo čekal, má už příští rok dorazit sedmimístné provedení vozu, kterému zatím nikdo neřekne jinak než Grand Duster.

L'Argus říká, že pod kódovým označením projektu RJI právě takové auto už vzniká a do výroby se má ve fabrice Dacie v rumunském Pitesti dostat ne později než v říjnu 2021. Pokud tomu tak bude, dorazí nový Grand Duster dříve než další generace samotného Dusteru, což by ale dávalo smysl hned z několika důvodů.

Jednak by šlo o nejdražší Dacii, takže automobilka by v ní musela nabídnout něco víc než dvě sedadla k dobru. Podle Francouzů má vůz stejně jako nové Sandero a spol. stanout na platformě CMF-B. Ta ovšem neumožňuje zástavbu pohonu 4x4, přičemž tento limit by měl být vlastní i dalšímu Dusteru. Rumuni si tak na větší novince mohou vyzkoušet, jak se lidé na SUV s pouze předním pohonem budou tvářit.

Samozřejmě, dokud nejde o oficiální informace, je třeba brát vše s rezervou, máme ale tendenci jim věřit. Duster potřebuje vzpruhu, relativně levné SUV pro 7 je v Evropě neexistující věc a připravit jej v situaci, kdy Renault s Nissanem vyrábí nespočet SUV podobné velikosti, nemůže být příliš složité.

Čas ukáže, pro tuto chvíli už jen přihodíme neoficiální ilustrace možné podoby vozu z pera Klébera Silvy, který auto zachytil se stejnou stylizací, jakou dostaly Sandero s Loganem. Jak moc by se vám takový vůz líbil, posuďte sami, auto by nejspíše těžilo krom zmíněné platformy také z motoru 1,3 turbo s výkonem 150 koní, což my mohl být slušný kompromis mezi cenou a jízdní dynamikou.

Dacia Grand Duster je prý hotová věc, její styling by zřejmě kráčel ve stopách nového Sandera Stepway, jak naznačují ilustrace níže. Foto: Dacia

