Nová vrcholná Kia má 585 koní a dynamiku Porsche, smysl ale dává pramalý | Petr Prokopec

Představa Kie s 585 koňmi pod kapotou a stovkou za 3,5 sekundy asi působí absurdně, přesně to ale tohle auto nabízí a není to koncept. Háček? Je na baterky, a to s nemístně malou kapacitou.

Korejci to s elektromobily nevzdávají, třebaže aktuální svolávací akce za desítky miliard korun, která se týká jen malého množství aut, určitě nadšení pokračovat tímto směrem nepřidá. Chuť si Kie chce spravit nový model EV6, který svými parametry překonává i Porsche Taycan 4S. To je vskutku působivé, nicméně za danou dynamiku bude nejspíše třeba zaplatit daleko více, než nač jsou zákazníci automobilky zvyklí. Ostatně si jen stačí vzpomenout, že Kia vstupovala na evropské trhy jako „asijská Dacia“, a tak ji má řada lidí zafixovanou.

Model EV6 je přitom koncipován tak, aby dokázal pohnout nejen ledy, ale i smýšlením zákazníků. Tedy alespoň dle automobilky, která jej postavila na zcela novou platformu E-GMP zasvěcenou alternativnímu pohonu. Novinka na první pohled působí kompaktně, byť je srovnatelná s Kiou Sorento. Na délku měří 4 680 milimetrů, na šířku 1 880 mm a na výšku 1 550 mm. Sedmimístné SUV pak dokonce překonává rozvorem, který se natáhl na 2 900 mm. Korejci tak o 135 mm překonávají i Škodu Enyaq.

Kde ovšem český elektromobil zaostává opravdu výrazně, to je hnací ústrojí. Vrcholný Enyaq RS nabídne „pouze“ 306 koní, zatímco u Kie můžete dosáhnout až na dvojnásobný výkon. Již základ disponuje 170 koňmi, které produkuje elektromotor roztáčející zadní nápravu. K mání je ovšem i čtyřkolka, která se chlubí ještě druhou jednotkou, přičemž celá soustava produkuje 235 koní. Stovku tak vůz zdolá za 6,2 sekundy, jeho dojezd však stejně jako u základu limitují baterie o kapacitě 58 kWh, což není na tak velké auto mnoho - jde o ekvivalent asi 14litrové nádrže na naftu.

O patro výše najdeme vozy spárované s bateriemi o kapacitě 77,4 kWh, u nichž můžete počítat s udávaným dojezdem 510 km, což je ovšem číslo stejně reálné jako dojezd 1 700 km na natankování u Škody Superb 2,0 TDI. Tedy za předpokladu, že sáhnete po variantě se dvěma elektromotory, u nichž souhrnný výkon dosahuje 325 koní a která zvládá stovku za 5,2 sekundy. Dopřát si nicméně znovu můžete pouze zadokolku, která byla naladěna na 228 koní. Již tyto varianty by stačily na zmiňovaný Enyaq, který i jako RS potřebuje na stovku o sekundu déle než dvoumotorová Kia s delším dojezdem.

Korejci však mají připravený ještě vrchol nabídky, a to variantu GT, která se dokáže vyrovnat i zmiňovanému elektrickému Porsche. Do vínku dostala dva elektromotory produkující 585 koní, s nimiž zvládá stovku za 3,5 sekundy. Nejvyšší rychlost pak činí úctyhodných 260 km/h, zatímco dojezd byl vypočítán na 405 km. Zní to zajímavě, ale jen dokud nezjistíte, že akumulátory mají stále 77,4 kWh - to je ekvivalent asi 20litrové nádrže a sami si dokážete představit, jak daleko byste dojeli rychle s 585koňovým autem s takovou nádrží. Více jak desítky km to nebudou, to nedává smysl.

Kia EV6 sice disponuje podporuje 400- i 800voltového dobíjení, se kterými se na 80 % kapacity teoreticky dostane za 18 minut, potřebný elektrický výkon ale nebude k dispozici nejspíše nikde - doma to bude trvat hodiny až desítky hodin podle dostupného výkonu. Korejci dále systém osadili tepelným čerpadlem, jež zužitkovává zbytkové teplo z chlazení vozu. Díky tomu si baterie dovedou uchovat stejnou porci energie, ať je již 25 stupňů Celsia nad nulou nebo 7 pod nulou. Mimo to lze zmínit regenerativní brzdění, které lze nastavit na jeden ze šesti stupňů rekuperace.

Další zajímavou věcí je, že baterie vozu můžete využít k napájení domácí elektroniky či třeba k dobití jiného elektromobilu. Kia kromě toho pamatovala rovněž na možnost tažení přívěsů, načež je pro EV6 limitem 1 600 kg. Přívěs však můžete táhnout jen tehdy, kdy kapacita baterií překračuje 35 procent. Co se stane poté, Korejci nezmínili, není ale těžké si domyslet, že už tolik prostě neutáhne, protože nebude disponovat dostatečným výkonem. To znovu jen poukazuje na limity elektromobility - u spalovacích aut lze přívěs táhnout i s litrem v nádrži.

Zmínit ještě můžeme pár slov o interiéru, kde najdete 12palcový digitální přístrojový štít a 12palcovou obrazovku multimédii se zakřiveným displejem. Samozřejmostí jsou online aktualizace softwaru. Mimo to zákazníkům nabídne i 14reproduktorový audio systém Meridian, který se pyšní funkcí Active Sound Design. Jak přitom asi již tušíte, ta vydává umělý zvuk suplující spalovací motor a výfuk, přičemž reaguje na rychlost vozu.

Opomenout pochopitelně nesmíme ani zavazadelník, který pobere 520 litrů v základu, respektive až 1 300 po sklopení sedadel. Zajímavé pak je, že přední kufr pobere u evropských variant dalších 52 litrů, zatímco u vozů pro Ameriky je to pouze 20 l. Zájemci ze Spojených států si pak ostatně korejský elektromobil budou moci pořídit až zkraje příštího roku, zatímco prodej na starém kontinentu startuje již letos. Na ceny si ale musíme ještě počkat.

Kia EV6 dokáže zaujmout nejen neobvyklým designem, ale i působivou dynamikou. S 585 koňmi totiž provedení GT dokáže zrychlit na stovku za 3,5 sekundy, tedy rychleji než Porsche Taycan 4S, se 77,4 kWh v nádrži ale takový výkon zužitkujete jen chvilku.

