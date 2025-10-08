Nová vrcholná Škoda Fabia si na speciál pro Monte Carlo jen hraje, i tak je to nejvíc, co si dnes můžeme přát
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Škoda letos slaví 130. výročí položení základního kamene. Václav Laurin a Václav Klement zpočátku nabízeli pouze jízdní kola, než v roce 1905 přešli také na automobily. Tehdy je nabízeli pod svými jmény, důvěrně známé označení značka získala až o dvacet let později po sloučení se Škodovými závody. Letos tedy v Mladé Boleslavi slaví hned tři kulatá výročí, načež se Škoda rozhodla, že přijde se speciální verzí Fabie. Souběžně s tím však oznámila, že nepůjde o návrat pravověrného RS.
Protože loni španělská divize značky přistoupila ke spolupráci s tuningovou firmou Abt a následně lidem na jihu Evropy nabídla provedení Rally2 disponující 190 koňmi, byla tu nastavena jistá laťka i definovaný postup, jakým se Škoda mohla ubírat. Část fanoušků značky proto možná tovární provedení zklame, neboť je slabší než španělská limitka. Čtyřválcový 1,5litrový motor byl totiž naladěn na 130 kW, což je sice o 20 kW více než v sérii, ovšem přepočítat lze daný výkon jen na 177 koní.
Nová Fabia 130 tak v rámci dynamiky může zaostat i za první dieselovou Fabií RS, která sice disponovala jen 130 kobylami a oficiálně se měla na stovku rozjet až za 9,6 sekundy, nicméně tento v reálu se šlo dostat i o víc než dvě sekundy níž. Novinka s benzinovou jedna-pětkou je na stovce papírově za 7,4 sekundy, třeba ale v praxi bude též rychlejší.
Na vrcholný sportovní derivát to pochopitelně není nic dechberoucího, ostatně můžeme vzpomenout i na Fabii RS druhé generace, která se dočkala benzinové jedna-čtyřky naladěné na 180 koní. S těmi pak byla na stovce za 7,3 sekundy, čímž novinku překonává i papírově. Ale realisticky musíme být rádi za to, co jsme dostali - však se podívejte, co je dnes v této třídě k mání. Fabia 130 je pomalu jednorožec.
Můžeme se samozřejmě Škodě divit, že na pilu nepřitlačila víc, asi se ale se 130 kW chtěla držet svého jubilea. Jinak půjde o limitovanou edici, a tak je prakticky jisté, že průměrné flotilové emise tento vůz prakticky neovlivní. A maximálka 228 km/h je v době, kdy ani drahé modely RS jako Enyaq nejedou víc než 180 km/h, úctyhodným číslem.
Škoda dále uvádí, že motor má nově ostřejší odezvu, přičemž rychleji má reagovat také sedmistupňové DSG, které je jedinou volbou. To je znovu trochu škoda, neboť s manuálem by byla větší zábava. A to i díky úpravám podvozku, který se přiblížil k zemi o 15 milimetrů. Navíc je možné zcela deaktivovat protiskluzový systém ASR, případně pak zvolit jeho nastavení Sport, které se vyznačuje pozdějšími zásahy stabilizace.
V souladu s tím bylo upraveno i řízení, na středovém tunelu přitom Škoda ponechala klasickou ruční brzdu. Být tedy součástí kompletu manuál, mohla by Fabia 130 nabídnout alespoň maximální možné propojení člověka a stroje. Takto ale zůstává na půli cesty, přičemž případná mimotovární instalace manuálu by byla mnohem dražším projektem než navýšení výkonu skrze chiptuning. Protože se ale jedna-pětka v kombinaci s „fofrklackem“ aspoň dříve prodávala, nereálné to není.
Lze už jen dodat, že kromě změn pod kapotou a na podvozku byla upravena také vizáž. Novinka tedy dostala nástavec předního nárazníku, zadní křídlo či 18palcová litá kola, za nimiž prosvítají červeně lakované třmeny brzd. Nechybí ani grafické polepy či dvě koncovky výfuku, zatímco uvnitř lze čekat sportovní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami či ozdobné prahové lišty. Na kolik tato verze přijde v Česku, Škoda zatím nezmínila, v Británii je ale Fabia 130 o rovné 3 000 liber dražší než vrcholné Monte Carlo se stejným motorem. To je asi 85 tisíc Kč navíc - jistou představu o české ceně (cca 700 tisíc Kč?) to dává.
Jakkoli jsme rádi, že Fabia 130 vůbec dorazila, nedokážeme se ubránit menšímu zklamání. Motor totiž dokáže nabídnout i vyšší výkon, navíc by klidně mohl být spojen s manuálem. Na nic z toho ovšem nedojde, čekat lze navíc poměrně vysokou cenu cca 700 tisíc Kč. Za to se ještě nedávno kupovala Octavia RS i s příplatky. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto
