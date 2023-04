Nová vrcholná verze BMW řady 7 je nejen ošklivá na pohled, je také odporně těžká včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je to jedno z těch aut, jehož vzhled může milovat snad jen jeho autor. Ale připusťme, že na vzhled auto nejezdí a nepovedené designové kejkle se jinak povedeným bavorákům dají odpustit. O bezmála třítunové hmotnosti to ale říci opravdu nejde.

Při pohledu na nové BMW i7 M60 xDrive skutečně nevím, zda se smát či plakat. Neplatí to už ani tak kvůli jejímu polarizujícímu designu, v tomto ohledu jsem nad mnichovskou automobilkou zlomil hůl již dávno. Skutečným důvodem je pohon vozu a vše s ním spojené.

Politici se totiž rozhodli, že elektrická auta budou papírově dokonale čistá jen kvůli absence výfuku. Je jistě pravdou, že bateriový pohon skutečně může z městských ulic dostat mnohé zplodiny, je to ale dnes problém? A pokud jde o emise CO2, je úplně jedno, že se přesunou z ulic do elektrárenských komínů. Bateriový pohon je ve výsledku jen vytloukáním klínu klínem, navíc drahým a mizerně použitelným.

Že výsledek může být spíše novým problémem než řešením čehokoli, nejlépe dokládá nová vrcholná verze BMW řady 7 zvaná i7 M60. Tento vůz totiž váží neskutečných 2 695 kg suché hmotnosti. Stačí přidat řidiče a jsme na 2,77 tuny, nosnost pak byla stanovena na 555 kilogramů. To znamená, že při plném zatížení tu máme 3 250 kg vážící monstrum. O ekologii tedy skutečně nemůže být řeč, přesouvat takovou hmotu bude energeticky náročné, ať už pro pohon poslouží cokoli. Princip je zkrátka pořád stejný pro všechny bez ohledu na pohon. Zatímco ale u spalovacích aut můžete i při využití dvanáctiválcového motoru zůstat pod jednou tunou, jak dokázal Gordon Murray, u elektromobilů spláčete nad výdělkem.

Těmto úvahám ale už dáme pro dnešek vale a dále se budeme zabývat už jen novým mnichovským monstrem. To dostalo do vínku dva elektromotory produkující celkových 660 koní a 1 100 Nm. To jsou více než působivá čísla, která stojí za 3,7sekundovým zrychlením na stovku. Nejvyšší rychlost nicméně byla omezena na 250 km/h. Baterie o kapacitě 101,7 kWh jsou stejné jako u verze i7 xDrive60, nicméně vlivem vyššího výkonu udávaný teoretický dojezd klesl na 488 až 560 km.

V souvislosti s vyšším výkonem BMW poladilo podvozek, který počítá se vzduchovými měchy, adaptivními tlumiči a technologií automatického vyrovnávání světlé výšky. Změn doznal rovněž brzdový systém, který nově počítá s předními čtyřpístkovými a zadními jednopístkovými třmeny. Vůbec poprvé pak klientela bude moci sáhnout také po sportovních pneumatikách, v té chvíli ale musí namísto standardních 21palcových litých kol zvolit menší dvacítky.

Do prodeje vrchol řady zamíří ve druhém pololetí letošního roku, cenu nicméně známe již nyní. Ve srovnání s výchozím i7 xDrive60 (od 3 552 900 Kč) zde nemáme až tak výrazné zdražení, nicméně i tak je zjevné, že částkou 3 645 200 Kč zvládne novinka nalákat jen málokoho. Zvláště když taková Tesla Model S Plaid je o podstatných 400 tisíc korun levnější. Přitom je o poznání rychlejší (0-100 km/h za 2,1 sekundy) a dojede dále (600 km). A je také lehčí, třebaže s 2,16 tuny suché hmotnosti není ani ta lehká.

Vrcholné i7 M60 xDrive vypadá rozporuplně, při plném zatížení pak váží přes 3 tuny. O spasitele planety tedy nejde ani v nejmenším, přičemž koupěchtivá klientela si na 660 koní musí připravit podstatně víc peněz než na výkonnější a rychlejší Teslu Model S Plaid. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

