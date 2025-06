Vrcholná verze „Bugatti pro chudé” zašlapává do země prakticky jakoukoli konkurenci, jde o jedno z nejrychlejších aut světa včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Takováto označení slýcháme pravidelně, spojujeme si je ale s exotickými hypersporty za desítky milionů korun. Tady se bavíme o masově vyráběném voze za miliony, přesto je tak rychlý, že si před ním nemůže být sebou jistý téměř nikdo a nikde.

Pokud jste tento týden zasedli se svými automobilovými známými k debatě o novém Chevroletu Corvette ZR1X a nedokázali jste přestat o ní mluvit dokola kolem, vězte, že jsme na tom úplně stejně. Je to jedna z nejpozoruhodnějších automobilových novinek letošního roku, která bere dech prakticky vším od vzhledu přes výkon a dynamiku až po cenu.

Jistě existují auta atraktivnější, výkonnější a nakonec i rychlejší, žádné ale nedokáže tyto vlastnosti spojit v tak extrémních podobách s tak nízkou cenou. Pokud budete hledat nějakého přímého konkurenta, nenajdete nic, takové auto prostě neexistuje - i Porsche 911 Turbo S, které kdysi platilo za relativně lidový supersport, je vedle něj předražený šnek. Chevrolet skutečně vypálil rybník celému světu, neboť ZR1X má na to, aby se se ctí postavila i vrcholné hypersportovní lize. Přitom za ni dáte méně než za průměrný byt v pražském paneláku.

Abychom ukázali, jak se vymyká současným měřítkům, postavili jsme inspirováni kolegy z Carscoops vedle soupeřů různého ražení. Než se k nim ale dostaneme, připomeneme, že vrcholná Corvette dostala do vínku přeplňovaný 5,5litrový osmiválec z verze ZR1, který na zadní kola posílá 1 079 koní. Zároveň však disponuje také elektrifikovanou přední nápravou z provedení E-Ray v optimalizované podobě, v níž motor produkuje dalších 188 kobyl. Celkově tak novinka má k dispozici 1 267koňové stádo, se kterým zvládne stovku pod 2 sekundy a čtvrtmíli pod 9 vteřin, přičemž v cíli bude dosahovat rychlosti přes 240 km/h.

Cena zatím upřesněna nebyla, v zákulisí se ovšem mluví o částce okolo 225 tisíc dolarů, tedy o 4,9 milionu korun. Může to být o 10 procent víc (ale také o něco míň), tak či onak jde o relativní pakatel. Ostatně na českém trhu za takové peníze pořídíte rozpačité Porsche 911 GTS, tedy zuffenhausenský stroj hybridizovaný jen kvůli emisím (ZR1X má navíc 4x4, GTS nic, jen kila), který s 541 koňmi dá stovku za 3 sekundy. Jako takový se tedy ZR1X rovnat nemůže, verze 911 GT3 RS ovšem již šanci má. V USA je navíc k mání za podobné peníze, jaké nejspíše bude stát vrcholná Corvette. Jenže s 525 koňmi a stovkou za 3,2 sekundy je v přímém směru příliš pomalé.

Jiná může být situace na okruhu, Nürburgring GT3 RS zvládlo obkroužit za 6 minut a 49,32 sekundy. To bude pro Corvette nejspíše jedna z nastavených latěk, troufneme si ale tvrdit, že zamíří ještě výš. Je sice o něco těžší, (1,8 tuny není na okruhu málo) a výkon elektromotoru není věcný, ale má 2,5krát vyšší výkon než Porsche a jeho 16,5palcové brzdy jsou větší než kola mnoha aut. Ostatně už jsou známé časy výchozí ZR1 na některých kratších okruzích, kde GT3 RS poráží rozdílem třídy. Verze X pomalejší nebude.

Chevrolet ostatně v pohoří Eifel strávil dlouhé týdny, je tak pravděpodobné, že spíše než na Porsche si Corvette ZR1X vyšlápne na Mercedes-AMG One a jeho nejlepší čas mezi produkčními vozy, tedy 6:29,090 minuty. V té chvíli by drtivě byl poražen Ford Mustang GTD, tedy aktuálně nejrychlejší americké auto na Ringu. Muscle car s 826 koňmi na 20,8 kilometru potřeboval 6 minut a 52,072 sekundy. Přitom ale jeho cena startuje na 318 760 dolarech (6,86 milionu Kč), tedy o poznání výš.

Cena je pak ostatně zásadní argument při srovnání s Ferrari SF90 Stradale. To má rovněž přeplňovaný osmiválec, stejně jako hybridní techniku. Je však pomalejší, přičemž rozdíl ve výkonech odpovídá tomu, co na svá přední kola přenáší takový Volkswagen Golf GTI. Zajímavé by pak bylo porovnat časy z okruhů, nicméně Italové se v tomto ohledu soustředí pouze na domácí Fiorano, kam ovšem žádného z konkurentů nepouští. Ring pak vyloženě ignorují.

Co třeba nějaký McLaren či Lamborghini? Nenechte se vysmát, Corvette je na tom znovu lépe ve všech myslitelných ohledech. Chevrolet tak skutečně stvořil fenomén, na který se budou stát fronty. Je navíc otázkou, zda je ZR1X konečnou. Nebylo by nicméně překvapením, kdyby automobilka v řádu několika málo let přišla ještě s nějakou speciální verzí, která by laťku pozvedla i nad úroveň Bugatti, které ostatně již nyní při sprintu na stovku patří taktéž mezi poražené.

Zmínit pak ještě můžeme elektromobily jako Tesla Model S Plaid a Lucid Air Sapphire. První zmíněný nicméně aktuálně prošel faceliftem, který mu drasticky snížil maximálku. I když je tedy výrazně levnější, dynamicky zaostává. „Safír“ je pro změnu dražší. Když pak navíc tyto vozy pošlete do Zeleného pekla, ani jeden z nich nepokoří sedmiminutovou bariéru. Jak tedy už padlo, ZR1X skutečně nemá jediného přímého konkurenta, ani vzdáleně.

Nová vrcholná Corvette doslova vypálila rybník celému světu, za podobné peníze tak výkonné a rychlé auto zkrátka nenajdete. Foto: Chevrolet



Ferrari SF90 vedle ní vypadá jako předražený nesmysl. Foto: Ferrari



Porsche 911 GT3 RS je vedle ní moc slabé a pomalé. Foto: Porsche



A Mustang GTD se zdá znovu předražený vzhledem k tomu, čím technicky je. Foto: Ford

Inspirace: Carscoops

