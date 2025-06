Základní verze nového Renaultu 5 je nejtragičtější vizitkou dnešních elektromobilů, chce spoustu peněz téměř za nic včera | Petr Prokopec

Je citelně levnější, to ano, ale za svou cenu pořád nabízí tak tragicky málo, až je to skoro neuvěřitelné. Tohle auto prakticky nemůžete vytáhnout za hranice města, neboť technicky neexistuje způsob, jak ho rozumně používat jinde než kousek od domova.

Minulý týden jsem vracel klíčky od půjčeného Seatu Arona. Španělskému SUV letos táhne už na osmý rok, stále má ovšem co říct. Momentálně jej můžete pořídit od 439 900 Kč, což je na dnešní dobu relativně příznivá cena. Zvláště v kontextu s tím, co za ni dostáváte. Uvnitř totiž nechybí manuální klimatizace či multimediální systém, zatímco zvenčí je možné počítat s 16palcovými litými koly. Pod kapotou pak 4 138 milimetrů dlouhé SUV disponuje litrovým tříválcem, jehož 95 koní zvládá stovku za 11,3 sekundy a maximálně se rozjede na 182 km/h.

Jízdní dynamika nicméně nebyla tím, co by mně u základní Arony zaujalo. Místo abych totiž šlapal na plynový pedál jako zběsilý, jsem jezdil spíš na spotřebu. Neznamená to ale, že bych se lepil na kamiony a využíval větrného pytle, naopak jsem často dosahoval i tempa, o kterém je lepší veřejně nemluvit. Přesto jsem ale v rámci spotřeby mnohokrát viděl hodnoty počínající čtyřkou. I díky tomu jsem na jednu 40litrovou nádrž najel 600 kilometrů a autu stále zbývalo dalších 140 km dojezdu.

Kompletní test si můžete přečíst v příštím tištěném Autoforu, výše uvedený „výcuc“ jsem si ovšem nemohl odpustit, a to hlavně v souladu s aktuální elektrickou novinkou. Francouzi se totiž rozhodli, že své elektrické mini (no, dosti otylé mini) Renault 5 E-Tech začnou prodávat také v nové základní výbavě zvané Urban Range Five. Ta ve své domovině startuje na 24 990 Eurech, což dle aktuálního kurzu odpovídá 620 tisícům korunám. Oproti dosavadní nejlevnější variantě Urban Range Evolution tak došlo na zlevnění o citelné tři tisíce Eur, čili o 75 tisíc korun, to vážně není málo.

Jelikož toto provedení je i součástí českého ceníku, kde startuje na 675 000 Kč, dá se předpokládat, že nový základ u nás zamíří možná i těsně pod 600 tisíc korun. Láce to pořád není, problém tohoto auta ale není jen v ceně, která bude pořád výrazně vyšší než u v úvodu zmíněná Arony, která je přitom větším vozem, který má na své straně dokonce i lepší dynamiku. Renault totiž v honbě za co nejnižší cenou přistoupil k instalaci slabšího motoru, který stejně jako u Seatu litrový tříválec produkuje 95 koní. A přestože je elektrický Francouz menší než spalovací Španěl, na kontě má daleko vyšší hmotnost, a tak na zdolání stovky potřebuje rovných 12 sekund a jeho maximem je 130 km/h.

Ani to ale nutně není až takový problém, stejně tak baterie zůstávají jako u výše postavené verze na 40 kWh kapacity. Je to ekvivalent asi 10 litrů nafty, se kterým reálně stěží ujedete víc než 250 km jako šneci a tak 150 až 200 km jako lidi, což Renault bez tepelného čerpadla na palubě ani moc nepopírá (udává 310 km v extrému). To všechno se ale pořád nějak dá, kde je tedy problém? V dobíjení.

Kvůli co nejnižší ceně totiž autu není umožněno jakékoli rychlejší dobíjení, a tak počítat lze s výkonem maximálně 11 kW. Bez jakékoli výjimky, bez možnosti jakéhokoli vylepšení, prostě 11 kW nebo míň. To znamená, že s autem můžete v podstatě akorát odjet na chvíli z domova, vrátit se s ním domů a nepočítat s tím, že další cesta neproběhne dřív než za pár hodin. S 40kWh baterií a 11kW maximálním dobíjecím výkonem je v podstatě jakákoli cesta vyžadující nabíjení během ní nereálná.

Tohle je za případných 600 tisíc korun u nás? Nebo 675 tisíc ve Francii? Po milionu dotací a dalšího přerozdělování ve prospěch takového auta? Nenechte se vysmát, to je opravdu hloupý žert. Nová základní verze Renaultu 5 je tou nejtragičtější vizitkou současné elektromobility, kterou Renault jen jasně potvrzuje, že elektromobily opravdu nejsou ani za mák náhradou aut, která už dekády známe. Ani za mák.

Přijde vám nová základní verze francouzského elektromobilitu přitažlivá? Pak si připravte zhruba 600 tisíc korun, tedy víc peněz, než za jaké můžete pořídit mnohem praktičtější spalovací vozy, které nemají problém s dojezdem a jsou kupodivu i rychlejší. S tímto moc daleko nedojedete a jakmile se vrátíte domů, budete se modlit, aby další cesta nebyla třeba dřív než za několik hodin, jinak už se také nemusíte vrátit dřív než další den. Foto: Renault

