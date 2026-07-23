Nové 800koňové auto za 1,5 milionu? I to je dnes možné, s kompletní tovární zárukou
Petr ProkopecExtrémně vysoké výkony bývají s atraktivními cenovkami spojeny jen v případě elektrických aut, kde ovšem s mimořádnou dynamikou dostáváte i její velmi omezenou použitelnost. Tohle je spalovací auto, přesto nabízí tolik za tak málo.
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Nové 800koňové auto za 1,5 milionu? I to je dnes možné, s kompletní tovární zárukou
před 10 minutami | Petr Prokopec
Extrémně vysoké výkony bývají s atraktivními cenovkami spojeny jen v případě elektrických aut, kde ovšem s mimořádnou dynamikou dostáváte i její velmi omezenou použitelnost. Tohle je spalovací auto, přesto nabízí tolik za tak málo.
Ford Mustang si dnes Američané mohou pořídit od 33 tisíc dolarů, což je zhruba 700 tisíc korun. Tedy podobná částka, jakou byste u nás dali za trochu lépe vybavenou Škodu Octavia s 1,5litrovým motorem. Kupé modrého oválu vám oproti tomu nabídne 2,3litrový EcoBoost s dvakrát vyšším výkonem. Nicméně se rovněž jedná o čtyřválec, který pro Američany není až tak zajímavý jako osmiválcový motor. S ním pak sice vstupují do vyšší cenové ligy, ovšem ani 48 tisíc dolarů neboli 1,02 milionu korun není nic, co by vás muselo zruinovat.
Modrý ovál nabízí hned tři verze motoru V8, kdy základ pracuje s výkonem 490 koní a varianta Dark Horse má o dvacet kobylek víc. Tedy v atmosférické verzi. Pokud ovšem zvolíte provedení SC disponující kompresorem, můžete počítat dokonce s 806 koňmi. Jenže za ty je již třeba vysázet na dřevo 106 585 dolarů (2,25 milionu Kč), tedy skoro čtyřikrát vyšší částku, než na jakou vychází základ. Stále se sice jedná o velmi zajímavou a lákavou nabídku, ta už ale pochopitelně zdaleka není pro každého.
Automobilka si toho zjevně byla vědoma, pročež se rozhodla nabídnout lidem toužícím po vysokém výkonu o trochu levnější řešení. Pokud si pořídí Mustang GT, tedy onu variantu za milion, mohou si u divize Ford Performance objednat také nový paket FP800S. Jeho klíčovou součástí je přitom třílitrový kompresor Whipple, který může zvednout výkon dokonce nad úroveň varianty SC, a sice na 811 koní. A pokud máte vůz s aktivním výfukovým systémem, pak jde dokonce o 826 kobyl.
Za tento výlet do hvězdných sfér, který pochopitelně není jednorázový, ale trvalý, se platí jen 18 500 dolarů, což je asi 392 tisíc Kč. Za to se sice ve Státech a vlastně i u nás dá koupit nové auto, nicméně třeba v případě Dacie Sandero opravdu nečekejte s tím, že její litrový tříválec bude trhat asfalt. U Fordu ale takovou možnost dostanete. Automobilka navíc dosáhla toho, že paket razantně zvyšující výkon po stránce emisí vyhovuje legislativě v celých USA.
Vedle toho lze samozřejmě počítat se zárukou, a to na tři roky či skoro 60 tisíc kilometrů. Je tu ovšem jeden háček, kit si musíte nechat spolu s dalšími doplňky, mezi které patří třeba litá kola s bronzovým povrchem, zkrácené pružiny či karbonové zadní křídlo, nainstalovat u autorizovaných dealerů. Ti si za svou práci naúčtují dodatečných 5 tisíc dolarů neboli 106 tisíc Kč, načež celkově za zvýšení výkonu zaplatíte půl milionu korun. Stále jsou to ale velmi zajímavé peníze.
Ford Mustang GT osazený atmosférickým osmiválcem je nově možné doplnit kompresorem, který vyžene výkon nad 800 koní. Celkově vás pak kupé modrého oválu může vyjít na 1,5 milionu korun, což je s ohledem na výkon nadmíru lákavá nabídka. Zvláště když její součástí je i tovární záruka. Foto: Ford
Zdroj: Ford
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