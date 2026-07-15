Nové „analogové dělo” od autora Bugatti a Koenigseggů předvedlo v akci svůj motor V12. Má 1 085 koní bez turba, točí 11 tisíc otáček

Před dvěma lety Sasha Selipanov ohlásil zrod firmy Nilu27, která se chce specializovat na analogová auta pro pravé řidiče. Její prvotina měla přitom kromě manuálu dostat 1 085 koní, nakonec jich však bude mít ještě více.

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Nové „analogové dělo” od autora Bugatti a Koenigseggů předvedlo v akci svůj motor V12. Má 1 085 koní bez turba, točí 11 tisíc otáček

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Nové „analogové dělo” od autora Bugatti a Koenigseggů předvedlo v akci svůj motor V12. Má 1 085 koní bez turba, točí 11 tisíc otáček

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Foto: Nilu27

Před dvěma lety Sasha Selipanov ohlásil zrod firmy Nilu27, která se chce specializovat na analogová auta pro pravé řidiče. Její prvotina měla přitom kromě manuálu dostat 1 085 koní, nakonec jich však bude mít ještě více.

Začínající automobilky to nikdy neměly jednoduché. A v současnosti to kvůli obrovským překážkám vstupu do tohoto odvětví nemají ani o trochu lehčí. Je sice pravdou, že do světel reflektorů se dnes dostanete vcelku snadno, stačí pár odvážných vizualizací a lákavých čísel a o zbytek se postará internet. Jenže souběžně s tím budujete očekávání, kterým není snadné dostát. Potřebujete naditou kapsu, hromadu expertů a ještě ví trpělivosti, neboť postavit nové auto z ničeho je práce na roky. Ovšem ani to ve finále nemusí stačit na úspěch, vaše auto musí také někdo koupit za cenu, která dovolí vaší léta peníze jen utrácející firmě přežít.

Do této řeky prakticky přesně před dvěma lety vstoupil Sasha Selipanov, bývalý designér Bugatti, Koenigseggu a Lamborghini. Ten se krátce po čtyřicítce rozhodl, že už nasbíral dost zkušeností, aby se osamostatnil, a založil tedy společnost Nilu27, která se rozhodla vykrýt stále prázdnější místo na automobilové mapě. Nabízet tedy chce řidičská auta, která jsou vyloženě analogová. Počítat u nich tedy nelze s všemožnými řidičskými módy a režimy, stejně jako jejich kabina nebude zaplevelena dotykovými displeji. Co však nabídnou, bude čistě spalovací motor a ruční řazení.

Selipanov v roce 2024 oznámil, že firemní prvotina dostane do vínku 6,5litrový dvanáctiválec od novozélandské firmy Hartley Motors, který by se měl obejít jak bez turba, kompresoru či jakékoli formy elektrifikace. Spojen pak má být se sedmistupňovým manuálem, který bude jedinou volbou. Pohonná jednotka měla produkovat 1 085 koní, čím by prakticky vyvážila hmotnost vozu - ten by při rozsáhlém využití karbonu neměl vážit ani 1,2 tuny. S palivem, náplněmi a posádkou to pochopitelně bude víc, ale to dnes nechme stranou.

Nově přitom Selipanov oznámil, že společnost Hartley Motors má již motor hotový a došlo k jeho prvnímu nastartování. Vytočen pak byl až do červeného pole v 11 tisících otáčkách, tento řev však na níže přiloženém videu bohužel neuslyšíte. Nilu27 se totiž s něčím takovým chce pochlubit až ve chvíli, když již pohonná jednotka bude zasazena do pojízdného prototypu. Ten nicméně čeká v Německu, kde bude i absolvovat testy. Ještě dřív, než dvanáctiválec roztočí kola na prvních metrech, za sebou bude mít několikatisícovou cestu z Nového Zélandu.

Je zatím otázkou, kdy se tak stane, žádné konkrétní datum totiž firma k dispozici nedala. Nejspíš proto, aby své fanoušky nezklamala. Byť v jednom ohledu jejich očekávání šponuje ještě více než dosud - oněch 1 085 koní totiž mělo být překonáno, načež by Nilu27 mělo mít k dispozici nejsilnější motor svého druhu na světě. „Toto je moment, kdy se teorie stává realitou. Nahozením tohoto úžasného V12 jsme dokázali, že máme dostačující kapacity, stejně jako jsme Nilu dali duši,“ uvedl po prvním úspěšném nahození dvanáctiválce Selipanov.

My už jen dodáme, že obě řady válců svírají úhel 80 stupňů, pročež mezi ně byly usazeny svody. Nilu27 chce kvůli tomu ponechat motorový prostor zcela otevřený, aby docházelo na lepší chlazení. Selipanov by tak možná měl zauvažovat o navržení nějaké stylové pánve, neboť tohle auto vám umožní grilovat steaky jako žádné jiné. Ideální by pak ovšem bylo, aby se dočkalo také obrovského křídla, které by vám posloužilo jako stolek v bufetu. Máme ale obavu, že nedojde ani na jedno...


Nové „analogové dělo” od autora Bugatti a Koenigseggů předvedlo v akci svůj motor V12. Má 1 085 koní bez turba, točí 11 tisíc otáček - 1 - Nilu27 Nilu 2024 prvni sada 01Nové „analogové dělo” od autora Bugatti a Koenigseggů předvedlo v akci svůj motor V12. Má 1 085 koní bez turba, točí 11 tisíc otáček - 2 - Nilu27 Nilu 2024 prvni sada 02Nové „analogové dělo” od autora Bugatti a Koenigseggů předvedlo v akci svůj motor V12. Má 1 085 koní bez turba, točí 11 tisíc otáček - 3 - Nilu27 Nilu 2024 prvni sada 03Nové „analogové dělo” od autora Bugatti a Koenigseggů předvedlo v akci svůj motor V12. Má 1 085 koní bez turba, točí 11 tisíc otáček - 4 - Nilu27 Nilu 2024 prvni sada 04Nové „analogové dělo” od autora Bugatti a Koenigseggů předvedlo v akci svůj motor V12. Má 1 085 koní bez turba, točí 11 tisíc otáček - 5 - Nilu27 Nilu 2024 prvni sada 05Nové „analogové dělo” od autora Bugatti a Koenigseggů předvedlo v akci svůj motor V12. 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Selipanův první vlastní supersport se dočká atmosférického dvanáctiválce, který má být už teď nejsilnějším na světě. Níže ho můžete vidět v akci. Foto: Nilu27, tiskové materiály

Zdroj: Nilu27

Petr Prokopec

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