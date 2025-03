Nové Audi A6 je venku a budí hromadu rozpaků: Jménem, vzhledem, technikou i znovu pochybným interiérem před 5 hodinami | Petr Prokopec

Snad žádné Audi nikdy nemělo takové problémy s vlastní identitou jako tohle. Je to nová spalovací A6, která se měla jmenovat A7, nakonec je to ale přece jen A6, která vypadá jako A5. A to je ve skutečnosti nová A4. Jasné?

Říká se, že člověk by se neměl příliš zabývat minulostí, jinak nemůže s čistou hlavou pomýšlet na budoucnost. My se ale přesto dnes na úvod představení nového Audi A6 Avant ohlédneme za loňským rokem a registracemi dosluhující generace. Ta u nás oslovila 559 lidí, což na vůz startující na 1 582 900 Kč jistě není málo. Z této porce jen 22 aut disponovalo plug-in hybridním pohonem, zatímco 117 kusů dostalo pod přední kapotu benzinový motor. Zbytek, tedy 420 aut neboli převážná většina, spoléhal na diesel.

Je samozřejmě již otázkou, kolik z těchto vozů bylo osazeno čtyřválcem 2,0 TDI a kolik šestiválcem 3,0 TDI. Protože ale za druhou jednotku připlácíte 226 tisíc korun, načež místo 163 koní mířících na přední kola dostáváte 245 kobyl a pohon quattro, dá se předpokládat, že většina klientely sáhla po výkonnějším ústrojí, o čemž svědčí i prostá zkušenost s tím, co člověk obvykle potká na silnici. A není divu, A6 3,0 TDI je auto schopné jezdit za nějakých 7 litrů na sto kilometrů i v reálu, přestože stovku pokoří za 6,4 sekundy a rozjede se až na 250 km/h.

Přikročit můžeme k nové generaci, která původně měla nést označení A7 Avant. Jenže u Audi v poslední době vládne takový chaos, že co platilo včera, neplatí dnes. A můžete se stoprocentně spolehnout pouze na to, že do budoucna se vše může ještě stokrát změnit. Novinka tedy nakonec zůstává u názvu A6, který měl být vyhrazen elektrickému provedení, přičemž třeba interiér prakticky beze změn přejímá od menšího Audi A5, které je náhradou za původní A4, neboť jeho nová verze je elektrická a na rozdíl od A6 si původní jméno neponechala.

Že se v tom ztrácíte? Nedivíme se, otázku názvů tedy hodíme za hlavu a místo toho se novému A6 rovnou podíváme pod kapotu. Klíčový třílitrový šestiválcový turbodiesel totiž v motorovém prostoru nenajdete, minimálně ne na úvod. Místo toho bude kombík k dispozici pouze s benzinovým či dieselovým dvoulitrem, z nichž každý produkuje 204 koní, které vždy míří jen na přední nápravu. Mimo to bude k mání ještě třílitrové benzinové quattro s 367 koňmi.

Do budoucna by sice mělo dojít k zahuštění nabídky, ovšem momentálně se mluví pouze o příchodu plug-in hybridů či variant S6 a RS6. Případně pak lze počítat také se spřízněným sedanem a verzí Allroad. O třílitrovém turbodieselu se ovšem nikde nemluví, což vzbuzuje obavy. Pokud totiž jednomu z klíčových modelů seberete jeho klíčové pohonné ústrojí, opravdu nemůžete očekávat nakopnutí prodejů. Stejně jako nelze čekat, že od 3,0 TDI se lidé přesunou k elektromobilitě.

Jsme tedy opravdu zvědavi, jak budou registrace a nabídka vypadat za pár měsíců. Nyní tedy už jen v rychlosti dodáme, že nová A6 přepřáhla z platformy MLB Evo na architekturu PPC, což je ale pouze vylepšená verze té předchozí. V souladu s tím se délka vozu natáhla o 60 milimetrů na 4 990 mm, rozvor však narostl jen nepatrně na 2 967 mm. Počítat tak lze se zavazadelníkem o objemu 503 litrů, který sklopením zadních sedadel navýšíte na (v tét třídě) nikterak výjimečných 1 534 l.

Audi se u karoserie zaměřilo především na aerodynamiku, která je působivá - koeficient větrného odporu klesl na Cd 0,25, což je druhá nejlepší hodnota u značky po elektrickém E-tronu. S ohledem na nárůst rozměrů pak nepřekvapí 18palcová litá kola již ve standardu, za příplatek ale bude moci klientela sáhnout i po jednadvacítkách. Od devatenáctek nahoru přitom značka bude užívat speciální systémy na pohlcení vyššího hluku od vozovky.

Co se interiéru týče, zde již žádné překvapení s ohledem na příbuznost s A5 nečekejte. Vidíme tedy bohužel to, o čem už i sama značka ví, že to není dobré. Standardem jsou 11,9palcový přístrojový štít a 14,5palcová obrazovka multimédií, za příplatek pak může dorazit ještě 10,9palcový displej před spolujezdcem. Stejně tak si klientela bude moci dopřát třeba čtyřzónovou klimatizaci, audio systém Bang & Olufsen nebo rozměrnou panoramatickou střechu, jejíž průhlednost se mění po stisknutí tlačítka.

Na otevření objednávkových knih možná i překvapivě došlo již v polovině února, načež první auta dorazí k zákazníkům v květnu. S benzinovým dvoulitrem přitom A6 Avant startuje na 58 tisících Eur (cca 1 454 000 Kč), zatímco v případě dvoulitrového turbodieselu je třeba sáhnout do kapsy pro alespoň 61 700 Eur (1 547 000 Kč). Kdy se ale dočkáme třílitru, který stejně jako 2,0 TDI profituje z mild-hybridní techniky dodávající 24 koní, zatím nebylo upřesněno.

Nová A6 Avant jistě vypadá zvenčí nemastně, uvnitř velmi rozpačitě. Po technické stránce zatím nemá čím ani zaujmout, natož ohromit. A jméno? Marno mluvit... Foto: Audi

