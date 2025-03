Nové Audi A6 v úplném základu je teprve tragédie. Interiér je reklamou na to, co jste si nekoupili. A co to má na zádi? včera | Petr Miler

Na tohle jsou Němci mistři, v tomto ohledu vážně nic neztrácí ze svého tradičního umu. Prodávat Audi oblečení, dostanete v základu kalhoty bez kapes, zipu a knoflíků - tak působí nová A6 v základu. A to jde o auto za 1,5 milionu s technikou, kterou vlastně ani nechcete.

Audi tento týden představilo novou A6 a zase si jednou rveme vlasy z hlavy. Žít v normální době, ve které se automobilky perou o přízeň zákazníků tím nejlepším, co dokážou vyrobit, je tohle auto naprosto nekonkurenceschopné. To jen kulisy doby plné absurdních elektrických alternativ jej pasují do role něčeho nakonec velmi přijatelného.

Taková je bohužel současnost - to s čím automobilky přichází jako s tím, co má být „creme de la creme” jejich snah, je něco, co vlastně skoro nikdo nechce a co je nekonkurenceschopné už svou podstatou. Když tedy pak přijdou s něčím, co je v řadě dílčích ohledů dalece za optimem, jsme rádi, že to je aspoň konstrukčně „normální” - za nový velký dieselový kombík, se kterým dojedete bez starostí i z Prahy do Říma (protože tam stejně vedou všechny cesty, že?) v roce 2025 prostě musíme být rádi.

Neztrácíme tedy smysl pro realitu, v kulisách současné reality je i nová A6 velmi přijatelná. Stejně tak ale nechceme zavírat oči nad tím, že naše vnímání někdo strategií postupného „vaření žáby” posouvá směrem, kdy se máme radovat z toho, co radostné není. A touto optikou A6 opravdu neprochází - nepředstavuje žádnou podstatnou evoluci, je symbolem zřetelného ořezávání nákladů, ani v případě zkraje dostupné techniky nereflektuje přání většiny klientely (nejžádanější motor 3,0 TDI koupíte až někdy za rok, proč?) a velmi nepřesvědčivě se jeví i vedle vlastního předchůdce. Nemluvě o tom, že vypadá jako nafouklá menší A5, což je přístup, kterému se Audi až v takové míře dosud dokázalo vyhnout.

Štěstím nás tedy nová A6 nenaplňuje, to se ale bavíme pořád o vyšperkovaných krasavicích z prezentačních fotek. Část lidí si taková auta koupí, to jistě, většina ale sáhne po skromnějších verzích. A pokud někdo sáhne po tom, co Audi bude prodávat asi od 1,5 milionu korun (soudě podle už známých německých cen), dostane to, co můžete vidět na fotkách níže. A to ani nemluvíme o tom, že za tuto cenu je vše vystavěné na technice, kterou skoro nikdo nekupuje - kolik jste viděli A6 s čtyřválcem a pohonem předních kol? Najdou se, ale není to typická verze, ani zdaleka.

Nazvat aktuální základ odvarem z Audi by bylo asi nadsazené, tohle má blíž čisté vodě. Jasně, základní verze tu nejsou od toho, aby reprezentovaly, ale jsme ve vyšší střední třídě a v cenových sférách, kde žádní chudáci nenakupují. Nabízet tady v základu v podstatě to samé, co u menší a levnější A5, je podle nás ostuda.

Podívejte se na to sami, už zvenčí to není dobré - laciná základní světla, malá kola, nelakované plastové díly... A co to má na zádi? Ten černý plastový výlisek, jak nyní vidíme, mají na tomto místě ve stejné podobě zřejmě i vyšší provedení, akorát na tmavě hnědé karoserii nebyl tak viditelný. Jaký má taková věc smysl, nemáme tušení.

Nejtristnější je ale nepřekvapivě pohled do interiéru, který lacině působí i v oněch bohatě zdrobených specifikacích. V základu je hotovou reklamou na věci, na které jste neměli, kdy zejména dává na odiv absenci displeje před sedadlem spolujezdce. Místo něj tam mohla být hezky ztvárněná palubka, Audi tam ale nalepilo laciný černý lesklý plast v podobě „displeje”, který nesvítí. Tohle v A6? Je opravdu těžké to chápat. Poznal jsem osobně novou A5, která je pocitově velmi laciná bez ohledu na specifikaci, akceptovat to samé v autě ještě výše posazeném a ještě dražším bude chtít hodně sebekázně.

Ale podívejte se na to sami a udělejte si na to vlastní názor. Jak už padlo, v kulisách doby je to pořád výhra. Optikou toho, jak fungoval evropský automobilový průmysl ještě před nějakými 10 léty, je to ale „generál Failure” i s celou svojí eskadrou marnosti, nemůžeme si pomoci.

Nebýt na „značce” nápis A6, budeme si myslet, že to je nová A4 v základu. I u té by bylo takovou očividnou láci těžké akceptovat, u A6 za 1,5 milionu nejmíň v podstatě bez motoru? To se nám v tuto chvíli jeví jako nepřijatelně. Foto: Audi

