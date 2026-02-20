Nové Audi RS5 je ještě větší tragédie, než jsme doufali, samo vypadá šokované tím, kolik váží
Petr MilerA že jsme čekali hodně velkou bídu, realita je ale až za hranicí uvěřitelnosti. Tohle auto váží o neskutečných 6 metráků víc než předchůdce, i když používá stejnou výchozí techniku, a je dokonce o 3 metráky těžší než větší osmiválcová RS6. Je třeba vůbec něco dodávat?
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nové Audi RS5 je ještě větší tragédie, než jsme doufali, samo vypadá šokované tím, kolik váží
před 2 hodinami | Petr Miler
A že jsme čekali hodně velkou bídu, realita je ale až za hranicí uvěřitelnosti. Tohle auto váží o neskutečných 6 metráků víc než předchůdce, i když používá stejnou výchozí techniku, a je dokonce o 3 metráky těžší než větší osmiválcová RS6. Je třeba vůbec něco dodávat?
Je jasné, že většina lidí si po přečtení článků o většině nových aut nejde hned některé z nich koupit, tak to nefunguje. Tím, že se s něčím seznamujete, ve vás ale postupně klíčí rozhodnutí, čemu dát přednost, touha něco chtít, idea o tom, po čem jednou sáhnout. Třeba ve chvíli, až na to budete mít volné peníze, nastane určitá životní situace nebo se sejde jiná správná konstelace hvězd.
Je stejně jasné, že v takovém procesu něco musí prohrát, většina potenciálních kandidátů tak dopadne. I tak to ale po léta byl pozitivní proces, ve kterém vás něco okouzlilo a pak vás něco okouzlilo ještě víc. Takhle to teď nefunguje. Dnes automobilka představí nějaký vůz, který by svým pojetím, svým zařazením, svými tradičními insigniemi, vzhledem či jinými povrchními aspekty měl zapadnout „do seznamu”. Jenže nezapadá. Tedy vlastně zapadá - jen je to do seznamu věcí, které byste si nekoupili, ani kdyby vám celé představenstvo automobilky mířilo samopalem na hlavu. Jsou prostě tak absurdní, že se nedají snést, a vy přemýšlíte leda o koupi o toho, co už se nedělá.
Nové Audi RS5 patří mezi ně.
Tohle auto před pár dny odhalil únik oficiálních fotek, takže jsme tak nějak tušili, co očekávat. A už podle předchozích informací jsme byli naladěni na velmi pesimistickou notu. Přijít za takových okolností s něčím, co vás dostane do kolen svou tragičností, se zdá být skoro nemožné, ale Audi to dokázalo. Stvořilo automobil tak nesmyslný, že to bere dech, ať už se na něj podíváme jakkoli.
Začněme ale tím pozitivnějším - nová RS5 vypadá dobře. Sedan, přesněji liftback je tedy poněkud disproporční, jeho záď připomíná časy kompaktních limuzín typu Škoda Fabia Sedan, na které jako by poslední část tříprostorové karoserie někdo narouboval. Ale zbytek prochází, příď je správně agresivní, rozšířená stavba ostrým Audi tradičně sluší a kombík Avant je sympatický i zezadu. Tedy až na karikaturně přehnané výfuky, velikostí i pojetím, ale myslím, že to časem RS5 odpustíme. Dnes to vypadá komicky, za pár měsíců nebo let nám to tak už třeba nepřijde.
Jinou písní je interiér, který sice s prvky verzí RS vypadá hodnotněji než standard, i tak působí kvůli záplavě displejů, bizarnímu volantu, použitým plastům a některým dalším detailům prostě lacině. A také rovnou zastarale. Uvážíme-li, že výchozí auto je asi rok staré, je to docela „úspěch”. Ani na jedno ze zmíněného takový vůz nejezdí. Neříkáme, že to není důležité, ale koho zajímá jen vzhled, ten si může koupit dvoulitrový diesel v s paketem S-line. Jde tu hlavně o techniku a ta je prostě tristní.
Bylo už chvíli zřejmé, že Audi použije plug-in hybridní pohon. Bylo tedy také zřejmé, že auto dostane přehnaný výkon, který bude dostupný jen do chvíle vybití baterek, a že bude sakramentsky těžké. Ani postupně zvyšované odhady obojího nás ale nemohly připravit na to, co přijde.
Tohle auto dostalo znovu motor 2,9 V6 biturbo, který má tentokrát 510 koní výkonu a 600 Nm točivého momentu. Zůstat jen u toho, asi by s tím nebyl problém, dalo by to solidně výkonný ostrý kombík, který by ve verzích jako Performance mohl nabídnout ještě víc. Ale Audi řeklo ne. Z nějakého, pro mě zcela záhadného důvodu si řeklo, že auto bude plug-in hybrid, čímž zabilo prakticky vše - výkon navíc autu nic nemůže dávat vzhledem k tomu, o kolik víc kvůli tomu váží. Kdyby aspoň byl tak výkonný pořád, šlo by hovořit o nějakém poměru výkonu a hmotnosti, problém ale ale v tom, v čem je u hybridů vždy - celý ten elektrický balast včetně těžké baterky musíte vozit vždy, v jednu chvíli ale nebude reálně generovat ani koně, protože prostě nemá z čeho. Zůstane vám tedy „jen” oněch 510 koní na... No bojím se to vyslovit.
Tak ještě chvíli jinudy - vedle šestiválce dostal vůz elektromotor integrovaný do osmistupňové automatické převodovky, který přidává navíc 177 koní a 460 Nm. Dohromady tedy hybridní dosahuje úctyhodného výkonu 639 koní a točivého momentu 825 Nm. Zní to krásně, je to víc než u konkurenčního BMW, ale už zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,6 sekundy ukazuje, že tady něco není v pořádku. Taková M3 Touring CS dává stovku za 3,5 sekundy, i když má nula elektrických koní a 550 spalovacích. A s rolloutem používaným při sprintech (nevíme, jestli Audi nepoužilo stejnou metodiku) jde o 3,3 sekundy. Jak je to možné?
Problém je mj. v 22kWh (netto) baterii, kterou lze mimochodem nabíjet jen výkonem 11 kW. Co na tom, že auto díky tomu může ujet 80 km jen na elektřinu šnečím tempem, to asi nikoho neohromí. Co ohromí, je číslo, které ukáže na váze. V případě kombíku jde o 2 370 kg, 2,37 tuny! Sedan má jen o 15 kg míň. Když jsem to viděl, nemohl jsem tomu chvíli uvěřit, jedná se o skoro 600 kg víc než u končící RS4 Avant a dokonce téměř o 300 kg víc než u stávající RS6 s motorem 4,0 V8 a stálými až 630 koňmi.
Tohle je takový nesmysl, až o bere dech. Už se ani nelze ptát, kde soudruzi z NSR udělali chybu, tohle auto je chyba, to je generál Failure na kolech, je to nepochopitelná věc. Chtěl bych jako muška sedět na meetingu techniků, kde bylo dosaženo závěru, že něco takového je dobrý nápad, muselo to být „bullshit bingo” nevídaných rozměrů. Ale tohle je prostě výsledek a není nic, co by mohlo zakrýt jeho marnost, nesmyslnost a hloupost. Maximální rychlost 285 km/h to není a libovolná papírová spotřeba vylhaná skrze plug-in hybridní pohon to také nebude.
Už jen pro úplnost tedy dodáme, že auto je standardně vybaveno pohonem všech kol Quattro s novým mezinápravovým diferenciálem, který který pomáhá zatáčení a prý dokáže potlačit přirozené projevy otylosti vozu. Vzadu je k dispozici tzv. Dynamic Torque Control, elektromechanická zadní převodovka s vektorováním točivého momentu, která dokáže rozdělit točivý moment mezi zadní kola během milisekund. A k dispozici je i režim RS Torque Rear, což bude jakýsi driftovací režim. Ocelové kotouče mají průměr 420 mm vpředu a 400 mm vzadu, povinností ale budou volitelné karbon-keramické krabice s 440mm kotouči vpředu a 410mm, které auto vážící s posádkou a nákladem snadno přes 2,5 tuny stejně utaví jako nic.
Je to skutečně absurdní realizace stále relativně kompaktního ostrého sedanu, která se nejlépe ukáže ve srovnání s konkurencí. Zmíněná M3 je o 5,5 metráku lehčí a na okruhu novou RS5 sfoukne jako svíčku. Co je tohle za evoluci? I obří americké pick-upy s motory V8 jsou lehčí... Je samozřejmě možné, že další vývoj udělá z podobných aut 3,5tunové bestie a nová RS5 Avant se jednou bude jevit sympaticky. Ale dnes se tak nejeví, opravdu ne, dnes je nejlepší reklamou na auta, která sama nahrazuje.
Nové Audi RS5 je tragikomickou karikaturou toho, čím by mělo být, bohužel. Po technické stránce rozhodně vizuálně jen trochu. Škoda, nemuselo to tak být. Foto: Audi
Zdroj: Audi
Bleskovky
- Šéf sportovní divize Lady „propálil” nová diodová světla legendární Nivy, nepůsobí s nimi vůbec zle
včera
- Majitel elektromobilu nové značky se pokusil umýt si v „bezdotykové” myčce, dopadl jako Terminátor při opravě
včera
- Novinář vzal své 22 let staré auto a ukázal, že pořád umí reálně dosáhnout spotřeby, o jaké se žádnému modernímu vozu nezdá
18.2.2026
Nejčtenější články
- Údajně hotové „revoluční” baterie s tuhým elektrolytem jsou podvod, říká expert. „Každý se základní znalostí technologie to ví,” říká
22.1.2026
- Volvo se dál pokouší o elektrickou budoucnost „bez jakýchkoli kdyby a ale”, jeho novinka ale zase slibuje víc, než může
22.1.2026
- Pokud se do Chargeru vrátí osmiválec, může jít jen o jediný motor, láká šéf na dějinný obrat
22.1.2026
- Lada Niva je skutečně nesmrtelná. Další modernizace jí nadělí světla ve stylu Mercedesu i nový motor
22.1.2026
- Elektrické dopravní prostředky mají nového smutného rekordmana, tento stroj má baterky vážící stovky tun
22.1.2026
Živá témata na fóru
- Rychlodotazy 02.20. 06:59 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 02.20. 06:34 - Stepan
- Benzina paliva 02.20. 05:56 - pavproch
- Opel obecně 02.20. 00:30 - HondaMan
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 02.19. 21:21 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 02.19. 20:29 - abgx1
- BMW Divize 02.19. 15:09 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 02.17. 16:25 - abgx1