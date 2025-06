Nové Audi RS6 dorazí ve hned dvou verzích, nadšence ani rozumné lidi ale nepotěší jediná před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Automobilka čtyř kruhů si mohla vybrat mezi ostudou a válkou. Vybrala si dokonce dvě ostudy a válka ji nakonec stejně nemusí minout. Protože ani jedna z chystaných variant nové RS6 nemá šanci excelovat v tom, v čem má tohle auto primárně fungovat.

Příští rok budeme svědky premiéry v pořadí už páté generace Audi RS6. A poprvé od roku 2010, kdy skončila výroba té třetí, bude stejně jako u nového BMW M5 znovu k dispozici sedan i kombík. To zní fajn, druhá podobnost s aktuální em-pětkou ale už moc fajn nezní. A vlastně tak nezní ani cokoli jiného, co má Audi s touto legendou za lubem.

Němci sice šíří nabídky nakonec BMW dokonce pokoří, jenže ani jedna z variant předem nevzbuzuje touhu. Nová RS6 totiž dorazí jednak jako elektromobil a jednak jako plug-in hybrid. Potvrzení druhé zmíněné varianty by šlo považovat za příjemné překvapení, neboť divize Audi Sport ještě před nedávno uváděla, že její budoucnost patří už jen elektrickému pohonu a až nezájem o něj ji přiměl toto rozhodnutí změnit. Jenže dobíjecí hybrid je jen slabou útěchou, i když bude postaven okolo stávajícího čtyřlitrového osmiválce.

Už současná čtvrtá generace RS6 totiž není žádným peříčkem, na vahách ukazuje 2 150 kilogramů v základu. Je to absurdně mnoho, s příchodem hybridní techniky, která bude obdobná, jakou koncern Volkswagen používá u značek Porsche a Bentley, lze však očekávat s navýšením hmotnosti o nějakých 300-400 kilo. RS6 se tak dostane na úroveň kritizovaného, nikoli shodou okolností také plug-in hybridního BMW M5.

Ve srovnání s mnichovským vozem by Audi mělo nabídnout vyšší výkon, byť přesné číslo zatím neznáme. Panamera Turbo S E-Hybrid má na kontě 782 koní, tak vysoko ale RS6 nejspíš nevystoupá. Spíš se dá očekávat něco okolo 740 kobyl, které má za kloboukem nejsilnější Cayenne Turbo E-Hybrid. Stovku by tak novinka se čtyřmi kruhy ve znaku mohla zvládat za přibližně 3 sekundy, zatímco přenastavení omezovače ji umožní rozlet na magickou třístovku, možná i o chlup výš.

Plug-in hybridní provedení bude používat platformu PPC, což je evoluční verze architektury MLB užívané čtvrtou generací. Elektrické Audi RS6 E-Tron oproti tomu vsadí na platformu PPE, přičemž k dispozici bude mít dva elektromotory a s tím související pohon všech kol. Znovu však můžeme spekulovat, kolik kobyl na obě nápravy zamíří. Zdroje z automobilky však kolegům z Autocaru naznačily, že elektromobil by měl nabídnout přibližně 680 koní výkonu a 950 Nm točivého momentu.

„Je nepravděpodobné, že se dostaneme na úroveň RS E-Tron GT, ale ve srovnání s S6 E-Tron půjde o značný nárůst,“ uvedl pro Brity pod rouškou anonymity zástupce Audi. Znamená to, že elektrická RS6 se bude pohybovat mezi 503 a 925 koňmi. Od svého slabšího sourozence pak převezme i paket baterií, který má využitelnou kapacitu 94,8 kWh. S tím je spojen uváděný dojezd 666 km, který je ale komicky nereálný už u S6, v RS6 bude ještě horší. Uvážíme-li, že jde o ekvivalent asi 25litrové nádrže, pak co lze čekat za dojezd při ostrém nasazení s 2,5tunovým kombíkem nebo sedanem o 700 koních? Pár desítek km? Bude to stejná tragédie jako u elektrického Porsche.

Že předem nejste nadšeni? Pak vítejte v klubu. A z jeho řad vás nejspíš nevyvede ani zmínka o tom, že Němci se hodlají opičit po Korejcích tím nejhorším možným způsobem, když po vzoru Hyundai Ioniq 5 N chtějí elektrickou RS6 osadit falešným řazením i zvukovým doprovodem, aby tím více zapojilo řidiče do hry. Tohle skutečné nadšence leda vytočí, stejně jako rozumné lidi, kteří nebudou „dávat” ani extrémní hmotnost obou variant, ani omezenou akceschopnost té elektrické.

Jak padlo v úvodu, Audi si mohlo vybrat mezi elektrickou ostudou před zákazníky nebo spalovací válkou s Bruselem. Vybralo si dokonce dvě ostudy, protože ani elektromobil, ani plug-in hybrid kupce neohromí. A válku nakonec může mít stejně - to až zjistí, že na jeho 2,5tunové bumbrlíčky, kteří budou potřebovat po 8 nebo 10 letech novou baterii za milion, mnoho lidí není zvědavých.

Elektrická RS6 E-tron bude vycházet z již prodávané verze S6, oproti ní však nabídne vyšší výkon. Mimo to na trh zamíří i plug-in hybridní provedení. Lehká nicméně nebude ani jedna varianta, dobíjecí hybrid pak bude bodovat jen jako menší zlo. Foto: Audi

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

