Nové auto dostalo tlačítko, které neovládá žádnou funkci, ani automobilka neví, k čemu je

/ Foto: GMC

Pokud se vám zdá, že žijeme v poněkud bláznivé době, tohle vás na jiné myšlenky nepřivede. Tlačítko bez přiřazené funkce se navíc v autě neocitlo nedopatřením či omylem u předprodukčního kusu, takto je v sériovém provedení schválně.

U předsériových aut se občas stane, že je výrobce osadí komponenty, které s pozdějšími produkčními vozy nemají nic společného, zažili jsme to už mnohokrát. Tato auta nemíří za zákazníky, místo toho slouží k ověřování výrobních postupů či nanejvýš k prezentaci vybraným skupinám lidí. Poté většinou zamíří do šrotu, přičemž veškerá finanční tíže jde pochopitelně za dotyčnou automobilkou. Ta se proto snaží, aby na daném exempláři tratila co nejméně, a tak často vezme, co má po ruce, jen aby celý proces urychlila. I z toho důvodu se nyní kde kdo ptá, proč má Toyota Corolla GR tlačítko pro elektrický režim, když jde o čistě spalovací vůz.

Na rozdíl od japonského hot hatche, u jehož předprodukčních výstavních kusů výrobce sáhl po neodpovídajících komponentech jen kvůli úspoře nákladů, je nový GMC Hummer EV zcela sériovým vozem, který v závěru loňského roku dorazil do prvních garáží soukromých majitelů. Přesto však disponuje tlačítkem, které nic nedělá. Ba co více, když jej kolegové z webu GM-Trucks objevili a zeptali se na něj zástupců automobilky, zjistili, že ani technici značky nemají ponětí, k čemu slouží. Jak se ale vzápětí ukázalo, k jeho implementaci nedošlo omylem.

GMC se místo toho rozhodlo majitele elektrického Hummeru trochu více zapojit do hry. Jakmile tedy na voliči jízdních režimů usazeném na středovém tunelu stisknou tlačítko, které má podobu trojúhelníku se slisovaným „H“ uprostřed, objeví se na středové obrazovce nápis „Your Mode. Your Mission. EpicIdeas@GMC.com“. Automobilka tak klientelu vyzývá, aby sama rozhodla, co přesně bude ono tlačítko aktivovat. Dané odpovědi mají zasílat na zmíněný email, přičemž GMC je vyhodnotí a následně skrze online modernizaci danou funkci zpřístupní.

Je to jistě zvláštní tah, který někteří mohou ocenit. Na druhé straně se však jedná o dvousečnou zbraň, která může přinést jak nemalé nadšení, tak pochopitelně stejně velké zklamání. Nikoli jen pro samotné zákazníky, jejichž návrhy nebudou akceptovány, ale i pro samotnou automobilku. Ta se totiž pochopitelně může dočkat daleko menší odezvy, než s jakou počítá. Jednoduše proto, že s elektrickým Hummerem nebude tolik lidí skutečně jezdit.

Je totiž třeba připomenout, že jakkoliv mají baterie o využitelné kapacitě 212,7 kWh udávaný dojezd 529 kilometrů, ten nebude reálně dosažitelný. Elektrický Hummer je totiž 5,5 metru dlouhým, 2,2 metru širokým a 2 metry vysokým vozem. Především však váží 4 103 kilogramů, skutečně více jak 4 tuny. O ty se pak stará trojice elektromotorů produkující 1 014 koní. Stačí tedy jedno pořádné sešlápnutí, a rázem budete mít s dojezdem značný problém. Zejména když přenos výkonu na silnici zajišťují 35palcové off-roadové a tedy ne zrovna úsporné pneumatiky.

Nebudeme ale předbíhat a raději si počkáme, s čím se GMC na základě odpovědí vytasí. Naši kolegové přitom navrhli možnost uzamčení přední či zadní nápravy, která pohybu v terénu pochopitelně napomůže. Něco takového by dle zástupců automobilky bylo možné, neboť mezi předními a zadními koly není žádné přímé propojení. A jelikož nezávislá jsou navíc obě zadní kola, je nakonec skutečné možné ovládat oním tlačítkem cokoliv. I když na vystřelovací sedadlo jako z filmů o Jamesi Bondovi bychom nesázeli.

Elektrický Hummer je zatím k dispozici jen ve verzi Edition 1. Na vyprodání veškerých exemplářů nicméně došlo během pouhých deseti minut. Nyní musí automobilka ona auta vyrobit, přičemž doufá, že zákazníci se stanou i jejími spoluvývojáři. Foto: GMC

Zdroj: GM-Trucks

Petr Prokopec

