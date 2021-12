Nové auto s objemnějším motorem bez turba v EU skončí za pouhé dva roky, vinen je obvyklý podezřelý před 3 hodinami | Petr Miler

Byli jsme a stále jsme trochu v šoku z toho, že v této podobě vůbec dorazilo. Jak se ale ukázalo ještě před faktickým začátkem prodejů, radost z toho nebude trvat dlouho. Nová Toyota GR86 bude na v zemích EU k dispozici jen dva roky.

Subaru už před více rokem představilo novou generaci BRZ a celkem nepřekvapivě rovnou řeklo, že jej v Evropě vůbec nenabídne. Důvodem je systém pokutování aut za nadlimitní emise CO2 ze strany EU, které by místní prodej BRZ učinily za konkurenceschopnou cenu ztrátovým. A nebo vůz za adekvátní cenu neprodejným. Pod kapotou má totiž na dnešní dobou naprosto nezvykle atmosféricky plněný motor, který svým objemem 2,4 litru dokonce o 4 deci překonává svého předchůdce.

O to více jsme byli v šoku, když Toyota o pár měsíců později odhalila sesterský model GR86 s úplně tím samým pohonem a konstatovala, že v Evropě k dispozici bude. Ne snad, že by se tohoto modelu či Toyoty jako takové zmíněný systém pokut netýkal, jako mnohem větší automobilka ale prodeje okrajových modelů snadno skryje odbytu jiných vozů. Pokuty se stále ještě dávají za flotilové průměry, nikoli za „prohřešky” jednotlivých aut, a tak Toyota nemá problém prodeje GR86 „schovat” do prodejů hybridního Yarisu nebo čehokoli podobného.

Faktorem je pochopitelně také to, že tohoto modelu se stejně prodá nanejvýš pár tisíc kusů a v celkové bilanci největší automobilky světa se v podstatě ztratí. Tak proč nevyjít vstříc nadšencům a nezlepšit si skrze něj vlastní image? Přesně tento přístup nově potvrdil evropský viceprezident značky Tom Fux, když řekl: „Měli jsme pocit, že tohle auto je opravdu dobré a opravdu potřebné pro image Toyoty v Evropě. A máme malou, ale velmi vášnivou skupinu zákazníků, kteří touží po autě jako je GR86. Nakonec jsme se tedy rozhodli, že je důležité ho nabídnout.”

To jsou velmi příjemná slova neslýchaná z úst zástupců automobilek už léta - jejich nabídky obvykle diktují regulace a masy, nikoli okrajové skupiny kupců. Fux ale záhy přidal studenou sprchu, neboť masám možná Toyota vycházet vstříc vždy nemusí, regulace ale „neohne”. Proto jedním dechem dodal: „Ale pak budeme muset zastavit prodej, neboť se nevejdeme do nových pravidel v budoucnosti. Půjde o dva roky, po které budeme nadále nabízet nadšeným zákazníkům možnost si auto pořídit.”

Čtete správně - nová GR86 stále ještě není v prodeji a do jara 2022 ani nebude, Toyota už ale přesto teď ví, že ji o další dva roky později bude muset přestat prodávat. Citované regulace v tomto případě nemají být emisní, ale bezpečnostní, které by vyžadovaly příliš velké, a tedy nerentabilní investice do úprav techniky. Jinde na světě bude GR86 pochopitelně dále k dispozici.

Nezbývá než pustit si Bitter Sweet Symphony a dobře naplánovat dobu nákupu. Trefit se do „okna dostupnosti” tohoto vozu nemusí být vzhledem k aktuálním dodacím lhůtám vůbec snadné. Ceny novinky ovšem zatím známé stále nejsou.

Byli jsme a jsme i nadále příjemně překvapeni tím, že se nová Toyota GR86 bude prodávat i v zemích EU. Bude tomu tak ale jen po dva roky, už po tak krátké době z trhu zmizí kvůli novým regulacím Evropské unie, kterým nevyhoví. Foto: Toyota

