Nové BMW řady 3 bylo nafoceno při testech po boku elektrické i3, něco není tak, jak mělo být

Petr ProkopecJde o jednu z nejočekávanějších novinek nadcházejících měsíců, takže každý nový střípek do mozaiky bude bedlivě sledován. Tento nám poprvé dává možnost poměřovat obě varianty aspoň přes maskovací fólii. A zatím to vypadá, že automobilka o těchto autech trochu mlžila.
včera | Petr Prokopec
Jde o jednu z nejočekávanějších novinek nadcházejících měsíců, takže každý nový střípek do mozaiky bude bedlivě sledován. Tento nám poprvé dává možnost poměřovat obě varianty aspoň přes maskovací fólii. A zatím to vypadá, že automobilka o těchto autech trochu mlžila.
Názor na design je pochopitelně vždy individuální záležitostí. Přesto všechno ovšem většina automobilek se svými novými modely víc boduje, než aby se dočkala převažující kritiky. Takové případy jsou spíš ojedinělé, v posledních letech ale mají docela často spojitost s elektrickým pohonem. Tvůrci se nezřídka pokouší právě elektrické modely od těch spalovacích vizuálně odlišit a příliš tlačí na strunu. Nepomáhá jistě ani snaha minimalizovat aerodynamický odpor ad infinitum, výsledkem čehož bývají kreace, které se líbí jen těm, kteří jim dali za vznik. Ostatně se podívejte třeba na novou Kiu EV4 a řekněte, zda byste ji brali spíš než ukončený Ceed. To samé ale platí třeba o elektrických a spalovacích Mercedesech i modelech dalších značek.
Korejské automobilce se ovšem tentokrát věnovat nebudeme a té stuttgartské také ne. Zastavíme se jinde v Německu, neboť naši pozornost zaujalo BMW. Ani mnichovští designem svých aut v posledních letech zrovna neohromují, dlouho se navíc ke kritice stavěli poměrně arogantně. Nakonec však museli uznat, že ve snaze vzbudit co největší pozornost zkrátka překročili pomyslné hranice dobrého vkusu. Změnili tedy designový jazyk s cílem znovu uchvacovat i vzhledem. A první model z nové éry už představili, jde o SUV iX3 spadající do nové rodiny příznačně zvané Neue Klasse.
Automobilka se nechala inspirovat některými ikonami ze své minulosti, pročež kupříkladu vpředu najdeme poměrně malé ledvinky a „žraločí čumák“. U verzí s vyššími motorizacemi a výbavami vše působí ještě poměrně přitažlivě, u základní varianty se ale leckdo bude ošívat. Což může být problém, neboť stejnou stylizaci chystá BMW také pro novou řadu 3, která dorazí ve dvou variantách - jako klasické spalovací provedení i jako elektrická i3.
Kolegové z Auto Evolution nyní publikovali snímky obou variant nachytaných při testech, a jakkoli je halí maskovací fólie, zjevného je toho poměrně dost. A něco není tak, jak mělo být. BMW předem avizovalo, že i kdy každá verze použije jinou platformu, design bude sjednocen. Rozdíly se ale zřetelně najdou, zvlášť při pohledu z boku. Elektromobil má totiž poměrně plochou střechu, zatímco u spalovacího vozu dochází na její výraznější svažování. Jinak zalomený je i sloupek zadního okna a vypadá to, že lišit se bude také zaoblení tradiční Hofmeisterovy křivky.
Přitažlivější nám přijde spalovací provedení, a to nikoli kvůli svému pohonu, ale skutečně jen vzhledově, už proporcemi. Finální verdikt si ovšem schováme až na příští rok, kdy dojde na oficiální premiéru. Již nyní je ovšem jisté, že uvnitř lze čekat prakticky identické palubní desky. Rozdíly pak najdeme hlavně v rámci prostoru, kdy elektromobil by na tom měl být lépe. Už jen proto, že se u něj nedá počítat s výrazným středovým tunelem, do kterého by byla zapuštěna převodovka či kardan.
BMW obě varianty nabídne také v ostrém provedení, přičemž spalovací M3 by měla nabídnout víc než 600 koní. U elektrické i3M se očekává, že překonána bude meta 700 kobyl, i přes výrazně vyšší hmotnost danou čtyřmi elektromotory a bateriemi o kapacitě převyšující 100 kWh tak bude v přímém směru zřejmě rychlejší. Protože ale zrovna majitelé „eMek“ kladou důraz i na trochu jiné parametry, velké prodejní úspěchy této variantě nevěštíme. Ale to všechno se teprve ukáže, dosud zřejmé vám přiblíží video níže.
Mnichovští se již pochlubili vlastními špionážními snímky chystaného i3. Jak elektromobil vypadá vedle obdobně stylizované spalovací řady 3, ukazuje video níže. Stále však musíte počítat s krycí fólií. Foto: BMW
Zdroj: Auto Evolution
