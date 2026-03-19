Nové BMW 3 je venku. Má kufr vepředu, směšný interiér, ukázalo se i jako kombík a my nevíme, co si o něm myslet
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
před 5 hodinami | Petr Miler
Zprvu odhalená verze je v Česku v zásadě neprodejná v jakkoli větším množství, v případě designu, interiéru, nejspíš i velikosti, do značné míry hmotnosti a dalších klíčových aspektů ale se „skutečnou” trojkou nedostaneme nic jiného. A je zatím těžké se do tohoto auta zamilovat.
Jestli BMW něco v posledních cirka dvou dekádách zvládalo opravdu dobře, pak to bylo udělat nějakou novinkou skvělou reklamu autu, které ona novinka nahrazuje. Berte to s nadsázkou, jak je to i míněno, jen plytký humor to ale není. V případě řady 3 to ostatně platí skoro dokonale.
Tento model se na vrchol dostal někdy v době generace E46, pak se stal terčem stále větších kompromisů. Přišla generace E90 a byl to zdroj mrzení, přišla generace F30 a byl to zdroj mrzení, přišla generace G20 a byl to... Však vy víte. A zdá se, že novinka hned se dvěma kódovými označeními G50 a NA0 (dostaneme se k tomu) má slušný potenciál být zdrojem mrzení zas.
S odstupem času se ale vše jeví jinak. Pamatujeme dobře doby příchodu E90 a rozpaky nad kvalitou, doby příchodu F30 a rozpaky nad ztrátou několika typů výjimečné techniky i kombinací pohonů, doby příchodu G20 a rozpaky nad hmotností či zjevnou ošizeností. A s novinkou je důvodů k rozpačitým obličejům ještě víc. Na druhou stranu, když za vámi někdo dnes přijede s M3 E90, jásáte nad její V8, když někdo přijede s M3 F80, jásáte nad její lehkostí. A v podstatě nemáme nejmenší pochybnost, že jásat se co nevidět bude i nad končící M3 G80 a dalšími výjimečnými verzemi končícího provedení. Už to padlo, každá nová generace dělá aspoň trochu reklamu té starší a novinka opravdu není výjimkou.
Začít musíme u designu, který sice díky zevrubnému úniku nebyl tajemstvím ani v nejmenším, po plném odhalení si ale komentář zaslouží. Co k němu říct? Já vlastně nevím, a to je právě ten problém.
Designové pojetí druhé evoluce tzv. Neue Klasse (Neue Neue Klasse?) je už nějakou chvíli zdrojem polarizace, kdy některým se líbí a jiní ji označují za odpornou. Mně přijde nijaká, neosobitá, nebavorská, generická. Nevím, jaké znaménko těmto adjektivům přiřadit, neboť nechci být jako ta paní ze Saturnina, která chtěla růži a dostala růži, ale naprosto nevhodnou. Aneb žehrali jsme nad kýčovitostí předchozího disco bobra a není asi správné nyní žehrat nad nijakostí jeho nástupce, ale... Tak se prostě věci jeví.
BMW jako by přešlo od lacině dráždivého kýče k umírněnosti, která nechá chladnou i královnu hysterie. Design vozu je od pohledu čistý, to ano. Proporce jsou vyvážené, to ano. A designové linie v řadě ohledů moderní, to také ano. Při pohledu na auto vlastně nevím, co bych mu vyčetl, i když přední světla připomínající brýle Felixe Holzmanna nejsou žádná velká fešnost a zadní světla, ač se z prvních uniklých fotek zdála být šik, s jakýmisi pyramidkami na konci nedávají žádný smysl. Přesto výsledek jako celek prochází. Ale vypadá tohle auto jako BMW? Ani omylem.
Je skutečně generické a umírněné a pokud je něčím sympatické, pak tím, že vypadá drobně. Jenže není, sakra není. Novinka měří 4 760 mm na délku, 1 864 mm na šířku, 1 481 mm na výšku a má rozvor 2 898 mm. Možná vám tahle čísla řeknou míň než ranní hlášení o atmosférickém tlaku, ale jsou to všechno o několik cm (!) větší hodnoty než u končící trojky G20. Například rozvor je delší skoro o 5 cm, výška skoro o 4, šířka též a délka skoro o 5. To jsou brutální rozměry - už aktuální trojka je hodně velká, kdo se s ní pokoušel manévrovat třeba v italských podzemních garážích, ví, co to je pot stékající po zadku. S tímhle autem už se tam nevejdete ani omylem, s 5 cm rozvoru navíc je to parník na kolech jako blázen a předem se ho docela děsím.
Tohle auto navíc nebude ani trochu lehké, o čemž nejlépe svědčí už fakt, že o hmotnosti automobilka zatím vůbec nemluví. Zdroje z BMW hovoří o pohotovostní hmotnosti základní verze 2,2 tuny, což je další těžko snesitelné číslo, před kterým se červená i Peppa Pig s rodinou. Základní F30 měla ukázala před dekádou a něco na váhách méně než 1,4 tuny, dostat se během tak krátké doby o víc než polovinu výš je vtip, kterému se nikdo nesměje.
Další smutný vtip je interiér, který je explozí lacinosti a absurdity. Zračí se v něm jen a pouze snaha BMW ušetřit na všem, na čem se dá, proto také nemá prakticky žádná tlačítka, je téměř stejný jako ve všem, čeho se máme od automobilky dočkat, a korunu zmaru mu nasazuje nesmyslný volant, se kterým máte pocit, že jste se právě chopili sbíječky, ne auta. Nenechte se mýlit, prakticky stejný vnitřek už jsem poznal v iX3 a jeden pytlík na řešení náhlých dávivých pocitů byl málo. Není tu nic dobře, za mě ani designově, snad i objektivně ergonomicky, kvalitativně, pocitově. A v tradičních fanoušcích značky jistě vzbudí rozpaky i v to, že otevření přední kapoty jim neodhalí motor, ale menší přední kufr.
Vtip nové trojky - a nyní se dostáváme k onomu dvojímu označení - je totiž v tom, že bude separátně k dispozici jako elektrická řada i3 a spalovací řada 3. Zatím se představila jen první verze s označením NA0, spalovací G50 teprve dorazí. BMW se sice tváří, že vám dá vybrat, podprahové vám ale bude stejně cpát elektrickou verzi, i když si musí být vědoma její rozpačitosti.
O hmotnost, která vypadá dost tristně v momentě, kdy existuje něco jako skoro o půl tuny lehčí Tesla Model 3, jsme se už otřeli, ani zbylé technické parametry ale nepřesvědčují. Tahat tak velké a těžké auto budou výkonné motory, zatím byla odhalena jen verze i350 s xDrive s 345 kW alias 469 koňmi na všech kolech. Dynamiku neznáme, u této verze lze ale počítat s ještě vyšší než zmíněnou hmotností, která i z udávaného dojezdu na baterii o kapacitě 108,7 kWh dělá další smutný vtip. Je to obdoba asi 28 litrů nafty v nádrži, jenže z 0 na 100 % skoro nikdo nabíjet nebude. Obligátních 70 procent z toho není ani 20 litrů nafty, kam s ní dojedete normální jízdou v tak silném, těžkém a velkém autě? 300 km, když to dobře vyjde? To bude realita, udávaných 900 km dojezdu dle WLPT bude ryzí teorie stejně jako 708 km podle americké EPA.
Dobíjení bude navíc pomalé, rychlé si jen bude říkat, to už jsme si probrali mnohokrát. Maximální výkon 400 kW je relativně malý, dostupný přesto bude jen na pár místech v zemi a při snaze baterii plně dobít nebude v průměru zdaleka využit. Automobilka pochopitelně nemluví o skutečné délce plného dobíjení, ale klasicky manipulativně hovoří o doplnění X km za Y minut při ideálním vybití baterie u ideální nabíječky za ideálního počasí atp. Ani to nebudeme slepě papouškovat, reálně počítejte se skutečně plným dobitím baterek, pokud bude třeba, za 30 až 40 minut v ideálním případě. A u typické 50kW nabíječky už půjde o hodiny. V kontrastu s reálným dojezdem ve stínu reality dnes zcela tuctového tankování kdekoli bída s nouzí.
Vlastnosti elektrické verze ale nemá smysl dál rozebírat, trh v Česku je pro ni přirozeně malý a o zdejším úspěchu nové trojky rozhodnou spalovací verze, o kterých zatím nevíme nic. A větší šanci zde bodovat bude mít jistě kombík, který automobilka ukázala aspoň v náznaku - nejlepší dostupné záběry z prezentace najdete úplně dole. Dělat si na něj jasný názor v tuto chvíli není možné, jedna věc je ale jistá, pyramidky zůstaly...
Pokud lze zmíněné nějak shrnout, zatím máme pocit, že nám BMW dodalo designové nemastné a neslané, zbytečně velké a absurdně těžké auto s podivným interiérem, které se může stát jednookým mezi slepými, ale víc asi ne. Třeba budoucnost přinese pozitivnější dojmy, zatím ale k i3 NA0 mohu za sebe říci jen: Mohlo to být horší. Ale také o dost lepší. Snad spalovací G50 bude se stejnými kartami hrát aspoň o trochu lepší part, BMW má po mém soudu na víc.
Nové BMW řady 3 je venku jako elektrický sedan i3 a částečně i jako kombík i3 Touring. Ohromeni nejsme, bůhvíjak přesvědčivé auto to v tuto chvíli není. Foto: BMW
Zdroj: BMW
