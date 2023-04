Nové BMW 7 v poslední verzi zrozené pro německé dálnice ukázalo svou dynamiku právě tam před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je pozoruhodné, že dnes jde o tu nejlevnější verzi nové sedmičky v celé nabídce, i když jde podle nás současně o tu úplně nejlepší. Dieselové provedení 740d si budete pochvalovat i v provozu, jako jediné dokáže jet rychle bez častého tankování či dobíjení.

Za posledních pár let byly diesely uměle postaveny na okraj zájmu. Po skandálu Volkswagenu se totiž vůči kdysi oblíbenému pohonu začali vyhraňovat nejen politici, ale i mnozí zákazníci. Právě to byl signál k zahájení Velké říjnové zelené revoluce... Tedy pardon, k uzavření Zelené „dohody” (nebo údělu?), dle které bychom všichni měli dát vale spalovacím vozům, jenž nahradíme těmi elektrickými. Že něco takového dost možná nebude nikdy možné, jsme naznačili již mnohokrát.

Pokud jste nicméně v posledních pár týdnech zavítali k čerpacím stanicím, možná vám docvaklo, že velmi těžké by momentálně bylo i nahrazení dieselových aut těmi benzinovými. V případě vonnějších oktanů totiž prodejci znovu začínají šplhat k hranici 40 korun za litr pohonných hmot. U motorové nafty se ale naopak cena propadla na takřka 30 Kč/l. Když k tomu přihodíme nikoli pouze papírovou, ale i reálně nižší spotřebu, víceméně již není co řešit.

Cenový rozdíl mezi jednotlivými palivy je natolik výrazný, že vůči němu již nejsou imunní ani lidé, kteří si z denní gáži mohou dovolit pořídit minimálně slušnou ojetinu, když už ne nový vůz. Právě pro takové je v případě BMW určena řada 7. Její elektrické varianty nicméně pod tři miliony korun nepořídíte, přičemž odměnou je vám následně jen omezený dojezd a dlouhá doba dobíjení, i když nejdete nijak zvlášť rychle. S trojkou na začátku je nicméně třeba počítat také u benzinových verzí, které alespoň rychle dotankujete, ale daleko pořád nedojdete. Provedení 740d tak láká hned několikanásobně.

Jediný diesel v nabídce je k mání od 2 788 500 Kč. Ztráty společenského kreditu se nicméně v té chvíli obávat nemusíte. Pohonné ústrojí totiž produkuje 299 koní a 670 Nm, což jsou velmi slušná čísla. Automobilka zmiňuje, že stačí ke sprintu na stovku za 5,8 sekundy a maximálce 250 km/h. Jak nicméně zjistili kolegové, minimálně v prvním případě jde o podhodnocená data - dieselovou limuzínu totiž rozjeli na stovku o takřka půlsekundu rychleji.

BMW 740d zároveň nemá problém dosahovat velmi rychle i dvojnásobné rychlosti, ze stovky na dvoustovku akceleruje za 17,2 sekundy. Čtvrtmíli kromě toho pokoří za 13,6 sekundy, o pomalý vůz se tedy nejedná ani v nejmenším. Dost by nás přitom zajímalo, jaká je v té chvíli spotřeba - o udávaných 6,1 l/100 km sice nepůjde, nicméně i přes nemalou hmotnost 2 255 kg (s řidičem a náplněmi) půjde rozhodně o nižší hodnotu, než jakou by na kontě měla benzinová varianta.

Když si navíc uvědomíme, že provedení 740d dostalo do vínku 74litrovou nádrž, pak by zdolání tisíce kilometrů na jeden zátah nemělo být ničím nereálným. Poté vám navíc stačí jen několikaminutová zastávka k tomu, abyste znovu doplnili palivo a pokořili i druhou půlku Evropy. Vše navíc v maximálním komfortu. Ten vám pak sice nabídnou i elektrická či benzinová verze, ovšem jejich využitelnost a hlavně spotřeba jsou v tuto chvíli v těžkém závěsu za dieselem. I proto 740d považujeme nejen za nejlevnější, ale i nejlepší verzi nové sedmičky. Vlastně je to ta poslední zrozená pro rychlé přesuny třeba právě po německé dálnici, podívejte se na ni v akci níže.

Verze 740d je aktuálně nejlevnější z vrcholné nabídky značky, zvlášť při stávajících cenách pohonných hmot pak dává i největší smysl. Zrovna ceny paliv zákazníky BMW trápit nemusí, rychlé přesuny bez čekání na doplnění energie ale budou. Foto: BMW

Zdroj: AutoTopNL@YouTube

Petr Prokopec

