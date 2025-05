Nové BMW M3 dostane úplně nový typ spalovacího motoru, odhalil manažer automobilky, jsme na něj zvědavi před 8 hodinami | Petr Prokopec

Bylo jasné, že tohle auto zůstane také spalovací, neboť - jak přiznává i šéf rodiny modelů Neue Klasse - elektromobilita tradiční fanoušky divize M neláká. Ale jaký motor dostane? Také o tom už BMW začíná mluvit.

Mnichovští poslední dobou od rána do večera opěvují chystanou rodinu Neue Klasse, která na úvod počítá s elektrickým SUV iX3 a stejně koncipovaným sedanem i3. Druhá zmíněná varianta dorazí rovněž jako M3, přičemž s pomocí 800voltové architektury má nabídnout zhruba 700 koní. To je značný posun oproti stávajícímu provedení, v jehož případě dosavadní vrchol, tedy provedení CS, disponoval 550 koňmi. I přesto všechno ale BMW nepočítá s tím, že by pro bateriový pohon zahořeli všichni jeho fanoušci. Spíš se zdá, že Mnichov obestírá nemalá skepse.

Šéf programu Neue Klasse Mike Reichelt totiž usednul k rozhovoru s kolegy z Top Gearu. Těm potvrdil, že příští M3 bude „nejdynamičtějším vozem divize v celé její historii“. Zároveň ale dodal, že „ji nabídneme také s novým typem šestiválcového spalovacího motoru, neboť chápeme, že pro některé oddané fanoušky divize M je příliš brzo na to, aby přešli na elektřinu. Jsme ale přesvědčeni, že plně elektrická M3 dosáhne nových výšit a osloví nové zákazníky, protože se bude chovat zcela odlišně.“

Reichelt poukazuje na novou jednotku Heart of Joy, která bude ovlivňovat chování všeho podstatné, ať už jde o samotné pohonné ústrojí, brzdy, rekuperaci, dobíjení či řízení. „Do zatáčky tak vjedete s volantem v určitém úhlu, který již nebude třeba dále korigovat,“ uvedl. Tím ale dost možná elektrickou M3 onomu ostrému fanouškovskému jádru definitivně znechutil. Začíná být totiž jasné, že tohle auto sice bude pekelně rychlé, ale zároveň také neskutečně těžké, což je vždy kámen úrazu. Už současné M3 jejích přibližně 1 800 kilogramů hmotnosti značně škodí. Kolik bude mít elektrická verze? 2,2 tuny?

Značka tak vlastně neměla jinou možnost, než přijít s elektronickým mozkem, který bude řídit maximum věcí, aby se auto „nerozuteklo” kamsi do pole. Není tedy divu, že Reichelt mluví o výrazné odlišnosti obou koncepcí, přičemž u spalovací verze se dá očekávat, že pány situace budete dál spíš vy, než aby za vás rozhodoval počítač.

Co je ale míněno oním novým typem šestiválce? Může to být cokoli skutečně nového a jsme na to zvědavi. Nedivili bychom se ale ani tomu, kdyby šlo v principu o evoluční verzi stávajícího třílitru S58B30T0. Objem motoru se nejspíš měnit nebude, neočekáváme ani výraznější hybridizaci, tady by zkrátka svět měl zůstat ještě relativně v pořádku.

U současné M3 se značka v případě verze CS dostala na 550 koní, nová generace tak v elektrické formě nabídne výraznou posilu. I tak ale mnichovští předpokládají, že bateriový pohon nezláká každého, načež chystají i spalovací variantu, ostatně elektromobil bude jistě nejen velmi výkonný, ale také extrémně těžký. Foto: BMW

Zdroj: Top Gear

