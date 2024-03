Nové BMW M3 G84 si ponechá čistě spalovací šestiválec, je to facka do tváře Mercedesu a Audi před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

BMW se na tomto poli pohybuje velmi rozvážně a nedalo se čekat, že by zrovna s M3 a její relativně konzervativní klientelou rozehrálo nějaké divoké hry. Čára přes rozpočet je to hlavně pro německé konkurenty, kteří místo na zákazníka vsadili spíš na regulace.

Když se loni objevily informace o tom, že by současné BMW M3 mělo být tím posledním, které bude pohánět spalovací motor, měli jsme o tom značné pochybnosti. BMW je jednou z vůbec nejméně dogmaticky uvažujících automobilek současnosti, pokud jde o přechod jen na elektrický pohon, a jeho nařizování coby jediného řešení soustavně oponuje. Očekávat za takové situace, že by vzalo model, pro který se kvůli jeho energetickým nárokům spalovací motor ani zbla nehodí, míří spíš už ke konci svého výrobního cyklu a má relativně klientelu, a naplánovalo právě pro něj jen elektrickou budoucnost, působilo popravdě řečeno docela absurdně. A tak se nic takového stát nemá.

Zprávy o takovém plánu bavorské automobilky šíří obvykle dobře informovaný Horiatiu Boeriu, který už léta vydává BMW Blog. Podle jeho zdrojů BMW může současně přijít s elektrickou obdobou tohoto modelu a s elektřinou to zkusit u kupé M4 bez delší tradice, v případě klasického sedanu (a dnes i kombíku) M3 má ale vůz zůstat u dvakrát přeplňovaného třílitrového šestiválce s kódovým S58, který najdeme už v současné M3 G80. A nedodat mu ani hybridní podobu.

Dává to smysl, pokud uvážíme, že dnešní M3 je na trhu už 4 roky a její nástupce dorazí v roce 2027 nebo 2028. Co se do té doby změní? Jedním slovem nic, dvěma nic velkého, nelze očekávat žádnou dramatickou změnu v zákaznických preferencích a ani tržní regulace nebudou v té době zásadně odlišné. Emisní norma Euro 7 se spalovacích motorů prakticky nedotýká, takže tu jde jen o emise CO2 a vyhovění (do té doby též v zásadě neměnných) flotilových limitů. A BMW dnes prodává dost elektrických aut na to, aby do podstaty M3 nemuselo „hrabat”.

Pro zákazníky je to dobrá zpráva, kterou si mohou dnes jen potichu přát - pro výrobce jsou dávno na druhé či třetí koleji. A dobrá zpráva to tak bude i pro BMW, které se nebude muset loučit s dosavadními úspěchy, neboť po klasicky střižené M3 (údajně s interním označením G84) jistě znovu sáhne spousta tradičních kupců. Naopak nepříjemné novinky to musí být zejména pro Mercedes, který věřil ve větší úspěchy nařizování elektrifikace aut, stejně jako pro Audi, které se rozhodlo stát někde mezi.

Současné C63 od Mercedesu-AMG je se svým hybridním čtyřválcem pro (hořký) smích i Němcům, nové Audi RS5, nástupce současné RS4, pak vsadí na hybridní šestiválec. To je jistě lepší kompromis, ale jak těžké takové auto bude, když C63 AMG váží přes 2,1 tuny? Na tomto poli budou jednodušší a lehčí řešení fungovat lépe a BMW se má takového podržet.

Pokud navíc BMW vedle klasické M3 nabídne i jakousi její elektrickou obdobu, co může ztratit? Vyjde tak vstříc všem, ostatní se snaží být jedním zadkem na několika židlích. A to obvykle dobře nedopadá. Uvidíme, co reálně přinese čas, tento plán BMW ale vzhledem k jeho dosavadnímu přístupu působí realisticky.

Dnešní BMW M3, zde ve verzi G81 Touring, má dostat stejně střiženého nástupce s čistě spalovacím motorem. Bylo by to jedině dobře. Foto: BMW

Zdroj: BMW Blog

