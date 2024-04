Nové BMW M5 natočili při ostrých testech na Ringu, jeho ohavná hmotnost vyšponuje výkon do stratosféry včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

BMW chystá novou generaci em-pětky a trochu se děsíme, co z toho vzejde. Na jednu stranu lze kvitovat, že si vůz ponechá motor V8, jenže dostane ho s hybridní podporou, která pošle hmotnost do bláznivých výšin.

Není tajemstvím, že letos dorazí v pořadí již sedmá generace BMW M5, uniklé fotky jsme ostatně mohli vidět už loni. A podobně jako v případě té předchozí, která jako první historii přišla s pohonem všech kol, přijde i nove provedení s novým technickým pojetím. Mnichovští totiž hodlají přejít na hybridní pohon, přičemž dosud se mluvilo o plug-in hybridu, který by převzal techniku BMW XM. Tato varianta by tedy spárovala 4,4litrový osmiválec twin-turbo s elektromotorem, přičemž výkon by rozhodně narostl nad 635 koní, jimiž se pyšní stávající M5 CS.

S čím ovšem bude možné počítat? Na to zatím nezvládá odpověď ani nové video, na kterém je zachycen vývojový prototyp během ostrých testů na Nürburgringu. Zmiňované XM však v případě základní verze počítá s 653 koňmi, zatímco u varianty Label Red narostl výkon dokonce na 748 koní. Protože se ale hmotnost elektrického SUV pohybuje okolo 2,8 tun, není ani přes větší stádo rychlejší než čistě benzinové M5 CS. To totiž dokáže zrychlit na stovku za 3,3 sekundy, zatímco XM potřebuje o pět desetin více.

Hybridní M5 může být někde mezi, neboť vážit bude až ohavných 2 435 kg. Výkon motoru tedy nejspíš bude muset zamířit někam k 800 koním, aby zvýšení hmotnosti vykompenzoval. Není to nic podle našeho gusta, pořád to ale může být snesitelnější cesta než čistě elektrické provedení, které může dorazit též.

Podle dostupných informací by v případě vzniku mělo disponovat jedním elektrickým motorem vpředu a dvěma vzadu, přičemž celkově by soustava nabídla přes 1 000 koní. Protože ale bude třeba opravdu velkých baterií, aby taková varianta zvládla alespoň dvě kola na Ringu za sebou, můžeme nejspíše počítat s třítunovou hmotností. I když tedy má jít o konkurenci pro Teslu Model S Plaid či Lucid Air Sapphire, v přímce to bude pomalejší auto.

Dost možná tak automobilka přijde i se čtyřmotorovým ústrojí, na kterém pracuje již od roku 2022. Vlastní jednotku by přitom mělo dostat každé kolo, což umožní mnohem preciznější kontrolu při přerozdělování výkonu. Soustava by navíc měla být schopna jeho lineární dodávky, což divize BMW M považuje za klíčový aspekt. Elektrická M5 by tak mohla fungovat i jako řidičské auto, což sice může znít jako protimluv, ovšem stejně se kdysi nahlíželo na spojení „sportovní SUV“. A dnes to také nějak jde, byť protimluv je to do jisté míry pořád.

Co dodat? Snad jen tolik, že stejně jako předchozí generace bude i ta nová počítat s tradičními prvky sportovní divize. Očekávat lze tedy vyklenuté blatníky, pod něž se nastěhují litá či rovnou kovaná kola a obrovité brzdy. Plug-in hybrid pak navíc vyfásne hned několik nasávacích otvorů na přídi a čtveřici koncovek na zádi, zatímco u elektromobilu lze počítat se zaslepenou maskou jako u současné i5.

Stávající M5 CS zvládá s 635 koňmi zrychlit na stovku za 3,3 sekundy. Nová generace přejde na plug-in hybridní pohon, které výrazně zvedne jeho hmotnost. Bude tedy potřebovat daleko vyšší výkon, aby předchůdce překonala. Foto: BMW

Zdroj: CarSpyMedia@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.