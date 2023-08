Nové BMW M5 odhalil únik až dva roky před premiérou, vypadá hodně ostře před 3 hodinami | Petr Miler

Pochopitelně máme obavy z toho, co BMW provede s novou em-pětkou po technické stránce, zejména její hmotnost se může stát snadno nepřijatelnou. Vizuálně by ale mohla být pořád akceptovatelná, tedy alespoň na současné poměry bavorské značky.

BMW prošlo za poslední dekády mnoha proměnami, které jsme obvykle nevítali. Z velmi racionálně uvažující značky postavené kolem řidičsky uspokojivých vozů, vysoké kvality a nevtíravého designu se postupně stala značka postavená nejprve kolem charakter zabíjejících opatření zaměřených na úsporu paliva, pak značka postavená kolem kvalitu zabíjejících úsporných opatření a nakonec značka postavená kolem samoúčelně šokujících designů zabíjejících úplně všechno. Mohlo by se zdát, že výsledek musí být tak špatný, že už snad ani nemůže být horší, ale opak je pravdou.

Mnichovská značka svým způsobem zůstala na piedestalu, akorát se místo krále prémiových značek v očích nadšených řidičů stala jednookým králem mezi slepými konkurenty, kterého nadšencům nezbývá než akceptovat. Nemluvíme do větru, máme s kolegy v redakci skoro nekonečné zkušenosti prakticky se všemi výše mířícími BMW, která vznikla během posledních asi 25 let, a dosavadní vývoj definuje přesně výše zmíněné. Když ale dnes chcete koupit auto, které je aspoň odvarem někdejších bavoráků, nic jiného než BMW vám prostě nezbude.

Pokus o renesanci Alfy Romeo nevyšel a Audi s Mercedesem jsou se svou posedlostí elektromobilitou neakceptovatelné. Pár dobrých Audi se ještě najde, je to ale konečná. A Mercedes s nesmysly typu dvoulitrová třída C 63 od AMG je ze hry už teď. Taková M3 G80 je navzdory jakési „audifikaci”, nepřehlédnutelné lacinosti, nepochopitelné otylosti a vzhledu bobra pořád auto, které můžete vzít u úst, bude konzistentně fungovat a bude vás nějakým způsobem těšit. Současná RS4 to dokáže v trochu jiné podobě též, C63 AMG už ne a příští RS4 na tom bude velmi pravděpodobně stejně, také ta míří problematickým hybridním směrem. Co se ale bude dít o třídu výš?

To je otázka za milion, odpověď už si ale můžeme začít dávat dohromady. Nová řada 5 jako taková už je venku a i když vizuálně neohromuje, pořád je to relativně „normální” auto. BMW už mnohokrát odmítlo jít jen elektrickým směrem, stejně tak slíbilo, že i příští M5 bude mít motor V8. Mluví se o hybridu, který - pokud dorazí jako jediná alternativa - bude znovu problémem pro konzistenci a hmotností, po vizuální stránce by ale nová M5 mohla být aspoň na mnichovské poměry docela v normě.

Ukazuje to únik podoby zadních partií na záběru níže, jehož autenticitu sice nemůžeme potvrdit, nic jí ale zatím nepopírá. Podle něj by nová em-pětka dostala velmi ostře řezané linie, které by k pojetí nové generace základního provedení docela sedly. Vidíme také oddělený difuzor, klasickou čtveřicí výfuků, podobně typickou rozšířenou stavbu i zadní nárazník a la M3 G80. Krasavice? Asi ne. Dá se na to dívat? Názor si udělejte sami, ale po mém soudu ano.

O technice a dalších aspektech poví více jen čas. A nebude to krátké čekání, navzdory aktuálnímu úniku má na příchod novinky do prodeje dojít až v roce 2025. V případě pohonu se ale tuto chvíli očekává, že nová M5 použije upravený pohon modelu XM. To by z auta udělalo plug-in hybrid s dvakrát přeplňovaným osmiválcem, který by měl dávat až 800 koní a 1 000 Nm. To nezní špatně, ale... XM váží přes 2,7 tuny a je to špatný vtip na kolech, i když se na ni nedíváte. Na přibližně dvoutunovou M5 už jsme zvyklí, ale pokud by měla mít mezigeneračně třeba o 300 až 400 kg víc jako některé pokažené Mercedesy, přijímalo by se to obtížně.

Labutí písní dosavadní M5 byla verze CS se sympaticky nízkou hmotností, snad nás ta nová, kterou můžeme nejspíše poprvé vidět na fotce níže, nepřivítá tradiční moderní otylostí. Foto: BMW

