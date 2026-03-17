Nové BMW řady 3 odhalil únik ještě před premiérou, autenticitu záběrů nechtěně potvrdila sama automobilka
Petr MilerLíbí? Nelíbí? To posuďte sami, jiné už na každý pád bude jen stěží. Ven se dostaly první záběry nové trojky a zdá se, že se automobilce snad i podařilo najít recept na sympatičtější pojetí zadních partií.
Nové BMW řady 3 odhalil únik ještě před premiérou, autenticitu záběrů nechtěně potvrdila sama automobilka
před 2 hodinami | Petr Miler
Líbí? Nelíbí? To posuďte sami, jiné už na každý pád bude jen stěží. Ven se dostaly první záběry nové trojky a zdá se, že se automobilce snad i podařilo najít recept na sympatičtější pojetí zadních partií.
Doplněno 8:20: Doplnili jsme další uniklé snímky, nyní už zaručeně autentické, které odhalují úplně vše. Potvrzená je tak i podoba přídě a zachování poněkud bizarního interiéru modelu iX3 s volantem jako z generátoru náhodných tvarů. Podívejte se na vše níže.
Tento týden nás čeká jedna velmi zásadní premiéra. BMW ve středu ukáže novou generaci řady 3, nejprve jako elektrickou i3, a do značné míry ukáže, jak budou v prémiové třídě rozdané karty po několik dalších let.
Audi se svou novou A4, které navíc vzalo její označení a přejmenovalo ji na A5, hluboce zklamalo, nikde ale není psáno, že BMW nepřijde s něčím ještě problematičtějším. Aby to pak nebyl Mercedes, kdo se bude smát s jen faceliftovanou třídou C v kapse, neboť v poslední době nezřídka platí, že čím je nějaké auto morálně starší, tím je atraktivnější. To ale předbíháme událostem, v centru pozornosti je teď trojka, ke které nám automobilka před pár dny řekla kdeco.
Auto tedy odhalila do jisté míry technicky i jinak fakticky, vizuálně jej ale nechala pod silnou kamufláží. To se nyní mění, neboť ven poslala další upoutávky a šťastně to neprovedla. Jednak tu máme detailní pohledy na některé prvky, jako je design kol nebo třicetkrát recyklované materiály použité na látkové sedačky, to až tak nedojme. Současně ale měla v Číně v dnes už staženém videu na Weibu ukázat další části interiéru a v něm i vzdálený pohled na palubní desku. A právě na té se měly ukázat vizualizace vozu, které vidíte okolo.
Nebudeme říkat, že sledujeme profil BMW na Weibu, proto vše podáváme takto, screeny z videa se zvětšeninou podoby vozu se pak dostaly i k nám díky našim pozorným čtenářům. Ale vypadají věrohodně, jsme si téměř na 100 procent jisti, že příběh sedí. Screeny totiž začaly kolovat světem ještě dřív, než BMW odhalilo podobu kol a hádejte, jaká jsou... Stejná. Že by někdo při snaze vyfabulovat únik trefil podobu v té době neodhalených disků je prakticky nemožné.
Co tedy vidíme? No velké překvapení to není. Příď není velkým tajemství, bude podobná jako na iX3, otázkou ale bylo pojetí zádi, která se právě u iX3 tak nelíbí bývalému šéfdesignérovi značky. Tady se zdá, že si BMW vzalo ponaučení a zadku vzalo ultra generickou podobu. Jestli ale auto pořád připomíná to správné BMW, i když neuvidíte jeho loga, to posuďte sami.
Do dalších rozborů nebudeme zabíhat, premiéra vozu je na spadnutí. Jakmile budeme vědět víc, článek doplníme, popř. přijdeme s dalším, tohle bude chvíli žhavé téma.
Další uniklé snímky odhalují už úplně všechno. Foto: BMW
Tohle byl první oficiální pohled na novou trojku bez maskování. Foto: BMW
Automobilka odhalila některé detaily, čímž autenticitu úniku tak trochu potvrdila. Foto: BMW
Zdroje: BMW, BMW@Weibo
