Nové BMW 3 kombi má přijít o prvek, který tento model dekády definuje. Na libůstky došly peníze
Petr ProkopecZatím to není oficiální, po jeho konci v řadě 5 Touring je ale prakticky jisté, že informace ze zákulisí nelžou. Přitom kolik taková věc mohla BMW stát? Když se ale šetří na všem, libůstky sekyře neuniknou jakou první.
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Nové BMW 3 kombi má přijít o prvek, který tento model dekády definuje. Na libůstky došly peníze
18.7.2026 | Petr Prokopec
Zatím to není oficiální, po jeho konci v řadě 5 Touring je ale prakticky jisté, že informace ze zákulisí nelžou. Přitom kolik taková věc mohla BMW stát? Když se ale šetří na všem, libůstky sekyře neuniknou jakou první.
Každá automobilka se snaží, aby její produkty překonávaly konkurenci a kradly si tak zákazníky jen pro sebe. Vývoj proto často míří neobvyklým směrem a přináší prvky, které jiné vozy nemají. S několika modelů BMW jste tak od roku 1999 dostávali duální otevírání zavazadlového prostoru, kdy jste vždy nemuseli vyklápět celé víko zavazadelníku, u kombíku šlo také odklopit pouze okno. To se pochopitelně hodilo ve chvíli, kdy jste měli jen velmi malý náklad či jste se nacházeli ve stísněných prostorách.
Současná řada 5 Touring generace G61, na jejíž představení došlo již před třemi lety, ovšem tuto funkci už nenabízí. A podobně je na tom také zcela nové BMW X5, třebaže v jeho případě šlo o dělené víko, ne jen sklo. Oficiální důvod této eliminace je směšný - podle Philipa Koehna, který má na povel luxusní vozy, totiž normální člověk s normální délkou paží s tímto řešením jen trpěl. Tím, že tedy automobilka duální funkci nenabízí, vlastně klientele vyšla vstříc. Dlouháni jistě děkují...
Problém je však v tom, že současná generace X5 je nejnižší ze všech, které od roku 1999 dorazily. Průměrná výška Evropanů se ovšem za tu dobu zvedla u mužů ze 178 na 182 cm, u žen pak ze 166 na 170 cm. To znamená, že pokud lidé někdy měli se separovaným otevíráním problém, bylo to u prvních čtyř generací, nikoli u té páté. BMW si tedy jen vymýšlí, neboť pravým důvodem jsou náklady, kvůli nimž měl systém na kahánku již dříve.
Však už v roce 2019 se po představení tehdy nové řady 3 Touring ukázalo, že vůz o svou výhodu nad konkurencí málem přišel proto, že o dané funkci málokdo věděl. I to nám ovšem přišlo zvláštní, neboť majitelé mnichovských aut pravidelně plní diskuzní fóra příspěvky o duálním otevírání zádě, které si navíc velmi chválí. A je jedno, zda mluví o řadě 3, 5 či X5. BMW ale v současné době klade důraz jen na redukci nákladů, které se dotýká i hromady jiných prvků, pročež tuto kapitolu zcela uzavře.
Letos na podzim má totiž dorazit osmá generace řady 3 Touring, přičemž stejně jako sedan bude k dispozici jako elektromobil i jako auto poháněné spalovacím motorem. Němci tentokrát použijí dvě platformy, kdy jedna je zcela dedikována bateriovému pohonu, po stránce designové však rozdílnou techniku zastřeší jednotným designem. Což znamená, že do podlahy bude zapotřebí instalovat baterie. Ty pak ovšem logicky ovlivní celé proporce vozu jako u X5 a řešení řady dílčích prvků.
Kolegové z BMW Blogu tak uvádí , že duální otevírání zádě zmizí i u posledního vozu, u kterého je mání. Podotýkají, že to sice nebylo oficiálně potvrzeno, ovšem veškerý vývoj k tomu spěje - pokud o něj přišly dva vozy ze tří a BMW zastává názor, že lidem spíš škodí než pomáhá, pak má smůlu i řada 3 Touring. Ostatně prototypy již byly nafoceny s klasickým zadním stěračem, jehož součástí není typická zadní klička, kterou se samostatně otevíratelné sklo ovládá.
Kolegové na věc hledí s optimismem, a tak uvádí, že klientela by tím mohla získat, neboť mechanismus otevírání okna zabíral nějaké místo, které nyní bude moci být využito na náklad. To je také docela směsné zdůvodnění, půjde tu maximálně o pár litrů v místech, kde je stejně nevyužijete. Jediným důvodem je úspora nákladů, na podobné libůstky prostě došly peníze, bohužel. Kdy asi BMW dojde, že s takovým přístupem se lidé jednou začnou ptát, proč by si vlastně za jejich auta měli připlácet...
Chcete vůz disponující duálním otevíráním zádě, jak vidíme na dosavadním BMW řady 3 Touring generace G21? Pak si rychle pospěšte, s příchodem nového kombíku tento prvek z nabídky mnichovské automobilky pravděpodobně nenávratně zmizí. Foto: BMW
Zdroj: BMW Blog
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