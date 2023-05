Nové BMW 5 na zákazníky nekašle a nechá vás si vybrat, jeho výška a vzhled ale budí vášně před 5 hodinami | Petr Prokopec

Už první uniklé fotky potvrdily, že se nová pětka bude designově držet zkrátka, přesto budí vášně. Proč? Protože se drží zkrátka snad až příliš, navíc neskutečně narostlo do výšky. Alespoň v případě motorů ale máte skoro volnou ruku.

Ještě před několika málo dny se zdálo, že si můžeme oddychnout. BMW totiž unikla oficiální fotka nové řady 5, ze které na nás koukal sedan šitý spíše konzervativní jehlou než tou divokou, jíž značka v posledních letech použila u řady ostatních modelů. Jenže onen snímek nebyl až tak úplně kvalitní a hlavně bral vůz z podhledu. Mimo to se spekulovalo, že Němci přistoupili ke zkrácení a novinka tak nebude měřit ani pět metrů. Oficiální premiéra nicméně veškeré tyto zvěsti rozcupovala na prach. A v případě vzhledu se pak rovněž nedá zrovna skákat nadšením.

Na jedné straně pochopitelně kvitujeme, že se BMW drželo vcelku zkrátka, jenže ono se drželo zkrátka až moc. Zejména základní provedení působí velmi mdle a genericky, lidé jej nezřídka vnímají spíše jako Kiu. U jiných verzí se automobilka snaží vůz poněkud opepřit, sází ale pro změnu na detaily, které dráždí oči. Platí to především o elektrické verzi i5, do jejíhož předního nárazníku byl zasazen poněkud lacině se tvářící plast. Vzadu pak pro změnu najdeme jakési zaslepené kapsy, které mají co nejvíce rozbít obrovskou plochu. Bateriový pohon totiž přiměl značku k opravdu citelnému navýšení výšky. Řada 5 tak rázem vypadá jako nějaký crossover, ke kterému fakticky nemá daleko.

Až do čtvrté generace se totiž Němci pohybovali okolo 1 420 milimetrů, v případě té páté pak došlo na zhruba sedmicentimetrový skok. S generací F10 pak sice přišel pokles, její nástupce však laťku opětovně zvedal. Stále nicméně nedošlo na pokoření mety 1,5 m. To se stalo až nyní, novinka má totiž na výšku 1 515 mm. Tedy o pouhých 38 mm méně než třeba Škoda Kamiq. U elektrických variant tak BMW přistoupilo k dvoubarevnému lakování, aby onen nárůst alespoň trochu skrylo.

Dalším krokem byla nutnost natažení délky, na spekulované zkracování tedy opravdu nedošlo. Místo toho tu máme 5 060 mm od nárazníku k nárazníku a 2 995 mm v případě rozvoru. Tato data se neliší s ohledem na pohon, elektrické i spalovací verze jsou na tom stejně. Automobilka se přitom velmi snaží, aby zákazníci sáhli hlavně po prvních zmíněných. Na starém kontinentu tedy uměle omezila nabídku a v případě spalovacích modelů pustí v prvé fázi na trh jen čtyřválce.

Pokud vám tedy elektrifikace nevoní, nemáte zrovna široký výběr, k mání jsou pouze varianty 520i, 520d a 520d xDrive. Ve všech případech je použit dvoulitr doplněný mild-hybridní technikou, která u benzinu zvedá celkový výkon na 208 koní a u dieselů na 197. Zrychlení pak 520i zvládne za 7,5 sekundy při cestě za maximálkou 230 km/h, zatímco u dieselové zadokolky lze počítat se 7,3 sekundami a nejvyšší rychlostí 233 km/h, jenž u čtyřkolky klesá na 228 km/h (sprint je stejný).

Elektrické verze i5 eDrive40 a i5 M60 xDrive v tomto ohledu působí daleko lépe. První má na kontě 340 koní, 6sekundovou akceleraci a maximálku 193 km/h, zatímco druhá 601 koní, které ji dovolí zrychlit na stovku za 3,8 sekundy. Nejvyšší rychlost je pak znovu omezena, ovšem na 230 km/h, takže základní benzin je nejrychlejším vozem v nabídce. To je jedno minus, dalším je, že se v případě elektrických variant budete potýkat s hmotností 2 230 kg resp. dokonce 2 380 kg. Za tím pochopitelně stojí do podlahy integrované baterie o kapacitě 84,3 kWh.

S ohledem na hmotnost a rozměry ani jedno provedení neokouzlí dojezdem, jenž byl v laboratořích vypočítán na 582 či 516 km. Automobilka navíc poněkud překvapivě použila 400voltovou architekturu, kvůli čemuž nejvyšší použitelný dobíjecí výkon činí 205 kW. Dočerpání kapacity z 10 na 80 procent tedy stále zabere nejméně půl hodiny, přičemž doplníte pouze ekvivalent pouhých 15 litrů nafty, na sedan vyšší střední třídy velká bída. A pokud použijete domácí wallbox s výkonem 11 kW, dostanete se na plné nabití za 8,25 hodiny.

Za „pokrok“ je nicméně třeba řádně zaplatit. Méně výkonné provedení stojí 1 749 800 Kč, zatímco za i5 M60 dáte 2 523 300 Kč. Tedy o milion korun více než za dieselovou zadokolku (1 524 900 Kč) či čtyřkolku (1 587 300 Kč). V případě benzinové varianty (1 467 700 Kč) pak můžete ušetřit ještě více. Automobilka kromě toho již zveřejnila i ceny plug-in hybridů, na 530e (299 koní, 1 647 100 Kč) a 550e xDrive (490 koní, 1 968 200 Kč) ale je třeba vyčkat do příštího roku, kdy dorazí i pro vůz ideální šestiválcový diesel ve verzi 530d. Jeho cenu ale zatím neznáme.

Pro kterou variantu se případně rozhodnete, necháme čistě na vás. My se aktuálně přesuneme do interiéru, kde debutuje 12,3palcový digitální přístrojový štít spárovaný se 14,9palcovou obrazovkou multimédií. Ta užívají operační systém iDrive 8.5, který vám umožní třeba přístup k platformě AirConsole, skrze kterou lze stahovat a hrát mnohé hry. Ve chvílích, kdy tedy budete trčet u dobíjecího stojanu či ve frontě na něj, máte co dělat. Že tradiční klientela by asi raději volila delší dojezd, ani nemusíme dodávat.

Vůz je dále osazen dálničním asistentem, jenž vám v rychlostech do 130 km/h umožní sundat ruce z volantu. Standardem je dále automatické parkování, za adaptivní podvozek a řízenou zadní nápravu nicméně nemusíte připlácet pouze u vrcholného i5 M60. To je pak stejně jako slabší elektromobil a plug-in hybridy osazeno 19palcovými koly, zatímco pro spalováky jsou určeny osmnáctky. Připlatit si však ve všech případech můžete až za jednadvacítky se sportovním obutím.

Novou řadu 5 sice zepředu nehyzdí bobří zuby, sporných prvků ale i tak najdete požehnaně, hlavně u elektrických variant. U těch navíc díky použití dvoubarevného laku vyniká výška vozu, jenž narostla na 1 515 mm. Klasická SUV tak již nejsou daleko. Foto: BMW

