Nové BMW řady 5 předčasně odhaleno únikem, tradiční klientela si pro jednou může oddechnout

Už dosavadní špionážní záběry i oficiální upoutávky dávaly najevo, že tohle bude pořád auto pro ty, kteří si nepotrpí na výstřelky. Teď už je to definitivně jisté, nová řada 5 je venku dřív, než BMW plánovalo.

Jsme konzervativně smýšlející lidé, tak to prostě je. Za sebe ani nemám pocit, že by mě k tomu někdo někdy vedl, zřejmě jsem se tak narodil - v mládí jsem nechtěl džíny s blyštivými cvoky, v dospívání netoužil po nápadných účesech, v dospělosti po křiklavých autech. Vůz má po mém soudu v prvé řadě fungovat. A byť by neměl být vyloženě ošklivý, nemusí nutně přitahovat pozornost okolí.

Takto uvažujícím lidem se v poslední době u BMW mnoho zastání nedostává. Aktuální M3 vypadá jako bobr, řada 7 jako UFO a dvojkové kupé působí, jako by vypadlo z formy na vafle. Člověk se tak musí bát, to přijde příště, a tak obavy spojené s novou generací BMW řady 5 byly na místě. Nedávná špionáž ale naznačila, že tady se bude šít ještě postaru. A teď už je to stoprocentně jisté.

BMW totiž unikla první fotka nové řady 5 s interním označením G60. Z ní je definitivně jisté, že novinka nedostala bizarně stylizovaný vzhled jako nová „sedmička“, elektrický crossover iX či modernizované SUV X7. Design vozu je v podstatě klasický, jakkoli nepostrádá modernější ztvárnění a i díky některým prvkům přejatým ze zmíněných novinek je výraznější.

Známe také některé technické detaily, které naznačují pozoruhodný downsizing, i když ne motorový. Ve srovnání se současným sedanem se délka vozu měla zmenšit z 4,97 na 4,94 metru, to se v posledních letech obvykle nestává. Auto dostane řadu nových elektronických vychytávek a vedle benzinových a dieselových motorů bude také poprvé elektrické. Ostatně verzi i5 vidíme na oné fotce

Další podrobnosti o technice a pohledy ze všech úhlů nám BMW dopřeje příští týden, neboť premiéra novinky je naplánována na 24. května. Výroba již osmé generace BMW řady 5 pak bude zahájena v létě v továrně v Dingolfingu nedaleko Česka. Do prodeje se má pětka G60 dostat letos v říjnu.

Nové BMW řady 5 je definitivně venku, toto je elektrická verze i5. Foto: BMW



Automobilka řadu 5 G60 zatím zcela oficiálně ukázalo jen takto. Foto: BMW



Pro srovnání vzhled pětky dnes před a po faceliftu. Foto: BMW

