Nové BMW X2 v základu vypadá teprve otřesně, lidé mají problém uvěřit, že je to vůbec BMW

/ Foto: BMW

Elegance, nadčasovost, svébytnost? Nic z toho neviděl tenhle „bavorák” ani z rychlíku. Naprosto zaměnitelný design se snad už ani nepokouší lacině šokovat, je prostě nepovedený. A to jste dosud neviděli základní provedení.

BMW před pár dny ukázalo světu novou generaci modelu X2 a ozvěny následných zalapání po dechu jsou slušet ještě dnes. Auto jsme označili za obludu a to jsme k němu byli snad ještě mírní. Reakce na vizuální pojetí poslední bavorské novinky jsou téměř bezvýhradně mnohem více nesmlouvavé - jsou nesmlouvavě kritické.

U „bavoráků” z posledních let jsme si přitom už tak nějak zvykli a rozličné designové experimenty. Obří ledvinky řady 7, vertikální totéž u současných M3 a M4, neforemně mohutná M2, karikaturní XM nebo zmatené elektrické iX, to všechno a mnohé další člověka připraví na leccos. Ani jedna z těchto podivností ale člověka nenachystá na mdlost a nekoncepčnost nové X2, která v podstatě vůbec neděla dojem BMW. Pomineme-li přední ledvinky, mohlo by si tohle auto říkat klidně Kia a nepodivil by se tomu snad nikdo.

Dalším aspektem je, že zmíněné modely jako M2, M3, M4, řada 7 či SUV iX a XM jsou aspoň technicky nebo jinak fakticky zajímavé a design můžete brát jako něco druhotného, můžete jej také brát jako pokus lacině šokovat, který na vás prostě nezabral. Nová X2 je ale tuctová předokolka s přidaným pohonem zadních kol za příplatek, která absolutně nemá čím ohromit - od základní koncepce až po jen tří- a čtyřválcové motory. A elektrická iX2 teprve nutí k suchému polknutí - s hmotností 2,1 tuny při délce někde menší než u Škody Octavia je to s maximální rychlostí jen 180 km/h vůz úplně mimo měřítka konkurenceschopnosti moderních automobilů. A jako laciný designový šok její pojetí také neprojde, není tu vlastně nic mimořádného a odvážného, auto je prostě jen ošklivé.

A víte, co je nejhorší? Pořád jsme viděli to lepší. Automobilka se totiž při premiéře pochlubila jen záběry bohatě specifikovaných provedení s paketem M, zrovna u tohoto modelu ale budou častými volbami i nízké benzinové a dieselové specifikace v základním provedení. To můžeme vidět nyní a jestli pohled na špičkové nové X2 byl šok, teprve nyní lze bez uzardění říci, že novinka vypadá skutečně otřesně.

Podívejte se na to sami, zejména pohled ze zadních tří čtvrtin vám pokazí den, auto připomíná něco jako Pontiac Aztek či jiné vyhlášené hrůzy automobilové historie. Jistě, pohled na design je vždy subjektivní, ale v tomhle nejsme sami. Reakce diskutujících na internetu jsou téměř bezvýhradně negativní a snad nejčastějšími komentáři jsou takové, ve kterých lidé odmítají uvěřit, že tohle je BMW. Bohužel je.

Bude ho někdo kupovat, aniž by měl tendenci jezdit v něm s pytlem na hlavě? To je otázka, na kterou dá odpověď až čas, my vám tu svou ale řekneme už teď. S cenou začínající za hranicí 1,1 milionu Kč (aspoň nyní při přepočtu německých ceny, ty české zatím zveřejněny nebyly) považujeme takto vyhlížející a technicky koncipované auto za velmi obtížně prodejné. O elektrické verzi startující ještě asi o 300 tisíc korun výš ani nemluvě.

Tohle jsou BMW X2 a iX2 v základních provedeních bez paketu M. Pokud nyní křičíte něco jako: „Mé oči, mé oči!” máme pro vás naprosté pochopení. Foto: BMW

