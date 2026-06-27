Nové BMW X5 bude daleko nejtěžší bavorák všech dob, absurdní hmotnost provalila nenápadná zpráva o recyklaci
Petr MilerOd prvního odhalení tohoto auta bylo jasné, že bude těžké tak moc, že si vedle něj i Pegga Pig bude připadat jako modelka. V koutku duše jsme ale doufali, že jsme příliš pesimističtí. Zas jednou jsme nebyli, zas jednou ne.
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Nové BMW X5 bude daleko nejtěžší bavorák všech dob, absurdní hmotnost provalila nenápadná zpráva o recyklaci
včera | Petr Miler
Od prvního odhalení tohoto auta bylo jasné, že bude těžké tak moc, že si vedle něj i Pegga Pig bude připadat jako modelka. V koutku duše jsme ale doufali, že jsme příliš pesimističtí. Zas jednou jsme nebyli, zas jednou ne.
To, co v posledních letech plodí zejména evropský automobilový průmysl, nám důvody k radosti dává jen velmi zřídka. Jedním z fatálních problémů aktuálních aut je jejich hmotnost, která se najednou vytrhla z opratí. A nenechte se ukolébat dojmem, že to tak bylo vždy. Ano, auta během posledních dekád těžkla průběžně s tím, jak rostly požadavky na jejich bezpečnost, velikost, komfort. Nebylo to ideální, ale nebylo to zase tak zlé, jak se svého času zdálo.
Považte, že třeba v roce 1992 jste si mohli koupit tehdy nové BMW M3 E36. Pokud tento vůz znáte, víte, že je na dnešní poměry dost subtilní, jinak to ale mohl být plnohodnotný rodinný sedan s veškerým komfortem, dynamikou ne zase tak vzdálenou tehdejším levnějším Ferrari. Kombinací těchto vlastností omlouval hmotnost 1 460 kg, která dnes působí jako nízká, v 90. letech to ale žádný zázrak nebyl a auto za to bylo svého času celkem mohutně kritizováno.
v roce 2000 přišla legendární M3 E46 a vážila už jen jako kupé od 1 495 kg. To je skoro to samé. Následující M3 E92 v motorem 4,0 V8 citelně ztěžkla (a fandové to znovu nedávali), na vahách ale s řidičem ukázala 1 580 kg. Na 420koňový supersedan či sportovně-cestovní kupé to také nebyla tragédie. BMW ale na nářky publika slyšelo, šlo do sebe a když v roce 2014 přišlo s novou F80, na hmotnosti zapracovalo. Auto znovu kompletně připravené k jízdě i s vychrtlým eurořidičem za volantem vážilo 1 520 kg. To nebylo zlé.
Za 22 let tedy M3 přibrala 60 kg. Říkáme to znovu i pro ty vzadu: šedesát kilo. A leckoho jistě mrzelo, že to tak je, však materiálová evoluce dnes dovoluje postavit ekvivalent M3 E36, který bude vážit polovinu, aniž by vůz pozbyl libovolné ze svých vlastností, takže o nějakých 150 koní silnější auto by nemuselo vážit o tolik víc. Pak bum, přišla G80 v roce 2020 a vážila 1 730 kg, o 210 kilo víc. A to dnes, o pouhých 6 let později, platí za lehké auto, však Audi nyní prodává ve stejné třídě technicky stupidní RS5, která váží 2 355 kg. A BMW prodává větší M5, která váží 2 510 kg.
Člověk se musí ptát: Co? Jak? Proč? Dekády s veškerou evolucí všeho honíme pár desítek kilo a najednou při bude půl tuny a nic? Považte, že aktuální RS5 s 510 koňmi stálého výkonu (zbytek je dočasný hybridní blud) váží o 815 kilo víc než 450koňová M3 F80 Competition, kterou šlo novou koupit ještě před 8 roky. To je evoluce? To má být lepší auto? To je vtip jako z posledního vydání Dikobrazu, je to stav navozující dokonale surreální pocity. Bohužel je to krutá realita.
Ale nikde není psáno, že to je „konečné řešení”, že? Takže zpátky k BMW, které si na tomto poli také nedá pokoj. Na přesné hmotnosti jednotlivých verzí nové M3 si ještě musíme počkat (ale bude to soda, to si pište), ještě před ní ale dorazí nová X5, která vám vytře zrak s předstihem. Bude to šokující absurdita level A-1-Alfa-trotl, jak jsme ostatně nedávno naznačovali.
Doufali jsme, že slova o kombinaci ekvivalentu nádrže Škody 120 v kombinaci s hmotností 3 tuny čas promění v těžkou hyperbolu, ale bohužel. Pokud jste si mysleli, že nová M5 je s 2,5 tunami hmotnosti těžká, pak je třeba si zase přenastavit měřítka. Pořád sice nemáme oficiální finální údaj, nejnovější tisková zpráva BMW, jinak slušná nuda, ale hovoří o množství recyklovaného materiálu, který pro výrobu nové X5 v elektrickém provedení používá. Je to 940 kg a Mnichov dodává, že jde o třetinu celkové hmotnosti vozu.
Není tedy těžkou matematikou si dovolit, kolik bude nová X5 jako iX5 vážit. Bavíme se o 2 820 kg, to má ale být přibližná hmotnost auta bez „eurobalastu”. Přidejte ten a trochu výbavy a jste za hranicí 2,9 tuny. To z auta udělá daleko nejtěžší bavorák všech dob, dosud nejtěžším modelem byla i7 M70 s hmotností 2 745 kg. Opravdu si to koupí někdo soudný? Sám bych na tak těžká osobní auta nesáhl ani ošklivou tyčí, jak říkají Američané, ani tou...
Opravdu někdo myslí vážně, že teď osobní auta budou vážit 3 tuny a budou se tvářit jako spása planety? Pokud ano, tak jsem jako společnost už opravdu zdegenerovali. Foto: BMW
Zdroj: BMW
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