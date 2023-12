Nové BMW XM je propadák. Dokazuje, že lidé nekoupí jakýkoli ošklivý nesmysl, na který BMW připlácne své logo před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Někdy to tak mohlo vypadat, zákazníci ale přece jen mají nějakou hrdost. S modelem XM automobilka zjevně přetáhla strunu a byť jeho relativní neúspěch svádí na špatně zvolenou strategii, problémem bude spíš podstata samotného auta.

Ošklivé, otylé a předražené, tak jsme nejednou titulovali nové BMW XM. Auto s hmotností atakující 3 tuny je technicky absurdní, vypadá tak, že bývalého šéfdesignéra BMW podle jeho slov nutí k sebevraždě a navíc ho nekoupíte za míň než 4,4 milionu Kč. Proč by něco takového měl někdo kupovat?

Takovou otázku si zjevně nepoložili v Mnichově, když s takovým vozem přišli. Nabídnout jej jako první nový samostatný model divize M po legendární M1 bylo troufalé, přesto jsme tak nějak předpokládali, že se bude prodávat dobře. Proč? Protože to tak nakonec vždy byl. A nejlépe to připomínají slova mého známého z obchodu a marketingu BMW, který mi svého času nedokázal kloudně odpovědět na to, proč zákazníci vyloženě ošklivé novinky automobilky kupují. „Já to nevím. Nevěřili jsme tomu, průzkumy neukazovaly, že by to mohlo být prodejné, ale z designu nás přesvědčili, že to bude fungovat. Tak jsme to jednou zkusili a když to opravdu fungovalo, už se nikdo znovu neptal,” řekl mi onehdy. Opravdu to vypadalo, že ať už BMW připlácne své logo na sebevětší nesmysl, lidé to koupí. Ucho se ale nyní utrhlo.

Upozorňuje na to britský Top Gear, který XM označil za „největší selhání roku 2023”. A opravdu se s tím nemaže: „Ne, není to jen kvůli tomu, jak vypadá. Obscénní BMW XM je největším selháním roku 2023, protože neuspělo v žádném ohledu. A to ani optikou firmy, která ho (zatím) vyrábí,” uvádí Britové a upozorňují nejen na „katastrofální” design, ale i na to, že jde o příliš tvrdé, neohrabané i nedostatečně univerzální auto, které je „i jako hybrid symbolem efektivity”.

„XM prostě nefunguje. Neexistuje žádný úkol, který byste od něj mohli požadovat a který by dokázal splnit lépe než kterékoli jiné auto včetně vlastního X5 M. A na oplátku BMW žádá, abyste mu zaplatili 4,4 milionu korun,” drtí XM Top Gear. Odvolává se pak na také prodejní čísla, která už krátce po začátku prodejů padají - na klíčovém trhu v USA má XM za sebou horší třetí než druhý kvartál, i když také tehdy se prodeje pohyboval ve stovkách. V Evropě BMW prodalo za celý rok 2 482 aut, to je vážné málo. Dokonce i otloukaná, odpískaná, podobně předražená a dnes už pomalu zapomenutá řada 8 je na tom asi o polovinu lépe.

Automobilka nezdar nepopírá, šéf divize M Franciscus alias Frank van Meel otevřeně uznává, že BMW od auta čekalo víc. Ale nechce si připustit, že třítunové neohrabané monstrum žeroucí i trávu u silnice selhalo pro to, čím je. Naráží na to, že automobilka prý příliš brzy přišla s avízem výkonnější verze (Red) Label, na kterou pak část zákazníků čekala, později pak znovu moc brzy přišla variantou 50e, na kterou zase čekají jiní. Proto se zejména standardní XM prodává málo.

Neříkáme, že to prodejům nemohlo ublížit, ale je to alfa a omega? Rychlost vypouštění jednotlivých verzí na trh odpovídá tomu, jak jsou mezi lidi posílány jiné modely, BMW se drželo obvyklých postupů. A jsou z jiných aut značky propadáky? Nejsou, XM je nechtěné z jiných příčin - je ošklivé, otylé a předražené a jakékoli setkání s ním nás nutí leda k smíchu. To není dobré. Jak praví znovu Top Gear: „Je to důkaz, že si zákazníci BMW ve skutečnosti nekoupí cokoli s 'tím logem'.” Vypadá to tak a skoro se chce říci: Díky bohu, s XM zašla automobilka až moc daleko.

XM je teprve druhým samostatným modelem slavné sportovní divize mnichovské značky. Ovšem zatímco supersport M1 se v mezičase stal legendou, na SUV nejspíše bude většina světa vzpomínat jako na ošklivou, těžkou a drahou obludu. Tedy pokud si na něj jako na prodejní propadák vůbec někdo vzpomene. Foto: BMW

Zdroje: Top Gear, BMW, JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.