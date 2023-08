Nové Bugatti je ztělesněním nejhorších nočních můr opraven aut, jen připravit jeho lak trvalo dva roky před 6 hodinami | Petr Prokopec

Až se tohle auto podaří někomu nabourat, bude muset hodně zpytovat svědomí. Bude na to mít asi tak dva roky, neboť právě tolik času zabralo Bugatti příprava jeho vnějšího kabátu. Ničím jiným specifické není.

Výroba Bugatti Chiron se pozvolna chýlí ke konci, automobilce zbývá předat už jen posledních pár exemplářů. Aktuálně se pochlubila jedním, na kterém pracovala neuvěřitelné dva roky. Musela totiž uspokojit opravdu velmi specifické choutky zákazníka, který ji kontaktoval skrze dealerství v americkém Greenwich ve státě Connecticut. Ten je značce věrný až do morku kostí, načež chtěl nechat svou vášeň patřičně vyniknout. Exteriér vozu tak nyní krášlí hned 45 ručně kreslených skic někdejších slavných modelů Bugatti.

Provedení zvané Golden Era neboli Zlatá éra je dílem divize Sur Mesure, která běžně realizuje veškerá individuální přání extrémně bohaté klientely. Jako taková je proto na nesnáze zvyklá. Tento projekt však pozdvihl její laťku o notný kus výše. Technici a designéři značky totiž museli nejen řádně promyslet jak vzhled, tak nanášení jednotlivých tahů, tak zejména skutečnost, aby obrázky postupem času nevybledly. I tohoto nesnadného úkolu ale nakonec bylo dosaženo, přičemž onen vážený klient po celou dobu průběh prací sledoval.

Stranu spolujezdce přitom nyní zdobí 26 skic, jenž znázorňují vozy jako Type 41 Royale či Type 57 SC Atlantic, což jsou zástupci zmiňované zlaté éry značky. Na straně řidiče jsou pak vyvedeny novodobé modely jako EB110, Veyron a Chiron. Na ty pak ostatně odkazuje také nápis na dveřních prazích, který letopočty 1987 a 2023 rámuje znovuzrození značky. Součástí této dekorace je pak i dnes již legendární osmilitrový motor W16, který je složen z neskutečných 3 712 individuálních komponentů.

Tři novodobé vozy značky jsou vyvedeny i na vnitřním levém dveřním panelu, zatímco ta pravá vyjádřená roky 1909 - 1956 nese odkaz na Type 35, stejně jako na Atlantic a Royale. I v tomto případě šlo o náročný proces, neboť speciální barva byla s pomocí tenkého štětečku nanesena přímo na kožené čalounění. Stejně jako v případě exteriéru pak Bugatti použilo kombinaci dvou odstínů, a sice zlaté barvy Doré a černé Nocturne. Jak již bylo uvedeno, všechny obrázky jsou namalovány ručně.

Je pochopitelně otázkou, co si o dané kreaci myslíte - věrnost značce šla jistě vyjádřit i jiným způsobem, třeba postavením garáže, která by přímo odrážela vzhled zámku Saint Jean, jen ve zmenšeném měřítku. „Velmi vážený klient“ se ale rozhodl jinak, přičemž s ohledem na karoserii ani nepředpokládáme, že by s vozem někdy vyjel, a to i na svém soukromém pozemku. Riziko nehody možná není velké, ale znáte Murpyho zákony. Jak dlouho by pak Bugatti trvala oprava, je otázkou, klidně by to mohly být zase dva roky.

Jinak se totiž na autě nezměnilo vůbec nic, výchozím bodem byl nicméně Chiron Super Sport. Tedy verze osazená zmíněným šestnáctiválcem naladěným nikoliv na standardních 1 500 koní, nýbrž na 1 600 k. Nejvyšší rychlost tak byla posunuta na 440 km/h, zatímco akceleraci z klidu na dvoustovku vůz zvládá za 5,8 sekundy a na třístovku za 12,1 sekundy. Základní cena takového provedení pak vychází na 3,2 mil. Eur (cca 77 milionů Kč), se Zlatou érou ale snadno mohl být spojen i dvojnásobek.

Chiron Super Sport Golden Era je jedinečné zakázkové provedení, jehož boky zvenčí i zevnitř zdobí skice původních i novodobých modelů značky. Příprava specifického vzhledu automobilce zabrala neskutečné dva roky. Foto: Bugatti

