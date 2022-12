Nové SUV za 267 tisíc Kč se z Číny dostalo do Evropy. Je na pomezí Škod Karoq a Kodiaq, má 180 koní před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Oshan/Changan Auto

Může se zdát, že to je až příliš dobrá nabídka na to, aby byla skutečná, jenže ona je skutečná. A to je třeba dodat, že auto zdražilo poté, co z nabídky vypadl slabší motor bez turba, teď je poprvé k mání i Evropě, byť poněkud dráže.

Čína je zdrojem aut, která je těžké ignorovat, ať už se na věc podíváme jakkoli. Některá jsou pozoruhodně levná, jiná pozoruhodně „ukradená”, další pozoruhodně dobře vypadající. Nový Oshan X5 je tak trochu všechno z toho - říká si jako BMW, vypadá jako kdeco jiného a přesto působí docela přitažlivě. K tomu stojí tak málo, že by si jej majitelé skutečné X5 mohli koupit místo sady větších kol s pneumatikami.

Jméno Oshan vám asi nic neřekne, znát jej budou leda ti, kteří se velmi dobře orientují na čínském automobilovém trhu. Jde o relativně novou značku citelně známější automobilky Changan Auto, která míří se svým sportovním stylem a lákavými cenami za mladou klientelou, jak je dnes v Číně v kursu.

Vůz zvenčí skutečně nevypadá zle, originalitou ale nehýří. Je to takové mazdo-maserati-mercedeso-bmw s dobře působícím interiérem. Automobilka uvádí, že styl a barvy vozu byly inspirovány dílem Pieta Mondriaana, nizozemského malíře známého pro své geometrické barevné kompozice, nám ale něco říká, že pravda bude jiná - žádnou zřetelnou inspiraci Mondriaanovou prací tu nevidíme, inspirací prací designérů Maserati ano.

Tato X5 může působit subtilně, prcek to ale není, ani trochu. Při délce 4 490 mm jde o asi o 10 cm delší vůz, než jakým je Škoda Karoq, podobně vyznívá šířka 1 860, výška 1 560 a rozvor 2 710 mm (+ 7 cm proti Karoqu). Je to vůz na pomezí dvou větších SUV Škody a ani technicky není k zahození. Je dnes už výlučně vybaven motorem 1,5 turbo s výkonem 180 koní a točivým momentem 300 Nm, který míří na přední kola přes sedmistupňovou dvouspojku. O dynamice výrobce mluví typickým čínským způsobem - uvádí maximálku 205 km/h a dál nic. Při hmotnosti jen 1 350 kg ale čekejme i velmi slušnou akceleraci.

Tohle auto - jakkoli neuvěřitelně to může znít - se dnes v Číně prodává od 80 900 CNY, tedy asi 267 tisíc Kč. To je neskutečně nízká suma, která je přitom až od minulého týdne „tak vysoká” - to z nabídky vypadl úplná základ v podobě verze s motorem 1,6 bez turba. Nejvíc pak dnes za Oshan X5 v Číně dáte 87 900 CNY, což je asi 290 tisíc korun. Pro srovnání, ale berte to s nadsázkou - BMW X5 u nás dnes začíná na od 1 955 200 Kč.

Jak už to navíc v Číně bývá, už v základu je spousta výbavy. Mj. bezklíčový vstup a start, parkovací asistent vpředu o vzadu, automatická světla, samozřejmě věci jako ABS, ESP nebo airbagy, multimédia s dotykovým displejem, základní elektrická výbava... Není toho málo za cenu v podstatě ničeho kloudného v Evropě. Právě na starý kontinent se nyní vůz vydal, byť - nepřekvapivě - zatím jen do Ruska. Tam startuje s cenou na 1,8 milionu rublů, což je v přepočtu citelně víc (cca 656 tisíc Kč), ale kurs ruské měny je dnes i přes jistou korekci v poslední době velmi umělý.

Více tak napoví srovnání s ruskou cenou Škody Karoq - ta tam začíná na 2 716 000 RUB s podstatně horší technikou i výbavou, přeneseno do českých cen by tu Oshan X5 (byť asi nutně s jiným jménem...) mohl startovat na nějakých 423 tisících Kč. Ani to nezní špatně.

Oshan X5 nehýří kreativitou v případě jména ani designem, s cenou v Číně od 267 tisíc Kč je ale zajímavý tak nějak z podstaty. Teď je k mání i v Rusku, u nás by mohl stát okolo 423 tisíc korun. Foto: Oshan/Changan Auto



Úsměvná vzpomínka na závěr - tato X5 je pořád podstatně originálnější stroj než někdejší „čínské BMW X5” jménem Shunghuan CEO. Foto: Shunghuan

Zdroj: Oshan/Changan Auto, Gazeta.ru

Petr Miler

