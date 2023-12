Nové čistě ruské auto vám skoro jistě způsobí dávivé pocity, něco tak odporného jsme už dlouho neviděli před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Moskevská polytechnická univerzita, tiskové materiály

Krása je v oku toho, kdo se dívá, to jistě. Tohle auto je ale už základními proporcemi z technického hlediska takový nonsens, že to člověk okamžitě poznává, co to je obrácená peristaltika.

Nechme nyní stranou, že elektromobilita dává v Rusku ještě menší smysl než jde jinde, i když auto na fotkách níže je elektromobil. Problémem vozu zvaného Amber, na který se právě díváte, totiž není pohon, ale vzhled. Jde totiž o dost možná nejošklivější auto, jaké kdy vzniklo. A zcela jistě je to nejošklivější automobilová novinka letošního roku.

I když za jeho zrodem stojí zkušená společnost Avtotor, která jej dala dohromady s Moskevskou polytechnickou univerzitou, výsledek je jedním slovem odporný. Je to stroj jako z jiné planety, pro který musí být pochvalou už jeho klasifikace coby „auta“. Dle některých je totiž pojízdným vysvětlením toho, proč se na Ukrajině kradou pračky. Berou je Rusové, kteří je po návratu domů nalakují odstínem Rosso Corsa z palety Ferrari, přidělají jim kola a následně se před známými chlubí fungl novým dopravním prostředkem.

Rádi bychom se podobným vtipům vyhnuli, samotní tvůrci si o ně ale prostě řekli. Moskevská polytechnická univerzita, která jako technický partner Avtotoru zveřejnila první snímky a informace, navíc Amber popisuje jako „zabijáka Tesly“. K něčemu takovému ale může dojít snad jen v případě, že se americké elektromobily při pohledu na ruskou konkurenci dobrovolně vyzkratují. Spíše než cokoli jiného zde tak máme zabijáka dobrého vkusu, pro kterého lze udělat jediné - shodit ho z hodně vysokého útesu.

Avtotor Amber navíc není žádný divoký konce, měl by se začít vyrábět v Kaliningradu někdy od roku 2025. Vše, z čeho bude sestaven, tedy nejen podivná karoserie, ale rovněž podvozek, elektromotory, baterie a elektronika, přitom mají být plně ruského původu. Žádné další parametry upřesněny nebyly, známa tedy není ani cena. Byť v tomto ohledu lze asi říci, že Avtotor by spíše měl platit zákazníkům, že se vůbec odhodlali do takového hnusu nasednout. S obdivem celé ulice totiž nemohou počítat, pokud se tedy za projev obdivu nepovažuje fakt, že se celé široké okolí právě pokouší znovu podívat na vlastní snídani.

Avtotor Amber může z fleku kandidovat na titul nejošklivějšího auta historie, letošní titul má skoro jistý. Rusové mu totiž dodali podivné proporce, bizarní příď, záď zcela bez oken, malá kola či masivní nášlapné prahy. Na čem z toho mohou oči spočinout s obdivem? Foto: Moskevská polytechnická univerzita, tiskové materiály

