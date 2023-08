Nové dno: Tesla dodala zákazníkovi auto s prasklým rámem, říká, že je to v souladu se standardy před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Už jsme si snad i zvykli na to, že úplně nové Tesly mohou být extrémně nekvalitní a že před tím americká firma strká hlavu do písku. Ale tohle? To je skutečně nové dno. Něco takového by se stát nemělo. A když už, automobilka by to měla s tichostí vzít na sebe.

Za svůj život jsem byl u převzetí spousty aut, ať se už jednalo o vozy zcela nové či ojeté. Ve druhém případě jsem pochopitelně přejímce věnoval mnohem větší pozornost, u těch nových kontrola připomínala spíše zážitek hosta v luxusní restauraci, který vůbec poprvé ochutnává kvalitní víno nabízené someliérem. Obvykle vůbec nebylo co řešit, stačila krátká rekognoskace a souhlasné pokývnutí.

Tesla je nicméně automobilkou, u které si nemůžete být jisti ničím. Fanoušci dokonce dávají dohromady podrobné návody, jak mezi novými vozy této značky od pohledu poznat šmejd. Cokoli, co nezkontrolujete hned, se vám totiž může pořádně vymstít. Posledním důkazem budiž zkušenost majitele, který si na Redditu začal příznačně říkat Cracked_Tesla. A jde o problém, který na automobilku hází ještě smutnější světlo, než pod jakým se nacházela dosud. Co ovšem nepřekvapí, to jsou reakce jejích fanoušků a servisního centra.

Oč přesně jde? Onen zákazník si v květnu převzal Model Y, který byl jeho vůbec první Teslou. „Při převzetí jsem zkontroloval základní prvky podle rad ostatních majitelů. V té době jsem neprověřil rám či strukturální elementy, neboť auto bylo nové z továrny, pročež by něco takového nemělo být třeba,“ uvádí dnes. Nebyl tedy naivní a typické vady auta si prošel, krátce nato se ale dozvěděl, že Tesly mívají problém s chybějícím víčkem nádobky s brzdovou kapalinou. Stav věci se rozhodl proklepnout, kvůli čemuž musel odejmout plast pod čelním oknem.

Víčko bylo na svém místě, nešťastník si ale nevydechl úlevou, nýbrž pomalu zařval zděšením - ukázalo se totiž, že přední pomocný rám auta je prasklý. A nejde o vadu laku, jak někteří fanoušci značky uváděli, jde o prasklinu ve výlisku, kterou lze prosvítit skrz, jak vám ukáže video níže. To je alarmující závada, servisní centrum se nicméně vozu mohlo věnovat až v červenci, tedy dva měsíce po objevení problému. A ten stále existuje, neboť manažer servisního centra majiteli oznámil, že vůz je „v souladu se standardy“, může jej „bezpečně řídit“ a byl i jednotlivými techniky ujištěn, že „vše je v pořádku“. Písemného potvrzení se ovšem muž nedočkal, což teprve odpovídá standardům značky.

Německý Handelsblatt totiž nedávno zveřejnil interní materiály, podle nichž jsou zaměstnanci Tesly nesmí lidem poukazujícím na nekvalitu podávat žádné informace písemně, aby je někdo nechytal za slovo. Komunikace tedy musí probíhat jen ústně, aby posléze nemohlo být nic prokázáno u soudu. Proč tomu tak je, dokládá právě aktuální problém - ačkoli jde o zjevnou, život potenciálně ohrožující výrobní vadu, pro Teslu je to standardní záležitost, kterou se nehodlá zabývat.

V tuto chvíli se celý problém zdá být ojedinělým, je ale třeba dodat, že nejde o část vozu, kterou by zákazníci běžně zkoumali. A bez odstranění plastového krytu ani není vidět. Až čas tedy ukáže, kolik vozů s podobným nešvarem Tesla vyrobila - pokud by jich bylo víc, mohlo by jít o docela závažný problém, neboť jde o strukturální vadu, kterou stěží odstraníte jinak než dodáním jiného vozu. Ale co nás nemá, Tesle je to vlastně jedno, pro ni je celá věc „v souladu se standardy“.

Tesla Model Y je klíčovým autem značky, které momentálně táhne její celosvětové prodeje. Jakýkoli vážný problém s ním spojený tak firmu může hodně bolet. Foto: Tesla

Zdroj: Cracked_Tesla přes Auto Evolution poprvé a podruhé

Petr Prokopec

