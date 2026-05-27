Nové elektrické Ferrari strhal i bývalý šéf značky. „Snad z toho aspoň sundají logo,” říká a vidí jen jedno pozitivum

včera | Petr Miler

Foto: Ferrari

K mimořádně nepovedené novince cítí potřebu se vyjádřit i vysoce postavené figury nejen světa aut. Slova dosud nejdéle sloužícího šéfa značky, který z ní udělal stroj na peníze, jakým je dnes, musí automobilku hodně bolet. A to se snažil si brát servítky, jak to jen šlo.

K tomuto autu se budeme muset ještě chvíli vracet, neboť je už teď jasné, že jde o fiasko tak mimořádné, že do automobilových dějin vstoupí zapsané neobvykle černým písmem. Ferrari tento týden ukázalo svůj první elektrický model Luce a už pár minut po premiéře bylo jasné, že selhalo na celé čáře. A pokud snad někdo ještě trochu pochyboval, zda je to až tak zlé, fakt, že odpor proti němu poslal hodnotu firmy o víc než 100 miliard níž, je všeříkající.

Výmluvný je i mimořádný zájem o toto téma. Pravda, novinky od Ferrari nikdy neprojdou jen tak, obvykle se o ně ale zajímají jen nadšenci do aut a jejich potenciální kupci. Těch prvních je mezi čtenáři běžného automobilového periodika asi tak 10 procent, těch druhých asi tak 10. Deset lidí. Velký humbuk se kolem toho tedy udělat nedá, tohle auto ovšem budí emoce tak negativní, že se k němu najednou musí vyjadřovat i lidé, od kterých byste to opravdu nečekali.

Mezi takové patří Luca di Montezemolo, ještě za Enzova života pravá ruka zakladatele Ferrari a později generální ředitel a prezident firmy. Není to tedy jen tak nějaký manažer, Montezemolo, v 90. letech dostal Ferrari z finančních problémů a proměnil ho v jednu z nejziskovějších automobilových značek světa. Je to manažerská legenda a nepochybně člověk, který ví, jak se dostat pod kůži náročné automobilové klientele. A novinku nemůže vystát do takové míry, že o ní řekl pár nehezkých slov, i když to vlastně neměl v úmyslu.

„Kdybych měl říct to, co si doopravdy myslím, ublížil bych Ferrari,” začal nesměle rozhovor s italskou televizí. Nakonec ale stejně pár věcí řekl: „Riskujeme zničení mýtu a je mi to velmi líto. Doufám, že z toho auta alespoň odstraní logo vzpínajícího se koně,” uvedl celkem nekompromisně a našel jen jedno pozitivum: „Tohle je alespoň auto, které od nás Číňané určitě neokopírují,” dodal hořce.

Člověk, který vedl Ferrari déle než jaký jiný manažer, a prezidentem společnosti byl mezi roky 1991 až 2014, byl za svého působení přesvědčen, že elektrický pohon je s Ferrari naprosto nekompatibilní. Ještě v roce 2013 se nechal slyšet, že „Ferrari nikdy nebude vyrábět elektromobil, dokud bude prezidentem”. A ještě o dva roky dříve uvedl, že by elektrické Ferrari dokonce nikdy neřídil: „Ani kdybych byl zdrogovaný!” nechal se tehdy slyšet.

Kritických ohlasů směrem k vozu je ale nespočet, dokonce i ministr dopravy italské vlády měl potřebu prohlásit, že „to vypadá jako cokoli, jen ne jako jako auto vzpínajícího se koně”. Se svými negativními komentáři na sociálních sítích se pak vytasila i řada mediálních figur jako hvězda Top Gearu Chris Harris, dlouholetí automobiloví manažeři typu Johan de Nysschen nebo marketingoví experti jako německý profesor Veit Etzold. Všichni sdílí v podstatě stejný pohled: Obrovské nepochopení, jak tohle vůbec mohlo projít celým schvalovacím procesem v jinak tak konzervativní firmě, a začít jí takovou měrou ubližovat.

Ferrari tak bude muset ještě přemýšlet, co s modelem Luce udělá, přičemž odstranění log automobilky je jistě jednou z cest. Ferrari už dříve prodávalo auto bez svého znaku - řadu sportovních vozů Dino s motorem V6 v 60. a 70. letech minulého století. Také z Luce by se mohla stát podznačka elektrických modelů a auto by jistě dráždilo míň. A pokud se ptáte, jak studio LoveForm, které mělo design auta na starosti, došlo k takovému vzhledu, máme slušné vodítko.

Jak Jony Ive, tak Marc Newson, kterým studio patří, mají s designováním aut prakticky nulové zkušenosti, dosud se ale mělo za to, že to je hlavně Ivovo „apploidní” přispění, které se o minimalistický a pro Ferrari velmi nevhodný vzhled auta postaralo. Newson - jinak člověk stojící spíš za designy kuchyňských spotřebičů - ale už v jednom autě prsty měl. Šlo o koncept Ford 021C z roku 1999, který... No podívejte se na něj níže, který nese stejné rysy jako Luce. Upřímně, výsledek byl dost otřesný už v případě Fordu v roce 1999, v případě Ferrari o 27 let později je snad jen horší. Tady někdo šije auta skoro tři dekády podle jednoho vzoru. A pokaždé stejně ošklivá, fascinující.


Tohle je jediné další auto, v jehož designu měl prsty spoluautor Ferrari Luce. Myslím, že víme, odkud vítr vane... Foto: Ford

Nové Ferrari Luce je šílená věc, to se jinak nedá nazvat. Foto: Ferrari

Zdroje: Ask News, Autoforum.cz

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

