Šéf Audi říká, že vývoj elektromobilů zamíří opačným směrem, než si většina lidí myslí

Největší překážkou rozšíření elektroaut jsou dnes akumulátory s malou kapacitou a jejich dlouhá doba dobíjení. Markus Düsmann ale říká, že bude ještě hůř, pak už asi nedojedeme nikam.

Předpokládejme na chvíli, že jednoho dne padnou koronavirové restrikce. Pokud se pak rozhodnete vydat třeba do Francie, zvolíte pro to dieselový vůz a napěchujete do sebe větší množství kofeinu, pak zhruba 1 200 kilometrů dlouhou cestu snadno absolvujete s jedinou zastávkou. Ta navíc zabere jen pár minut, jež jsou potřeba pro dotankování několika desítek litrů pohonných hmot. Pokud na to tedy zejména na německých Autobahnech šlápnete, můžete být v cíli prakticky za jediné odpoledne a podvečer.

Nyní si nicméně představte, že namísto dieselového vozu vlastníte elektromobil. V té chvíli budou samotné cestě předcházet opravdu důkladné přípravy zahrnující primárně hledání poloh dobíjecích stanic. Jednoduše už nebude stačit zadat do navigace konečnou adresu, místo toho bude cestovat od jednoho předem daného bodu k druhému. A pokaždé se budete modlit, aby stojany vůbec fungovaly, nebyly obsazené a jely alespoň na většinu kapacity. Neboť jinak se čekací doba natáhne ze zhruba hodiny klidně na 9.

Cesta na Azurové pobřeží tak snadno může zabrat až několik dnů a i kdyby probíhala dokonale podle plánu, bude trvat násobně déle než prakticky s jakýmkoli konvenčním autem. I jeden z nejlepších a nejdražších elektromobilů na trhu, Porsche Taycan, má akumulátory o kapacitě 93,4 kWh a jak jsme kdysi obšírně vysvětlovali, jakkoli rychleji s ním ujedete na nabití něco kolem 120 km - to když to budete na dálnici „solit”. Pak byste museli nabíjet zhruba desetkrát, přitom u konvenčního auta to samé spraví 3-4 tankování během pár minut. A i pomalejší jízda odpovídající maximálně jedné 1 u pumpy bude chtít nejméně 4 dobíjení. Jsou to zkrátka dva úplně jiné světy.

Lidé jsou si těchto limitů vědomi, také proto pro řidiče pravidelně jezdící „dálky” nepředstavuje elektromobil žádné řešení. Čeká se na chvíli, kdy budou na trhu akumulátory o vyšší energetické hustotě a takové, které lze rychleji dobít (jakkoli ani to není kvůli limitům elektrické sítě samospásné), šéf Audi Markus Düsmann ale říká, že takový moment nepřijde. A nové elektromobily budou mít naopak baterie ještě menší baterie, než jakými disponují ty současné.

„Dát do auta obří baterky na tisíce kilometrů... Nejsem si jist tím, že tento trend bude pokračovat,“ uvedl šéf Audi. „Později budou menší, protože infrastruktura bude hustší a přibude i zkušeností zákazníků,” dodává. Pokud si nyní klepete na čelo, nejste sami, Düsmann je ale přesvědčen, že baterie, které činí auta většími a těžšími jsou neudržitelné a lidé si zkrátka zvyknou na to, že vůz dobíjejí skoro všude a skoro pořád.

Neříkáme, že to nemá žádnou logiku, jakkoli delší cestování to ale učiní ještě komplikovanějším, pokud vůbec možným. A dnešní nepříjemné pocity z omezeného dojezdu ještě nepříjemnějšími. To Düsmann připouští, když říká, že lidé se zkrátka budou muset zvyknout na to, že jejich nové dopravní prostředky jsou v některých ohledech horší než ty předchozí. „Dnes zastavíte na čerpací stanici, dotankujete palivo a energii na další jízdu doplňujete zcela přirozeně. S elektromobily to tak přirozené není, musíte se přizpůsobit.“

Popravdě řečeno máme už docela dost všeho, čemu jsme se museli přizpůsobit za uplynulé zhruba dvě dekády. Měli jsme raději auta s atmosféricky plněnými motory, ale zvykli jsme si na turba. Chtěli jsme raději auta s manuálními převodovkami, ale často jsme si museli zvyknout na automaty. Preferovali jsme vozy s hydraulickými posilovači řízení, ale zvykli jsme si na ty elektrické. Zvykli jsme si také na jen částečně či zcela nevypínatelná ESP, přednárazové systémy, které s vámi spíše bourají, ale vypnout je musíte, zvykli jsme si na tisíc a jednu věc, které šly často vstříc požadavkům regulátorů a byly proti zájmu alespoň podstatné části zákazníků.

Ale všechno to šlo, dnes pořád máme auta, do kterých můžeme sednout a pokud kdykoli ve dne nebo v noci vyvstane taková nutnost a dojet klidně z Aše do Ostravy během pár hodin. Možná ne dokonale tak, jak bychom si přáli, ale jde to. S elektromobily už to dnes takto nejde, ani kdybyste náhodou měli plně nabito a podle šéfa Audi má být ještě hůř? To už není o přizpůsobení se, to je o vyloučení určité možnosti něco dělat. Možná na takovou budoucnost nás ale připravuje současná pandemie - však jsme stejně povětšinou doma, i když bychom zrovna chtěli nebo měli být jinde.

Šéf Audi říká, že baterie budoucích elektromobilů se zmenší, přitom už v současném, více jak dvoutunovém e-tronu GT jsou baterie s 86 kWh netto a 93,4 kWh brutto - to je ekvivalent nanejvýš 31 litrů benzinu, který se navíc nedá doplnit za pár minut. Foto: Audi

