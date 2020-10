Nové elektromobily, které majitelům náhle přestávají jezdit, musí znovu do servisů před 5 hodinami | Petr Prokopec

Těžko si představit horší start nového modelu nové značky na trhu. Nejprve záhadné závady, pak svolání všech aut, pak zákaz prodeje na jednom z největších trhů a pak? Další svolávačka.

S vůbec prvním automobilem světa přišel Carl Benz v roce 1885, prezentace prvního plnohodnotného elektromobilu Gustavem Trouvéem však proběhla již o čtyři léta dříve. Historie alternativního pohonu je tak vlastně ještě delší než toho benzinového či dieselového. Když si k tomu přidáme obecně primitivnější konstrukci elektromobilů, je s podivem, že technické problémy s těmito auty vídáme firmy řešit (či v případě Tesly spíše neřešit) častěji než s těmi se spalovacími motory, ale je to zkrátka tak.

Nejnovějším projevem tohoto paradoxu jsou patálie Polestaru. Environmentálně zaměřená odnož švédského Volva a čínského Geely se už od začátku prodejů prvního modelu potýká se závažnými technickými nedostatky, kvůli nimž její auta náhled přestávají jezdit. Firma tak na začátku října spustila svolávací akci, která se týkala všech 2 189 vyrobených vozů pro Evropu i Čínu. U několika exemplářů totiž došlo na selhání modulu energetické kontroly baterie, což posléze vedlo ke ztrátě výkonu za jízdy. Vše se sice obešlo bez nehod, majitelé Polestaru 2 nicméně museli do servisů, kde jim daný problém byl zdarma opraven.

S techniky se ale naneštěstí zákazníci čínsko-švédské značky nemuseli loučit na dlouho, neboť Polestar byl nucen povolat znovu do servisů všechna auta. Tentokráte jde o problémy spojené s vysokonapěťovým ohřívačem chladicí kapaliny, přičemž jde o všech, teď už 4 586 aut. A jelikož jde o hardwarovou záležitost, je znovu nutná návštěva servisu.

„Od pondělka 2. listopadu budou postižení majitelé kontaktováni e-mailem a dozví se více o problému, řešeních a dalších krocích. Jakákoliv nedodaná vozidla budou modifikována ještě před předáním, stejně jako budou v souladu s touto akcí upraveny vozy, které již byly dodány k prodejcům. Je tedy možné, že zákazníci budou moci převzít vozy až se zpožděním,“ uvádí Švédové v oficiálním prohlášení.

Polestar mimo to dodává, že nová a vlastně ani předchozí svolávací akce se netýká aut určených pro Spojené státy, Kanadu a Švýcarsko. Na těchto trzích totiž ještě nedošlo na ony předávky, pročež se dá předpokládat, že zákazníci již dostanou do rukou modifikované exempláře bez zmíněných potíží. Zda to ale povede k dlouhodobější než několikadenní mobilitě, zatím v případě Polestaru není jisté. Stoprocentní ovšem je, že jde o další ránu pro image Polestaru - naposledy tento týden se značka musela potýkat se soudním zákazem prodeje aut ve Francii.

Polestar 2 musí již podruhé v řádu několika málo týdnů do servisů. Stejně jako v případě první svolávací akce jde i tentokráte o všechna vyrobená auta a závažný technický problém. Foto: Polestar

