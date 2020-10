Nové elektromobily, které náhle přestávají jezdit a stojí i měsíc, teď musí do servisu všechny 4.10.2020 | Petr Miler

/ Foto: Polestar

Po týdnech přešlapování na místě a rostoucím mediálním tlaku se situace zjevně stala neúnosnou. Polestar tak do servisů svolává všechny dosud vyrobené modely 2, aniž by si mohl být jist, jaký problém vlastně řeší.

Existuje-li mezi Evropany zažitá nedůvěra v auta čínské provenience, toto ji leda posílí. Elektrický Polestar 2, který se právě v Číně vyrábí po celý svět, totiž trápí neobvyklé technické problémy, které způsobují náhlé selhání auta, někdy i zcela bez varování. Jako by to samo o sobě nebylo nepříjemné, oficiální servisy si s těmito potížemi neví rady a po dlouhé týdny nejsou schopné majitelům auto vrátit ve funkční podobě.

Detailně jsme vás o tomto případu informovali koncem září i s faktem, že stejná či charakterově velmi podobná selhání byla zdokumentována desítkami majitelů. Uvážíme-li, že zdaleka ne každý se o podobnou zkušenost podělí na internetu a celkově byly po světě prodány jen něco přes 2 tisíc vozů, půjde nepochybně o velmi častý jev.

Ačkoli problém je Polestaru známý již více než měsíc, dodnes si není jistý tím, co jej vlastně způsobuje. Na přímý dotaz automobilka spadající pod Volvo a Geely tehdy reagovala pouze s tím, že nejde ve všech případech o problémy s 12voltovou baterií, jak někteří tvrdí. A co je možná horší, případ za celou tu dobu nijak aktivně neřešila, nechala majitele jezdit dál, což by v krajním případě mohlo znamenat i bezpečnostní problém. Však si představte, že by se auto najednou „vypnulo” v průběhu předjíždění bez jakéhokoli varování. Něco takového se s ohledem na popis vzniku problémů ze strany majitelů mohlo stát docela snadno.

Vážnost situace z hlediska vlastní image i bezpečnosti zákazníků si poté, co případ začala probírat další a další média z celého světa, zjevně uvědomil i Polestar. Podle švédského deníku Dagens Industri se tak rozhodl svolat všech 2 200 dosud vyrobených vozů do servisů, a to přesto, že si stále nemůže být jistý, co problém způsobuje. Oficiální informace automobilky hovoří o softwarovém šotku, tak jednoduché to ale nebude - na některých autech zákazníků jsou bez úspěchu vyměněný i rozsáhlé technické komponenty.

Automobilka dále uvedla, že problém zatím naštěstí nezpůsobil žádné nehody ani zranění a všichni zákazníci již byli informování o nutnosti navštívit servis při nejbližší možné příležitosti. Na další vývoj jsme tak zvědavi, zejména pak na to, jak rychle se Číňanům podaří potíže efektivně vyřešit. Na fóru majitelů zatím takový případ není popsán.

Polestar se po týdnech otálení pod tlakem okolností rozhodl svolat všechny vyrobené modely 2 do servisů, i když podle všeho stále neví, čím jsou přinejmenším u některých z nich potíže způsobeny. Foto: Polestar

Zdroje: Reuters, Polestar, Polestar Forum

Petr Miler