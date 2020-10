Nové extrémní Bugatti dá 0-500 km/h za 20 s, je lehčí a 8x výkonnější než Octavie RS před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Tohle je auto jako z jiného světa, srovnat jej prakticky není s čím. I vedle relativně lehkých aut je lehké a k tomu nabízí výkon vyšší než u nového nejrychlejšího vozu světa. Samo má zálusk na více než 500 km/h.

Pokud vám imponuje technika Bugatti Chiron, ale vadí vám, že jde o skoro dvoutunové luxusní monstrum, přišla právě dnes vaše chvíle. Francouzská značka odhalila stroj s označením Bolide, který je přesně tím, co naznačuje jeho jméno. S poměrem 0,64 kilogramu na koně jde o jedno z nejextrémnějších aut svého druhu a když si k tomu připočteme, že těch koní je 1 850, pak jde o něco zcela unikátního.

Šéf Bugatti Stephan Winkelmann říká, že jediným luxusem na palubě jsou v tomto případě dvě sedadla a příliš nepřehání. Automobilka vzala motor 8,0 W16, zvýšila jeho výkon na zmíněných 1 850 koní a 1 850 Nm a přidala převodovku, čtyři kola, volant a minimalistickou karoserii s maximálním přítlakem. To je vše, a tak ve výsledku není divu, že Bolide váží jen 1 240 kg - pro srovnání asi o 300 kg méně než současná Octavia RS 2,0 TSI, která si ovšem musí vystačit s 245 koňmi. Nejde o pomalé auto, tohle Bugatti je ale úplně jinde, a to i vedle mnohem ostřejších strojů, než je výkonný derivát českého rodinného liftbacku.

Všechny dynamické parametry zatím vychází pouze ze simulací, nevěřit jim ale není důvod. Že auto má coby nejextrémnější, nejvíce nekompromisní, nejrychlejší a nejlehčí stroj v moderní historii firmy pokořit metu 500 km/h, snad ještě zajímavější je ale jeho zrychlení. Bolide má zvládnout 0-100 km/h za 2,17 sekundy, 0-200 km/h za 4,36 sekundy, 0-300 km/h za 7,37 sekundy, 0-400 km/h za 12,08 sekundy a 0-500 km/za 20,16 sekundy. Nic podobně rychlého svět nepoznal.

Nejde tu navíc jen o rychlost v přímce. Bugatti použilo řadu exotických materiálů a technických řešení, jako výlučně titanové šrouby, 3D-tisk komponentů opět z titanu, spoustu karbonu, karbon keramické brzdy a další podobná řešení. Díky promyšlené aktivní aerodynamice, která má auto minimálně brzdit v momentě, kdy není třeba současně zajišťovat extrémní přítlak (ve 320 km/h je o 1 800 kg na zadní a 800 kg na přední ose) má jít také o mimořádně rychlé auto na okruzích. Ustát má boční přetížení až 2,8 g (!) a také díky tomu objet Severní smyčku Nürburgringu v dosud nikdy nezaznamenaném čase 5 minut a 23 sekund.

To jsou všechno parametry jako z jiného světa, automobilka ale dosud stvořila jediný prototyp a budoucnost Bolidu je nejasná. Šlo by pochopitelně o ryze okruhové auto bez homologace pro běžný provoz, přesto připadá v úvahu limitovaná sériová výroba pro ty nejváženější a nejlépe situované zákazníky. Soudě podle toho, kam to Bugatti s vývojem Bolidu dotáhlo (funkční auto už bylo dříve nafoceno na okruhu Paula Ricarda), bychom řekli, že šance na vznik podobného stroje jsou docela slušné. Ale nechme se překvapit - pokud se to stane, půjde o něco, co svět skutečně nikdy ani zdaleka nepoznal.

Bugatti Bolide je extrém mezi extrémy, jeho kombinace výkonu, hmotnosti, aerodynamiky a celkového pojetí z něj dělá něco, co svět ještě nepoznal. Předpokládaná dynamika tomu odpovídá, ať už v přímce nebo na okruhu. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

Petr Miler