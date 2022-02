Nové Ferrari 296 GTB za 298 tisíc Kč není skutečné, ale vypadá tak, zpracování detailů je ohromující před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amalgam

Ferrari bohužel žádná auta za 298 tisíc korun neprodává, nový model 296 GTB ale za takové peníze mít můžete. Má měřítko 1:8, to je ale tak vše, co jej od originálu dělí, ostatně na „montážní lince“ stráví víc času než kdejaký nový vůz.

Za 300 tisíc korun si i v dnešní době, kdy občas showroomy a autobazary zejí prázdnotou, můžete koupit poměrně slušnou ojetinu. Ostatně nedávno jsme poukazovali třeba na Audi A6 a A7 z druhé ruky. Tato suma vám navíc stačí i na pořízení generace C7, tedy jen několik let starého auta, pročež nás ani nepřekvapí, když se na dosavadní majitele bude valit jedna žádost o prodej za druhou. Stejně jako nás nezaskočí, když společnost Amalgam ve velmi krátké době rozprodá všechny dostupné kusy Ferrari 296 GTB v měřítku 1:8, které je k mání za stejné peníze.

Pokud vás poslední věta předchozího odstavce zaskočila, můžeme vás ujistit, že máte oči v pořádku. Amalgam totiž zmenšeninu opravdu nabízí za 298 tisíc korun, přesněji za 14 041 dolarů. Jakmile se ale na modýlek zadíváte pozorněji, pochopíte, proč se tak děje. Kdyby vám totiž někdo ukázal fotografie ještě předtím, než by vás poinformoval o měřítku, měli byste pocit, že koukáte na reálný vůz. Zmenšenina je totiž vyvedena do nejmenšího detailu, ostatně na její sestavení potřebuje Amalgam více než 300 hodin.

Společnost proslulá špičkovými modýlky mimo to dodává, že vývoj zabral více než tři tisíce hodin, a to přesto, že k dispozici měla veškerou potřebnou dokumentaci přímo od Ferrari. Data se přitom netýkala jen veškerých komponentů, ale i použitých materiálů a došlo i na prozrazení kódů barev. Mimo to navíc technici a designéři z Maranella důkladně prozkoumali prezentační exemplář, aby se ujistili, že skutečně zcela odpovídá realitě. Se skutečným vozem pak zmenšeninu pojí i fakt, že výroba obou děl probíhá ručně.

Amalgam vyrobí pouze 199 exemplářů, u nichž se standardně počítá s tradiční červenou barvou a černým koženým interiérem doplněným červenými kontrastními švy. Společnost nicméně svým zákazníkům nabízí i zakázkový program, stejně jako Ferrari, kdy je možné zvolit barvy odpovídající reálným vozům, jenž mají lidé zaparkované v garáži. Mimo to je na výběr také kabinet, ve kterém si modýlek můžete vystavit. Oněch 298 tisíc korun tedy nemusí být konečnou, ale jen základním kamenem.

Lze pak už jen dodat, že kromě měřítka 1:8, u kterého můžete počítat s délkou okolo 57 centimetrů, Amalgam již pracuje i na provedení 1:12. Zatím přitom není jasné, zda i to bude limitované. Nač ovšem vsadit lze, to je opětovná detailní propracovanost. A pochopitelně také nemalá cena, i když ve srovnání s větším bratříčkem bude menší Ferrari přeci jen dostupnější. Namísto Audi A6/A7 generace C7 byste si za něj tak mohli pořídit postarší provedení C6. Dá se však předpokládat, že tuto volbu nebude nikdo ze zájemců o nabídku Amalgamu řešit.

Pouze podstavec či ruka člověka prozradí, že nejde o skutečné Ferrari 296 GTB, nýbrž o modýlek v měřítku 1:8. K mání je přitom ve 199 kusech, ceny pak startují na 300 tisících Kč. Foto: Amalgam

Zdroj: Amalgam

Petr Prokopec

