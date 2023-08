Nové Hyundai Santa Fe odhalilo detaily. Neodrazuje jen vzhledem, 80 procentům českých kupců už nemá co nabídnout před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Hyundai léta působilo jako automobilka, která svou nabídku staví kolem přání zákazníků a potrpí si na vysoké hodnotě za peníze. Nové Santa Fe ale primárné provokuje vzhledem a jeho technika jej předurčuje k tomu, aby si na řadě trhů ani neškrtlo. Česko bohužel patří mezi ně.

Korejci se nejspíše rozhodli celému světu ukázat, jak snadno lze zabít úspěšný model a začít potápět celou automobilovou značku. Pátá generace Hyundai Santa Fe ve srovnání s přechozí dostala radikálně odlišný vzhled, který opravdu neláká. A jakkoli nápad s „Háčkem“ zakomponovaným do světel či výdechů klimatizace shledávám příjemně osvěžujícím, v případě zbytku vozu si adjektiva nechávám pro sebe, abych náhodou někoho neurazil.

Už to by stačilo k odrazení podstatné části publika, automobilka se však rozhodla zajít ještě dál. Korejci nově publikovali podrobná technická data, načež víme, že nové Santa Fe je 4 830 milimetrů dlouhé, předchůdce tak přesahuje o 45 mm. Zároveň o 50 mm narostl rozvor (na 2 815 mm) a o 10 mm vzrostla výška (na 1 720 mm). Šířka 1 900 mm však zůstala nezměněna. Tento posun samozřejmě vozu na kráse nepřidal, rozhodně však navýšil jeho praktičnost. Cestující v druhé i třetí řadě mají tedy k dispozici více místa pro nohy i hlavu, objem zavazadelníku se zvedl o 91 litrů na 725 l.

Zatímco daný posun je alespoň zčásti pozitivem, v případě druhého konce vozu lze mluvit jen o zklamání. Jakkoli se totiž zejména během posledních pár let zdálo, že Korejci mají dostatek zdravého rozumu, když přivedli do hry nové atmosférické motory, s nimiž srazili cenu i navýšili dostupnost, v případě Santa Fe tu máme pravý opak. Padáka na globální úrovni dostal 2,2litrový turbodiesel, který je na řadě trhů jasnou prodejní jedničkou.

Třeba v Česku si letos dosavadní Santa Fe koupilo 435 lidí, 348 dalo přednost dieselu. Je to tedy volba 80 procent zákazníků, kterým nyní Hyundai nebude mít co nabídnout. Situace je pak podobná nejen na dalších východoevropských odbytištích, ale třeba i v Austrálii. Tam média rovnou k odhalení techniky přidávají stesky nad odchodem dieselu. Korejci se tak rozhodně nepohybují na cestě vedoucí k úspěchu, spíše se zdá, že dobrovolně zamířili do minového pole bez mapy. A opravdu si nejsme jisti, že z něj zvládnou vyváznout se zdravou kůží. I proto, že diesel dosud v nabídce figuroval jako ta nejlevnější jednotka, navíc byl reálně nejúspornější.

Do Evropy tedy vůz dorazí pouze s hybridní nebo plug-in hybridní verzí 1,6litrového přeplňovaného čtyřválce. Ten v prvním případě produkuje 180, ve druhém pak 160 koní. Jaký výkon přihazuje elektrifikace, Korejci neupřesnili, v prvním případě má ovšem stovka padnout za 9,5 sekundy, ve druhém o čtyři desetiny dříve. Maximálka 190 km/h je pro obě verze shodná, v rámci spotřeby tu pak máme 6,45litrový a 1,6litrový průměr.

Asi netřeba dodávat, že hlavně druhý údaj je vycucán hned z několika laboratorních prstů, neboť 2 295 kilogramů vážící (nárůst oproti předchůdci o více než dvě stě kg) krabice by tím zcela popírala fyzikální zákony. Opravdu by nás tedy zajímalo, jak chtějí Korejci publikum okouzlit. Tedy v Evropě, mimo starý kontinent mají šanci s 2,5litrovou jednotkou, která v atmosférické verzi páruje 194 koní s 2 060 kg a v přeplňované 281 koní a 2 155 kg.

Uvnitř mohou zákazníci na všech trzích počítat s párem 12,3palcových displejů, které ještě doplňuje 6,6palcový panel pro ovládání klimatizace. Ovládání převodovky se přesunulo na sloupek volantu, středový tunel tak působí čistěji, přičemž nabízí bezdrátové dobíjení hned dvou mobilů. Zvolit bude možné také šestimístné provedení s relaxačními sedadly uprostřed, která nabídnou mnohem větší komfort.

Tím jsme se dostali na konec tiskové zprávy, zmínit lze už jen koncepční verzi XRT, kterou automobilka ukázala na jediném snímku. Navíc rovnou s informací, že sériová verze vozu osazeného pneumatikami BF Goodrich, zadním žebříkem či střešní zahrádkou se nechystá. Změna názoru by nás ale nepřekvapila, zvláště pokud většina kupců bude směřovat svůj zájem pouze k tomuto provedení. To totiž alespoň trochu zajímavě vypadá.

Pátá generace Santa Fe se ukázala v koncepční formě XRT, Korejci však zatím se sériovým provedením nepočítají. Foto: Hyundai



Protože ale standard již nebude k mání s dieselem, je možné, že značka svůj názor přehodnotí. Aktuálně totiž kromě většího vnitřního prostoru nebude mít 80 procent Čechů mnoho důvodů, proč pro korejské SUV zahořet. Foto: Hyundai

Zdroje: Hyundai, SDA, Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.