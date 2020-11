Diesely mohlo před vymřením zachránit nové řešení VW, teď se zdá být na odstřel před 3 hodinami | Petr Prokopec

Mají spalovací motory z delší časové perspektivy nějakou budoucnost? Mohly by mít, z posledních kroků automobilek se ale zdá, že s nimi nepočítají, a to ani když do alternativních řešení mohutně investovaly.

V poslední době přicházejí z centrály Volkswagenu jen zprávy svědčící o stále větším zápalu pro elektrifikaci. Němci jako by s ničím jiným nepočítali a i když nic není horké tak, jak se uvaří a vozy se spalovacími motory tu s námi nutně budou ještě dlouho, v Evropě podle VW delší časovou perspektivu zjevně nemají.

Svědčí o tom změna nálad právě uvnitř německého koncernu, který se ještě před dvěma léty chlubil úspěchem na poli vývoje pohonných hmot. Ten mohl už tehdy odsuzovaným dieselům dovolit chytit druhý dech, nakonec se ale zdá, že z toho nebude nic.

VW od roku 2018 testoval na vlastní firemní flotile palivo zvané R33BlueDiesel. To plně odpovídalo evropským standardům DIN EN 590, proto jej mohly zcela bez okolků spalovat existující naftové vozy, a to i ty starší, které se zdály a zdají být teprve na odstřel. Emise CO2 totiž s jeho používáním klesají nejméně o 20 procent ve srovnání s běžným palivem, neboť jde o částečně synteticky vyráběné palivo.

Jeho podstatou není řepka či cokoli podobného, tedy alespoň nikoliv v přímé podobě. Za hlavní zdroj Volkswagen označoval chipsy, respektive jejich výrobu. Při ní používaný rostlinný olej, který by za normálních okolností byl vyhozen, je vyčištěn a upraven. Na konci náročného procesu pak stojí mix parafínů neboli biodiesel, který je následně mixován s klasickým dieselem.

Volkswagen se tehdy spojil s Shellem a počítal s komercializací, dokonce měl pro R33BlueDiesel vymyšlené obchodní jméno Green Premium. Mluvilo se o „velmi blízké budoucnosti” a zásadní cestě, jak pomoci autům ke splnění současných limitů emisí CO2 (průměr 95 g/CO2 km pro celou flotilu). Pokud by například (čistě teoreticky) všechny nově prodané Volkswageny na naftu používaly toto palivo, automobilka by limit splnila, aniž by musela investovat do jediného elektrického nebo hybridního auta.

VW už v roce 2018 říkal, že dokáže vyprodukovat tohoto paliva tolik, aby bylo k dispozici široké veřejnosti, dnes už ale víme, že se to nestalo a asi ani nestane. Jednak je tu pochopitelně otázka, jak by vůbec Evropská unie spočítala průměrné emise aut značky, které částečně používají palivo s emisemi CO2 nižšími o 20 procent, bylo by to velmi komplikované. Klíčový je ale nakonec znovu postoj samotného VW.

Ačkoli šéfem koncernu tehdy byl a stále je Herbert Diess, právě on nyní proti jakýmkoli syntetickým palivům ostře vystupuje. Říká, že v případě syntetických paliv „musí být použito několikanásobně více obnovitelné energie než pro přímý pohon elektrických aut”. To je sice pravda, jaksi ale zapomíná, že syntetická paliva lze použít do už vyvinutých nebo dokonce vyrobených aut s okamžitým efektem, zatímco elektromobily je nutné vyvinout od nuly, vyrobit od nuly a osadit je akumulátory, jejichž samotná výroba je zatěžující a jejich živostnost omezená.

Diess ale trvá na svém: „Elektrická mobilita je jediné citlivé řešení. Pokud chceme dosáhnout klimatických cílů, nemáme čas dále čekat a diskutovat možné technologie,” říká. R33 BlueDiesel je tak zřejmě odepsanou záležitostí a bez ohlížení se vpravo a vlevo i dále bude.

Volkswagen od počátku roku netankuje do firemních vozů nic jiného než zcela nový R33BlueDiesel. Toto palivo prý mělo emise CO2 srazit o nemalých 20 procent vůči konvenčním dieselům

