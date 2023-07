Nové SUV za 205 tisíc Kč je stále větší hit, prodeje všech Škod dohromady překonává skoro pětkrát před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tata Motors

Je to další ukázka toho, že když přijdete se slušně vypadajícím „normálním” autem, které za nízkou cenu nabízí vysokou využitelnost, lidé to ocení. Proč se stále více značek snaží o cokoli jiného, nám uniká, indická Tata ale nemá problém zůstávat věrná osvědčeným receptům.

Poté, co prodeje Škody v Číně zkolabovaly a Rusko musela opustit, se mladoboleslavská automobilka zaměřila na indický trh. Ten má opravdu velký potenciál, však loni se tato země stala vůbec nejlidnatějším státem světa. Zákazníků je zde tedy více než máku na opiových polích, jejich kupní síla ale není bůhvíjaká. Nejčastěji proto volí menší auta do čtyř metrů, s nimiž je spojena nejen přirozeně nižší cena, ale také minimální možná daňová zátěž. Do této kategorie se nevejde ani Kushaq, ani Slavia, nicméně i tak Škoda loni s oběma vozy slavila relativně velký úspěch. Zákazníci si převzali 53 721 aut, což představuje 128procentní meziroční nárůst prodejů.

Letos se ale růst indického trhu zasekl, stejně jako odbyt Škody. Prodeje jako takové tedy zůstávají přibližně na loňských číslech, když se za první půlrok v zemi prodalo kolem 2 milionů aut. Škodovka ale míří dolů, a to čím dál intenzivněji. Za celý půlrok prodala jen 23 190 aut (meziročně -20,2 %), přičemž pokles je čím dál intenzivnější. Kushaq i Slavia v červnu klesaly o 28 až 41 z procent z roku na rok a v minusu byly i z měsíce na měsíc. To není dobré.

Škodovce se tak místo náplasti na výprasky v Číně a Rusku dostává jen nové soli do otevřených ran, za čímž stojí i změna v metodice zdanění. Indické úřady totiž rozhodly, že auta, která budou měřit více než 4 metry, budou používat větší než 1,5litrové ústrojí a jejich světlá výška bude vyšší než 170 milimetrů, budou klasifikována jako SUV a budou zdaněna více. Obě Škody jsou tak rázem citelně dražší. A jejich místo přebírá domácí konkurence.

Ta s limitem čtyř metrů délky nemá problém ani v případě SUV. A boduje. Vůbec nejlépe je na tom Tata Nexon, která se stala nejprodávanějším SUV v zemi a čtvrtým nejžádanějším modelem vůbec. Navzdory stagnaci trhu dokáže prodejně nadále růst o desítky procent a za první letošní půlrok si vůbec poprvé připsala více než 100 tisíc prodejů. Konkrétně jde o 102 086 prodaných aut, takže celkový odbyt Škody včetně dalších jejích modelů (Kodiaq a zkraje roku i Superb a Octavia, které z nabídky vypadly) překonává více jak 4,5násobně. Proč? Protože jde o velmi dostupný a přitom praktický vůz.

Jak moc dostupný? To se vám skoro zdráháme říci, neboť ve srovnání s českými cenami nových vozů zní nabídka Taty skoro jako pohádka. Vůz začíná na pouhých 779 900 INR, což je v přepočtu asi 205 tisíc Kč. A i absolutně vrcholná verze vyjde na 1 429 900 INR, tedy asi 375 tisíc Kč. Za to u nás u Škody pořád nekoupíte nic, leda základní Fabii místo vrcholného Nexonu.

Vůz tohoto jména byl původně představen již roce 2017, v mezičase se ale dočkal nového ztvárnění, který z něj činí stále atraktivní zboží. K mání je s 1,2litrovým benzinovým tříválcem či 1,5litrovým čtyřválcovým turbodieselem. Obě jednotky posílají na přední kola 110 koní a je možné je spárovat se šestistupňovým manuálem či šestistupňovým automatem.

SUV značky Tata má tedy čím oslovit, i když se vlastně o nic velkého nesnaží - je to normální auto za dobrou cenu. To Kushaq, i když s ambicemi též nemíří bůhvíjak vysoko, začíná mít problémy prakticky hned po premiéře. Česká automobilka tak letos v Indii s dalším růstem počítat nejspíše nemůže. To Nexon má naopak nakročeno k tomu, aby znovu výrazně pokořil loňské registrace, které byly rekordní. 168 278 loni prodaných exemplářů přitom už oproti předloňskému roku představovalo nárůst o 60 procent, letos může být snadno o dalších 20 až 30 procent výš.

