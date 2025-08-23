Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp

Je to vizuálně „uřvané” auto, tak to má u Lamba být, ale co dál? Až pouťový vzhled nemá šanci zamaskovat vysokou hmotnost, nikým nechtěnou hybridní techniku nebo absenci manuálního řazení. U „garážovky” z Velké Británie si naopak není nač stěžovat.

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Garagisti & Co, tiskové materiály

Nejnovějším přírůstem do rodiny Lamborghini se před pár dny stalo Fenomeno. Tedy limitovaná edice dvanáctiválcového kupé, která vychází ze sériové modelu Revuelto. K mání bude v jen 29 kusech a Italové si za každý z nich účtují minimálně 3 miliony Eur, tedy 73,5 milionu korun. O nízkou sumu se tedy nejedná ani na poměry této značky, i proto jsme vlastně během představení pochybovali o tom, zda se jedná o dobrou investici. Stejně jako Revuelto totiž i Fenomeno dostalo do vínku V12 spojený s hybridní technikou, což není ten nejšťastnější nápad.

Lamborghini je sice zcela opačného názoru, od automobilky bychom ale nic jiného než chválu na vlastní produkty ani nečekali. Je ovšem třeba se na Fenomeno podívat ze zákaznického úhlu pohledu. Ve srovnání s výchozím vozem disponuje vyšším výkonem 1 080 koní a také většími bateriemi o kapacitě 7 kWh, s nimiž má zvládnout až 20 kilometrů čistě na elektřinu. Jenže čím větší paket, tím vyšší investice do budoucna spojené s nahrazením. Baterie totiž degradují, a to i ve chvíli, kdy s autem vůbec nejezdíte. I když se tedy supersporty jako Fenomeno budou nabízet s nulovým či minimálním nájezdem, nový majitel bude muset automaticky počítat s tím, že po převzetí jej čeká další utrácení. O to méně pak bude ochoten otevřít peněženku při koupi.

Z italské novinky nejsme rozčarovaní sami, do vkusu se netrefila ani kolegovi Gustavu Henriquemu Ruffovi z Auto Evolution. Ten se rovnou rozhodl srovnat Fenomeno s dalším novým supersportem Garagisti & Co GP1, za kterým stojí Mario Escudero. Tedy většině veřejnosti zcela neznámý chlapík, který vyrostl v Peru a - jak sám uvádí - většinu života strávil prodejem toaletního papíru a plínek. Ve firmě, ve které pracoval, se přitom postupně vypracoval na jednoho z ředitelů.

Předloni si nicméně koupil Lamborghini Countach, které zcela změnilo jeho život. Během roku s ním totiž najel 13 tisíc kilometrů, tedy víc, než kolik řada takových auta najela za celou svou existenci. A protože ho řízení dvanáctiválcového manuálního kupé nadchlo, rozhodl se, že zkusí zcela jinou kariéru. Založil tedy automobilový start-up, najal Angela Guerru, bývalého designéra Bugatti a Rimacu, a nechal navrhnout řidičský supersport pro dnešní dobu. Klíčové přitom bylo, aby se obešel bez křídel a podobných ozdůbek.

A právě srovnání s GP1 posílá Fenomeno ještě více k zemi. Zatímco totiž začínající firma dokázala dokonale zachytit podstatu Lamborghini, samotná značka nabízí spíše pouťový design a snahu vizuálně křičet na vše v okolí. Její pro větší dramatičnost dvoubarevně lakovaná karoserie pak sice skrývá vyšší výkon, než jakým disponuje GP1 (800 koní), jenže to vše kompenzuje popravdě šílená hmotnost 1 772 kg. Ta navíc nepočítá s náplněmi či řidičem, při plném zatížení tak Fenomeno bude na dvou tunách jako nic.

„Garážisti“ oproti tomu cílí na tunovou hmotnost, a i když také ta je suchá, v případě poměru koní a kil jsme na 800 k/t. Lamborghini je oproti tomu spojeno jen s 609 k/t, navíc jeho komplikované ústrojí je spárované pouze s automatem. GP1 oproti tomu používá šestistupňový manuál Tremecu. V podstatě tak jediné, v čem oba vozy prospívají, je přítomnost atmosférického dvanáctiválce. Oba jsou pak také drahé, ten od Garagisti & Co totiž vychází na 2,45 milionu liber (70 milionů Kč) a k mání bude 25 kusů.

Máme zde tedy dvě dvanáctiválcové limitky, z nichž ovšem větší šanci na to stát se sběratelskou ikonou má ta, která se jako Lamborghini tváří, ne ta, která jím skutečně je. Je to smutné a Italové by se nad tím měli zamyslet. Jakkoli v současné době mají vyprodáno, jejich vlak může snadno začít zpomalovat. Takové Porsche ještě předloni také nevědělo, co by dělalo s vydělanými penězi...


Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 1 - Garagisti a Co GP1 2025 prvni sada 10Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 2 - Garagisti a Co GP1 2025 prvni sada 11Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 3 - Garagisti a Co GP1 2025 prvni sada 12Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 4 - Garagisti a Co GP1 2025 prvni sada 13Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 5 - Garagisti a Co GP1 2025 prvni sada 14Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 6 - Garagisti a Co GP1 2025 prvni sada 15Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 7 - Garagisti a Co GP1 2025 prvni sada 17Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 8 - Garagisti a Co GP1 2025 prvni sada 18
Garagisti & Co GP1 se momentálně jeví jako lepší Lamborghini, ... Foto: Garagisti & Co, tiskové materiály

Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 9 - Lamborghini Fenomeno 2025 prvni sada 01Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 10 - Lamborghini Fenomeno 2025 prvni sada 02Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 11 - Lamborghini Fenomeno 2025 prvni sada 03Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 12 - Lamborghini Fenomeno 2025 prvni sada 04Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 13 - Lamborghini Fenomeno 2025 prvni sada 05Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 14 - Lamborghini Fenomeno 2025 prvni sada 06Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 15 - Lamborghini Fenomeno 2025 prvni sada 07Nové Lamborghini Fenomeno fenomenálně bledne vedle novinky doslova garážové firmy, i na skutečná Lamba navazuje nesrovnatelně líp - 16 - Lamborghini Fenomeno 2025 prvni sada 08
...než jakým je Fenomeno přímo od italské automobilky. Foto: Lamborghini

Inspirace: Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.