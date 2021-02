Levné čínské auto pro Evropu změnilo své jméno, podivné vyměnilo za nudné před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haval

Má První láska je dnes bílá, i já jsem, páni, trochu bledý... To jste si mohli zpívat, kdybyste si koupili nové SUV od Havalu montované v Tule a dali mu ten správný lak. Pokud by se ovšem v mezičase nepřejmenovalo.

Skoro přesně před měsícem jsme psali o další čínské automobilové novince míří na západ od své domoviny. Abychom tomu či onomu autu věnovali pozornost, musí nás alespoň trochu zaujmout a mít reálné šance na obchodní úspěch, což v tomto případě bylo splněno. Jde o vůz už etablované čínské značky Haval, který za velkou zdí nabízí víc než Škoda Karoq asi za polovinu její ceny. To by stačilo, ale byly tu i povrchnější aspekty.

Nejde ani tak o design, třebaže světla vypadají, jako auto by cestou vpřed nabralo dvě chobotnice. A pak couvlo a nabralo další dvě. Nejvíce nás zaujalo jméno, neboť auto si říká Chulian neboli First Love. Asi nemusíte být kovaní v angličtině, abyste věděli, že to znamená První láska. Dost neobvyklé jméno pro auto, připusťme, v rozhovoru by se to asi moc dobře nevyjímalo:

„Čím jezdíš, Pepo?”

„První láskou, Karle.”

Volání panu Chocholouškovi by zřejmě přibylo. Ale na druhou stranu, není dobré a špatné publicity a luxusní korejská značka Genesis si teď také užívá své chvíli slávy v USA hlavně díky tomu, že si v jeho autě Tiger Woods nešťastně polámal nohy. Pokud jste ale vzhlíželi k tomu, že si jednou První lásku koupíte a z reproduktorů vám v ní bude vyhrávat Karel Gott celý den, zklameme vás, auto se v Evropě takto jmenovat nebude.

Číňanům asi došla odvaha a pro zahraniční trhy si nechali registrovat o poznání méně zajímavé jméno, Jolion. Fonetická blízkost původnímu Chulianu jistě není náhodná, ale místo lásky tu jde o emoce a zvěř - jde prý o spojení slov joy a lion, tedy radost a lev. Takový Ralev. A nebo něco jako VW Tiguan, protože to je pro změnu spojení zvěře a zvěře - tygra a leguana.

Je to jistě projev snahy vyhnout se kontroverzi, ale možná by bylo lepší podržet se původního plánu, protože Jolion také není bůhvíco a nezaujme to ničím. Dodejme, že bez ohledu na jméno má vůz co nabídnout - je 4 472 mm dlouhý, 1 841 mm široký a 1 619 mm vysoký model na podvozku o rozvoru 2 700 mm, který pohání motor 1,5 turbo v kombinaci se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Už v základu má klimatizaci, dálkový centrál, bezklíčový start, parkovací asistenty vpředu a vzadu, navigaci, hlasové ovládání a elektrické ovládání obvyklých prvků, přesto stojí v Číně jen 89 000 yuanů, tedy asi 297 tisíc Kč. Dnes už se vyrábí v ruské Tule a prodávat se má všude okolo od jara za zatím neznámé místní ceny.

Haval Chulian alias First Love přišel pro Evropu o své svérázné jméno, teď to bude Jolion. Svérázný vzhled mu zůstal. Foto: Haval

