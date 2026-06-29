Nový levný kombík Lady dostal další levnější verzi, lacině aspoň nejen vypadá
Petr ProkopecLacině dnes vypadá kvůli přemíře úspor spousta nových aut, reálně levné je ale málokteré. Tohle šlo s omezením některých prvků až na dřeň, aspoň ale daleko zašlo i se snižováním ceny. U nás by se takový vůz asi neprodával špatně.
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Nový levný kombík Lady dostal další levnější verzi, lacině aspoň nejen vypadá
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Lacině dnes vypadá kvůli přemíře úspor spousta nových aut, reálně levné je ale málokteré. Tohle šlo s omezením některých prvků až na dřeň, aspoň ale daleko zašlo i se snižováním ceny. U nás by se takový vůz asi neprodával špatně.
Na představení Lady Iskra došlo už před dvěma roky, první exempláře se ale k zákazníkům dostaly až před rokem. Zpočátku byl k dispozici pouze sedan, než se portfolio rozrostlo také o dvě verze kombi - vedle standardu totiž dorazilo také provedení Cross pyšnící se zvýšeným podvozkem či ochrannými lemy ve spodní části karoserie. Ve všech případech pak pod kapotu zamířil 1,6litrový čtyřválec, u kterého klientela měla mít možnost volit mezi 90 a 106 koňmi. Slabší varianta pak měla být k dispozici jen s pětistupňovým manuálem, silnější pak s tím šestistupňovým či převodovkou CVT.
Rusové ovšem do až do této doby kombík reálně nabízeli jen s výkonnějším motorem a automatem, popř. s 90koňovou jednotkou a manuálem. Nově ovšem portfolio rozšířilo i provedení, v jehož případě lze 106 kobyl spojit se třemi pedály. A nejen to, Lada se zjevně rozhodla, že u výbavy Drive pošle cenu co nejníž. Kombík se tedy dočkal 15palcových kol, pročež nyní startuje na 1 565 000 rublech neboli na 425 tisících korunách. Je tak o 112 000 RUB (30 500 Kč) levnější než model disponující tímtéž motorem a převodovkou CVT.
Nižší cena není jedinou výhodou novinky. Manuální provedení má také na kontě 12,7sekundový sprint na stovku a nejvyšší rychlost 174 km/h, takže je na tom o 1,2 sekundy resp. 8 kilometrů v hodině líp než s automatem. Dále se může pochlubit i 7,8litrovou spotřebou. A i když Rusové šli s cenou hodně nízko, stále na palubě zůstala klimatizace, vyhřívaná přední sedadla, multimediální systém Lada Enjoyu Evo s osmipalcovým displejem nebo tempomat a duální airbagy. Tedy vlastně vše, co potřebujete k životu.
Samozřejmě je otázkou, jak moc levné tohle auto je, na ocelových kolech bez krytů moc hodnotě nevypadá. Uvážíme-li ale, co všechno nabízí, pak cena vysoká není. Navíc je třeba dodat, že nová levnější verze pořád zdaleka není tou nejlevnější, tou zůstává alternativa se slabším motorem a manuálem.
Loni startovala na 1 249 000 RUB, což je asi 342 tisíc korun, dnes je o něco dražší - stojí od 1 277 000 RUB, tedy od 347 tisíc Kč. Za takové peníze by se tu podobné auto prodávalo špatně, vedle základní Fabie 1,0 Zero Selection za 420 tisíc korun je to skoro terno. Ale asi tušíte, jak složité to tu s dostupností tohoto auta je. A asi ještě chvíli bude...
Lada Iskra SW je nově k mání ve verzi Drive, u které se páruje silnější verze 1,6litrového motoru s šestistupňovým manuálem a 15palcovými ocelovými koly. Za toto provedení budou Rusové platit v přepočtu 425 tisíc korun, což není zase tak málo, ale špatné to také není. Foto: AvtoVAZ
Zdroje: AvtoVAZ
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