Nové levné rodinné auto Toyoty za 200 tisíc Kč je hit, za svou cenu nabízí pozoruhodné věci před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Není obvyklé, aby renomované automobilky nabízely své zboží jakkoli levně, Toyota s tím ale zjevně problém nemá, pakliže se chce prosadit v konkurenčním prostředí. V rámci spoluprací s jinými automobilkami umí vytáhnout zajímavé králíky z klobouku.

Automobilka Suzuki i u nás svého času nabízela model nižší střední třídy jménem Baleno. V prodeji v Evropě vydržel do roku 2002, na méně náročných trzích se ale prodával ještě o pět let déle. Přímého nástupce se nedočkal, ten dorazil až v roce 2015, vyhrazen ovšem zůstal jen méně náročným trhům, jako jsou Indie a další země Asie, Afriky i Latinské Ameriky.

V roce 2019 Toyota uzavřela dohodu se Suzuki, jejímž předmětem se stalo vzájemné sdílení techniky. Člověk musel chvíli tápat, jaký přínos to bude mít pro větší z obou značek, to se ale ukázalo záhy. Suzuki se na trzích rozvojových zemí pohybuje jako ryba ve vodě, zatímco Toyota na nich spíše tápe. Nebo tápala, s arzenálem Suzuki najednou měla co nabídnout prakticky kdekoli na světě.

Tím se dostáváme zpět k Balenu, na jehož základě (přesněji jeho faceliftovaného provedení) Toyota postavila i novou generaci svého modelu Glanza. Ten se od dárcovského vozu poměrně podstatně liší - máme tu docela jinou příď včetně nárazníku i světel, jakkoli zezadu lze poznat, čím byla Glanza ve svém prvním životě, dá-li se to tak říci. Totéž prozradí i rozměry, neboť na délku oběma vozům naměříme 3 990 milimetrů. To kvůli indickému trhu, kde vozy s délkou pod čtyři metry podléhají nižšímu zdanění, a mají tedy logicky větší šanci na úspěch. Stejný je i rozvor 2 520 mm.

Obě auta poznáte také podle kabiny, která je prakticky totožná. Může to znít jako až přílišné šetření, je ale třeba si uvědomit, že se pohybujeme v segmentu aut sice použitelných pro celou rodinu, ale také velmi levných. Nová Glanza totiž začíná s cenou na 659 tisících INR (asi 200 tisíc Kč) a ani za nejdražší provedení si Toyota neúčtuje více jak 989 tisíc rupií (cca 300 tisíc Kč). To jsou na takové auto od Toyoty skutečně malé peníze.

Pod kapotou se navíc nachází docela slušný motor, alespoň na evropské poměry, kde by podobný vůz nedostal víc než tříválec. Glanza má atmosférický čtyřválec 1,2, který posílá na kola až 90 koní výkonu a 113 Nm točivého momentu. O jejich přenos se pak stará pětistupňový manuál či pětistupňová robotizovaná převodovka. V kabině je možné počítat s docela slušným množstvím vymožeností - head-up displejem, 9palcovou dotykovou obrazovkou multimédií, klimatizací či aplikací i-Connect umožňující odemčení vozu skrze chytré hodinky.

Není tedy divu, že zájem o tento vůz je nemalý, alespoň na poměry Toyoty a jejích indických prodejů. Od března se prodává každý měsíc v asi 3 000 exemplářích, což představuje přibližně pětinu tamního odbytu japonské značky. A jeho potenciál se zdá být skoro nekonečný - jednak záleží na tom, jak rychle poroste indický trh a jak moc bude Toyota schopna udržet si svou pozici na něm, jednak se brzy dostane do prodeje i na trzích dalších zemí. Celkem nepochybujeme o tom, že kdyby se takové prodávalo u nás, najde si zákazníky též. Tady ale s ničím takovým nelze počítat, podobná auta jsou zde v podstatě zakázaná normami EU.

Nová Toyota Glanza je levným a nepřekvapivě úspěšným přírůstkem do nabídky japonské značky. V Indii boduje a jistě se prosadí i jinde, v Evropě s ní ale nepočítejme. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec

