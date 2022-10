Nové levné Škody jsou obrovský hit, Octavii nebo Kodiaq prodejně vymazaly. U nás je ale nekoupíte před 11 hodinami | Petr Miler

Škodovka letos prožívá tragický rok, dosavadní prodejní čísla jsou nejhorší za řadu let a oproti původním plánům na rok 2025 jsou asi třetinová. Není to ale tak, že by se značce nikde a s ničím, se zajímavými auty za zajímavé ceny boduje.

Největší česká automobilka zažívá v poslední době krušné časy, to nemá smysl zastírat. V loňském roce se propadla do červených čísel prakticky všude a letošní bilance není lepší. Pouze 360 600 světových prodejů za první pololetí znamená další skoro třetinový pokles a skutečný zlomek dvoumilionových ročních prodejů původně plánovaných už pro rok 2025. Něco takového je dnes nesplnitelným snem

Ústup ze slávy musí Škodu bolet kdekoli, zejména debakl v Číně ale jistě hodně mrzí. Za velkou zdí dříve prodávala jasně nejvíc aut na světě, dnes celý tamní odbyt jasně překonávají i její prodeje v Česku. Druhým největším trhem bylo pro automobilku Rusko, také tam je nyní prakticky na nule. Je docela fascinující, že po Německu je pro škodovku aktuálně druhým největším světovým odbytištěm její rodná hrouda, o to více zaráží její chování k českým zákazníkům.

Není to ale tak, že bychom hledali jen špatné zprávy, naopak. Jen hledání těch dobrých připomíná čekání na Godota. I takových se ale nakonec dočkat lze, jak ukazují čerstvá data o prodejích škodovky v Indii. Tam za letošní srpen prodala 3 543 aut, což nemusí znít jako terno, na tamní relativně malý a hodně roztříštěný trh je to ale vysoké číslo. A především její celková letošní čísla představují obrovský meziroční růst o více jak 100 %, který znamená letošní odbyt už 37 568 vozů. Jak podotýká Petr Šolc, šéf prodeje a marketingu značky pro tuto zemi, Indie je tak nyní už třetím největším odbytištěm Škody po Německu a Česku.

Je to nepochybně úspěch, jakkoli je třeba se podivit nad tím, jak málo prodejů v absolutních hodnotách stačí na číslo tři v celkovém pořadí největších trhů Škody. Česká automobilka tedy pořád zná recept na úspěch, aplikovat ho jinde ale bude obtížné. Když se totiž podíváme na strukturu prodejů, zjistíme, že celý odbyt táhnou nahoru dvě auta, jež totálně zastiňují vozy, které prodejně živoří prakticky kdekoli jinde. Škoda prodává v Indii měsíčně desítky či maximálně nízké stovky od každého z modelů Octavia, Superb a Kodiaq. V letošním roce najdeme měsíce, kdy si Octavii koupilo 57 nebo 74 lidí, to je opravdu nic, prodeje táhnou dva levné modely.

Jednak je to Kushaq, který se začal prodávat teprve v létě. To je Škoda, jak si ji představujeme, dostupné a praktické, i v zahraničí chválené auto, které za ceny v přepočtu od asi 340 tisíc Kč (1 129 000 INR) zajistí klidně rodinné svezení. Podobně je na tom nová Slavia dostupná aktuálně od asi 330 tisíc Kč (1 099 000 INR). Takové a ani jim podobné modely ale škodovka jinde dávno nenabízí. Prakticky v celé Evropě se stala prodejcem drahých konvenčních a ještě mnohem dražších elektrických aut, na těchto základech ale přece svůj úspěch nepostavila. Kushaq a Slavia mají k DNA značky mnohem blíž a podle toho se také prodávají.

Abychom byli konkrétní, prodeje Slavie letos vyvrcholily v červnu s 2 765 dodanými vozy ve srovnání s 57 Octaviemi. Kushaq pak tentýž měsíc oslovil 2 983 lidí vedle 79 skalpů Kodiaqu. Z nabídky české značky v Indii se tak stala „two car show”, bez jejich přítomnosti v portfoliu by neprodala skoro nic. To nejlépe ukazuje, že ani dnes není problém na trhu uspět, stačí splnit dva předpoklady - musíte nabízet zajímavé auto za dobré peníze a musíte ho mít. Nic takového v Evropě Škoda říci nemůže a podle toho tu dopadá. Že by si z vývoje v Indii vzala ponaučení, je ale nepravděpodobné. Na jednáních s lidmi ze škodovky už jen čekáme, kdy nám někdo z nich řekne větu typu: „S elektřinou na věčné časy a nikdy jinak.”

