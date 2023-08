Nové levné SUV Mitsubishi by jistě okouzlilo i Evropany, prý jsme na něj ale moc bohatí před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

Zajímavá nová auta, která nestojí majlant, pořád mohou vzniknout. A tohle Mitsubishi budiž důkazem. Určené je ale jen pro asijsko-pacifický region, neboť nedisponuje všemi moderními nesmysly, které jsou v EU povinné.

Na první rodinné auto si pamatuji velmi dobře, i když jsem tehdy byl prcek, který ani nedosáhl nohama na podlahu. Možná je to i dobře, neboť tu koroze nahlodala natolik, že skrze plechy byla vidět vozovka. Kromě toho si letitý Maluch neboli Fiat 126p mohl nechat zdát o airbagách či zadních bezpečnostních pásech, stejně jako mé rodiče nikdo nepokutoval za to, že mne nevezou v certifikované autosedačce. Přesto jsme se nakonec všichni ve zdraví dožili dnešních dnů.

Ve srovnání s výše popsaným vozem lze dnes i takovou Dacii považovat v podstatě za luxusní tank, který vydrží všechno. SUV typu BMW X7 pak oním bojovým vozidlem pomalu jsou, ostatně zmíněným Fiatem 126p by mnichovský kolos prošel jako nůž máslem. I když to by nesměl disponovat armádou bezpečnostních asistentů, které se snaží zabránit jakémukoli kontaktu. Svým způsobem je tak třeba dnes velké nešikovnosti či třeba opilosti, abyste havarovali.

Evropská unie nicméně soustavně utahuje opasek. A byť možná jedná s dobrými úmysly, v poslední době již začala zacházet příliš daleko. Trh s auty je v EU zregulovaný tak moc a různých povinných prvků je tolik, že už na trh nelze dostat opravdu dostupný nový vůz. To ale ve výsledku jde proti cílům samotné EU, neboť pokud někdo na nové auto nedosáhne, žádné si nekoupí. Zvolí v lepším případě 10, 15 let starou ojetinu, která v oblasti bezpečnosti nemá šanci rovnat se vozům nejmodernější konstrukce, i kdyby v nich bylo jen pár airbagů a základní asistenční systémy typu ESP.

Že dostupná nová auta jinak mohou vzniknout, dokazuje pohled třeba do Indonésie, kde si rázem budete připadat jako v jiném světě - v takovém, kde zákazník ještě něco znamená. Automobilka Mitsubishi totiž pro tamní publikum představila nové SUV, které vychází z loňského konceptu XFC. Bude to levné auto, byť konkrétní sumy zatím neznáme, kterému zmíněné základní bezpečností systémy chybět nebudou, vše požadované v EU ale nesplní, a tak ho tu koupit nepůjde. Na to jsme asi moc bohatí.

Novinka pro chudší zatím nemá jméno, stejně jako nám Mitsubishi aktuálně neumožnilo pohled dovnitř. Vše prý zjistíme až 10. srpna, kdy se odehraje velká premiéra. V rámci té malé byla totiž odhalena délka 4 390 milimetrů, šířka 1 810 mm a výška 1 660 mm. Kromě toho automobilka oznámila, že vůz dostane do vínku podvozek vznášející se 222 mm nad zemí a 1,5litrový motor spárovaný s automatem CVT.

Výkon nicméně již zůstává neznámou, stejně jako dynamika. Nové SUV nicméně bude disponovat čtyřmi jízdními režimy, které se kromě zpevněného asfaltu přizpůsobí i mokru, bahnu či šotolině. To se v případě ne vždy kvalitních silnic asijsko-pacifického regionu jistě hodí, jakkoli je třeba zdůraznit, že počítat lze pouze s pohonem předních kol. Systém 4x4 pak není k mání ani za příplatek.

Na kolik SUV vyjde, zjistíme zřejmě až v listopadu, kdy odstartuje prodej. Má jít však o sumu nedosahující zdaleka ani částek, za které se prodávají nejlevnější nové vozy v Česku, takový Outlander stojí v Indonésii v přepočtu 190 tisíc Kč. Překvapivý by tak nebyl ani pozitivní ohlas v Česku, to nicméně má stejně jako taková Austrálie smůlu. Šéf tamního zastoupení značky Shaun Westcott totiž uvedl, že kvůli vyšším bezpečnostním požadavkům by bylo třeba přepracovat celý vůz. A to by přineslo jeho zdražení až na úroveň aut, která už tu máme.

Nové SUV přitom do pojízdné rakve má opravdu daleko, stoprocentně je pak bezpečnější než v úvodu zmíněný Maluch. Westcott totiž dodal, že investovat by bylo třeba hlavně do elektronických systémů. Tedy do něčeho, co sice úřady vyžadují, ale co funguje pomalu jen ve chvíli, kdy opouštíte myčku, po které jste ještě speciálním savým papírem vytřeli veškeré senzory. Opravdu by to tedy chtělo, aby se do Bruselu vrátil zdravý rozum, to ale nejspíše zůstane jen zbožným přáním.

Nové japonské SUV se zatím představilo pouze zvenčí. Známe pak sice i jeho rozměry či objem motoru, název, přesnou cenu a interiér však automobilka hodlá tajit až do premiéry 10. srpna. Foto: Mitsubishi

Petr Prokopec

